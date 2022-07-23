Війна, на думку директора Сумського онкологічного диспансеру Володимира Шевченка, дуже ускладнила ситуацію з лікуванням пацієнтів закладу. Він згадує, як операційним бригадам доводилося працювати навіть під час повітряних тривог та обстрілів Сум. «Наш медичний заклад єдиний в області надає медичну допомогу онкохворим згідно з усіма стандартами. І не припиняв роботу жодного дня».

На жаль, кількість онкохворих збільшується під упливом різних чинників.

На сьогодні в області понад 37 тисяч осіб, яким встановлено діагноз «онкологічне захворювання», це майже 13 тисяч чоловіків та понад 24 тисячі жінок. Щороку вперше реєструють майже 4,5 тисячі злоякісних новоутворень та помирають приблизно 2 тисячі хворих. Нині ж статистика онкозахворювань має негативну динаміку.

Лікарі жили в лікарні

«За останні місяці збільшується кількість звернень із задавненою хворобою. Люди не завжди вчасно діагностують захворювання та звертаються по допомогу. Ідуть до лікаря вже із захворюваннями різної тяжкості переміщені особи, ті, хто вимушено приїхав на Сумщину. На перебіг хвороби впливають і стресові ситуації, і неможливість вчасно обстежитися та виявити хворобу на ранній стадії, — розповідає Володимир Шевченко.

Багато людей, які вимушено виїхали в безпечніші місця, не отримували там належного лікування, повернулися з більшими ускладненнями. Під час оточення наших територій не всі пацієнти мали змогу вчасно пройти курс лікування. Ми це не просто констатуємо, а лікуємо і максимально допомагаємо хворим.

Лікування оконкохвороб системне, дороге, для цього потрібні не тільки ліки, а й спеціальне обладнання, фахівці. У сучасній онкології процес фактично ніколи не зупиняється на онкохірургії. Слід використовувати всі методи лікування.

Нині у країні в кожного своя передова лінія оборони. Ми це розуміли з перших днів війни. Коли Суми було оточено й на околицях тривали бої, ми не припиняли оперувати, лікувати. Деякі наші працівники, які мешкали на той час на окупованих територіях, залишалися жити в лікарні. Їм просто нікуди було повертатися. Жили в лікарняних палатах і пацієнти, яких ми виписали, бо на той час їхні помешкання ворог оточив або зруйнував.

У ці важкі місяці — лютий—березень — ми через волонтерів передавали нашим пацієнтам, які в нас на обліку, необхідні препарати для продовження курсу лікування. Працювали на запасах, на тому, що постачали волонтерські та благодійні організації».

Після визволення оновлюють обладнання… Після визволення оновлюють обладнання…

Останнім часом в роботі онкодиспансеру відбулися революційні зміни. Сама лікарня розташована у трьох приміщеннях, найстарішому з яких 107 років. Центральний корпус збудовано 1977-го, його жодного разу капітально не ремонтували. Розрахована на 80 відвідувань, поліклініка приймала за день майже 170 недужих. У палатах відділення хіміотерапії замість передбачених 40 хворих одночасно лікувалися приблизно 60.

Напередодні вторгнення в закладі побували представники НСЗУ.

«Уперше бачу, як за такий короткий термін команда місцевих лідерів, лікарів за підтримки держави робить важливу для загалу справу, — розповідає директор Північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна. — Істотний прогрес, який спостерігаємо в Сумському онкодиспансері, може бути лише в тому разі, коли за справу беруться висококваліфіковані фахівці. Ще кілька місяців тому тут тільки починалися ремонтні роботи і, якщо щиро, закрадалися сумніви, чи справді вдасться не просто втілити проєкт реконструкції закладу, а й настільки якісно все зробити. Однак тут уже встановлено лінійний прискорювач, готують кімнату під комп’ютерний томограф. Сказати, що я приємно вражена, — це нічого не сказати».

Тож засновник закладу Сумська обласна рада спільно із Сумською обласною адміністрацією акумулювали максимум коштів та зусиль саме для модернізації онколікарні. З ініціативи голови Сумської обласної ради Віктора Федорченка розпочато реконструкцію, оновлення та оснащення онкодиспансеру. Першим етапом став демонтаж старих будівель та ремонт наявних корпусів. Другий — придбання та встановлення лінійного прискорювача. І тепертриває третій етап — купівля комп’ютерного томографа. Без нього лікування на лінійному прискорювачі неможливе.

Нині монтують обладнання.

«Вважаю, створення сучасного онкодиспансеру — це справа, яку необхідно зробити для всієї області. Адже постраждали такі заклади в сусідніх з нами областях — Харківській та Чернігівській, — зауважив Віктор Федорченко. — Те, що нам вдалося придбати лінійний прискорювач, а тепер і комп’ютерний томограф — це велика спільна перемога і впевнений крок у майбутнє, де сучасна радіологічна допомога стане доступною кожному жителеві Сумщини».

Це не просто нове обладнання, це нова епоха в лікуванні онкохвороб.

Для монтування цього обладнання необхідно будувати спеціалізоване приміщення, придбавати цілий комплекс допоміжної апаратури. Що і зроблено. На сьогодні Сумський обласний онкологічний диспансер поповнився ультразвуковим апаратом експертного типу, цифровим гістероскопом для діагностики хвороб жіночої статевої системи, наркозною станцією, аргоновим зварювальним апаратом для високотехнологічних хірургічних втручань.

Попри війну, постійні обстріли і руйнування області, найбільшу прикордонну територію з рф, що становить постійну небезпеку, влада не обминає цей заклад підтримкою.

…і освоюють новітні технології

Лікарі Сумського онкодиспансеру освоюють і застосовують нові технології в оперуванні та лікуванні іншими методиками.

«Онкохвороба — не вирок, а виклик і для хворого, і для лікаря, — переконаний Володимир Шевченко. — Сучасні технології дають змогу за певних умов і наявності обладнання зберегти життя і зробити його максимально комфортним для хворого. Наприклад, ми широко використовуємо малоінвазивні методики. Лапароскопічні операції дають змогу видаляти великі пухлини, органи чи частини органів (коли можливо, намагаємось орган зберегти), не завдаючи великої травми. Нині в разі операції на кишківнику виписуємо людину на третю-четверту добу, а раніше вона перебувала у стаціонарі майже два тижні».

Перспективний напрям розвитку цього лікувального закладу — онкопластичні операції. Ці методи дедалі частіше використовують у разі раку грудної залози в жінок. Онкозахворювання молочних залоз на ранніх стадіях виліковні у 95% пацієнток. Тут не лише видаляють пухлини, а й використовують різні методики для збереження залозистої тканини чи ставлять імплантат. Це дає змогу жінці жити повноцінним життям, уникати психологічного дискомфорту.

«Маємо багато здобутків, але розуміємо, що постійно повинні вдосконалюватися, — каже директор. — Багато працюємо, тому в перспективі все заплановане для нашої лікарні втілиться в життя».

Наталія КАЛІНІЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»