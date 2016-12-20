Пам’ятаю, коли був ще студентом, любив гуляти у вільний час поверхами Київського центрального універмагу. Покупців тут не бракувало будь-якої пори року. Бо майже кожен із них міг придбати в головному торговельному закладі столиці хорошу річ за порівняно невисоку ціну. Перед святами ЦУМ особливо розщедрювався: у відділи «викидали» дефіцит, і вся Україна ставала в черги. Добре це було чи погано — це вже інше питання. Кияни й гості міста думали тоді більше про приємну покупку й тішилися, коли продавчиня пропускала їх нарешті до прилавків відділу.

Якось пощастило й мені: придбав добротні бельгійські черевики. Три роки до університету ходив у них, а потім зняв, бо вже ніяково було носити їх далі. Село й город добили взуття ще через кілька років.

Молодість згадав же в переддень нинішніх Різдвяних та Новорічних свят. Захотілося знову зайти до ЦУМу, який нарешті відкрився після тривалої реконструкції. Але візит до улюбленого багатьма українцями магазину засмутив: лише зовні він залишився таким шляхетним, як і раніше. Всередині від колишньої величі універмагу, його мармуру не лишилося нічого. Торговельний заклад став черговим «Глобусом» чи «Метроградом», але більших розмірів, кольорів та із численними ескалаторами.

Кажуть, на реконструкцію універмагу витратили майже 100 мільйонів доларів. Значить, подумав, ЦУМ уже з перших днів повинен відробляти такі шалені кошти. Але на його поверхах побачив дуже мало покупців. А ті, хто ходив між вітринами, розглядали товар більше з цікавості. Бо купити тут зможе не кожний! Я, наприклад, теж пройшовся «чоловічим» поверхом: костюм за 17 тисяч гривень одразу ж відлякав. І це вже із 20% знижкою, як сказав продавець. «Ви ж доросла людина, — зауважив торговець. — І добре розумієте, що вороття до колишніх цін уже не буде! А костюм хороший — відомої німецької фірми!»

В іншому відділі побачив італійські туфлі за 6,5 тисячі гривень, ремінь — за 4. Подумки порахував, скільки зарплат потрібно викласти, щоб одягнутися в ЦУМі. Вийшло — за вісім місяців. А якщо ще дружині щось придбати на подарунок (наприклад, італійські зимові чобітки із 30% знижкою за 20 тисяч гривень), то рік точно працювати доведеться на магазин.

«На кого ж, — не витримую й запитую в продавчині відділу жіночого взуття, — розраховано такі ціни?» — «Ви даремно обурюєтеся: є люди, які купують у нас, — зневажливо відповіла жінка. — 10 пар взуття ми вже продали». — «За день?» — допитуюся. На це запитання продавчиня не захотіла відповідати й, забравши чобітки, пішла до іншої вітрини.

Уже на вулиці перевів подих: навіщо з ЦУМу зробили ще один дорогий торговельний центр? Невже заради того, щоб працевлаштувати чергового іноземця на ім’я Браян Хендлі, який раніше керував універмагом De Bijenkorf в Амстердамі (про його призначення прочитав в «Українських новинах»)?

Та навряд чи пан Хендлі і компанія «ЕСТА Холдинг» (ЦУМ входить до неї, яка є частиною СКМ Ріната Ахметова) зроблять зі столичного універмагу щось подібне на торговельний центр у Нідерландах. Бо більшість українців живе бідно й користуватися послугами таких магазинів не в змозі.

Засмучує інше: торговельні заклади центру Києва раніше були улюбленим місцем, де городяни й гості здійснювали покупки. Тепер вони або не працюють (як-от Центральний гастроном), або змінили «товарну орієнтацію». Навпроти ЦУМу колись ішла жвава торгівля на двох поверхах у Будинку тканин. Вибір товарів тут вражав і приємно тішив невисокими цінами. Тепер же магазин працює під вивіскою ZARA. Продає чоловічий і жіночий одяг однойменного іспанського бренда. Але шиють цей одяг (за повідомленням преси) на... львівській фабриці Троттоло за лекалами, з тканин та фурнітури замовника. Собівартість однієї речі, стверджують ЗМІ, 5—6 євро, половина з яких іде на зарплату українських працівників. Але готовий товар одразу відправляють за кордон, і лише звідти він надходить до магазинів (зокрема й українських) дорожчим у 5—6 разів. Через те чоловічі брюки, наприклад, у ZARA на Хрещатику побачив за 1299 гривень.

Отак ми крокуємо до Європи, обшиваючи її за копійки, а себе вдягаємо за тисячі.

Наостанок хотілося навести ще один цікавий факт: ЦУМ нині орендує в міста на Хрещатику, 36, ділянку площею 68 квадратних метрів. Компанія мільярдера Ріната Ахметова примудрилася взяти її за 26,6 тисячі гривень щорічної плати на 10 років з подальшим можливим викупленням. За даними міжнародної консалтингової компанії Colliers International (зазначають журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу UA: Перший), вартість «оренди квадратного метра наявної забудови на Хрещатику в середньому становить 75—80 доларів на місяць, тобто приблизно 1800 гривень. А ЦУМ сплачує трохи більш як 26 тисяч гривень на рік за 68 квадратів, тобто майже 33 гривні за квадратний метр на місяць, або у 54 рази менше від ринкової вартості забудованої площі».

Чому столична влада надала такі орендні пільги панові Ахметову, а зі столичних підприємств дере плату за землю «по обух», ще й без права викупу ділянки, не зрозуміло.