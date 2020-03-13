Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба змінив режим роботи зовнішньополітичного відомства й закордонних дипломатичних установ через стрімке поширення у світі коронавірусу. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. Ті співробітники, які в період карантину в дитсадках та школах не мають змоги залишити дитину до 14 років удома, зможуть прийти з нею на роботу. Для цього в МЗС нададуть окреме приміщення, де діти перебуватимуть із книжкою чи гаджетом.

За домовленістю з керівником свого структурного підрозділу чи закордонної дипломатичної установи співробітник може працювати дистанційно. Керівник має право викликати співробітника на робоче місце, якщо в цьому є термінова потреба, або очевидно, що співробітник зловживає правом на дистанційну роботу. Співробітників посольств, представництв і консульств за кордоном забезпечать необхідними засобами індивідуального захисту.

Охочих евакуюватися за кордоном не залишать

На брифінгу міністр підтвердив цю інформацію. Він зауважив, що українці, які перебувають у країнах, котрі тимчасово закрили кордони, зокрема Італії, і не можуть виїхати додому, але мають протерміновані документи, не повинні впадати у розпач, а мають звернутися до консульств, де отримають усю належну підтримку. Не стосуватиметься це тих, хто прагне в такий спосіб залишитися на території такої країни для вирішення власних питань, прикриваючись епідемією.

Станом на 12 березня працівникам МЗС відомо про одного українця, який захворів на недугу, спричинену коронавірусом, в Італії та п’ятьох — у Японії. А тим, хто поки що вдома, порадив передовсім за змогою утриматися від поїздок до Єгипту, ОАЕ, Південної Кореї, Японії, Італії, Індії, Таїланду, Ірану, Франції та Німеччини.

Міністерство перебуває на зв’язку з авіакомпаніями, щоб кожен українець за кордоном знав: країна його не залишить. Зокрема в Ухані є 10 українців, які виявили бажання евакуюватися додому. Дмитро Кулеба закликав решту українців в Ухані та їхніх родичів у разі виявлення такого бажання звертатися до посольства, яке зводитиме остаточні списки для евакуації.

У ніч на 12 березня в Україну в безпеці й здоровими повернулися двоє наших громадян, які до цього перебували на сумнозвісному ізольованому судні Grand Princess. «Я хочу наголосити, що ці громадяни кілька разів пройшли контроль стану здоров’я. У них не виявлено ознак коронавірусу. Але як додатковий захід безпеки їх помістили до відповідного медичного закладу для продовження обсервації», — заспокоїв міністр.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що Укрзалізниця вживає заходів для запобігання поширенню вірусу: дезінфекцію щогодини проводять на залізничних вокзалах, дезінфікують пасажирські вагони потягів. Працівників на станціях і правоохоронців забезпечено всіма засобами захисту. Термальний скринінг удосконалять в аеропорту «Бориспіль» — все необхідне для цього обладнання вже закуплено.

З Італією авіаперевезення проводили за шістьма напрямками. «Чотири — Бергамо, Мілан, Рим і Венеція — здійснювали МАУ. Два вони закрили, залишаються Мілан і Рим. Сьогодні-завтра здійснюють останні рейси, щоб вивезти пасажирів. Залишається тільки Рим, щоб ми могли повернути українців, і на цьому напрямку ми теж здійснюємо додаткові заходи контролю», — запевнив міністр.

Авіаперевізники SkyUp та Alitalia також закрили авіарейси. Призупинено авіаперевезення з Китаю, закрито авіапростір з Іраном. Розглядають обмеження авіасполучення із Францією та Німеччиною.

Щодо залізничних перевезень за кордон обмежень не планують. Так само, як і щодо громадського транспорту всередині країни. Лише поліпшення санепідемобробки. Щодо морського сполучення — там завжди чергують епідеміологи, які й надалі робитимуть свою роботу.

Тестування — не лише в Києві

Головний епідеміолог, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що відтепер тестування на коронавірус можна буде робити не лише в Києві, а й у Рівному, Львові, Запоріжжі, Дніпрі. Зростає кількість пунктів тестування.

За кошти Міністерства охорони здоров’я закуплено 19,6 тисячі швидких тестів, що дасть змогу протестувати понад 90 тисяч осіб. «Ми закуповуємо швидкі тести на грип А+В (для виключення грипу та переходу на дослідження коронавірусу), набір реагентів для виявлення коронавірусу та швидкі тест-системи на COVID-19, які дають змогу проводити дослідження безпосередньо біля ліжка хворого», — зазначив він. Станом на 12 березня три зразки перебувають на стадії дослідження, 41 зразок отримав негативний результат.

При МОЗ працюватиме цілодобовий оперативний штаб з реагування на коронавірусну інфекцію та виконання урядової постанови щодо запроваджених з 12 березня обмежувальних заходів. До роботи штабу залучено інші органи влади, передусім ДСНС, прикордонників і поліцію.

Віктор Ляшко зазначив, що міністерства, центральні органи виконавчої влади і місцеві органи влади щодня звітуватимуть МОЗ про стан виконання постанови про карантин. Міністерство щодня зводитиме інформацію і передаватиме її урядові з певними пропозиціями. Разом з інформацією надаватимуть пропозиції, як реагувати на тих, хто не виконує постанови Кабміну. «Це 100% буде і адміністративна, і кримінальна відповідальність», — наголосив фахівець, коментуючи незакриття шкіл на карантин у Харкові.

Уряд тимчасово обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення. Мінекономіки заохочує не закуповувати і не використовувати без потреби такі товари. «Ми усвідомлюємо, що заходи безпеки можуть мати негативні економічні наслідки і сподіваємося, що спільними зусиллями подолаємо всі ризики й зможемо зняти цю заборону раніше від встановленого терміну та мінімізувати негативний вплив на економіку і міжнародну торгівлю», — зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — торговий представник України Тарас Качка.

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