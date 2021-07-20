Імовірне поширення нових штамів коронавірусу та заходи з реагування на цю загрозу стали одним із предметів обговорення на засіданні РНБО

Минулої п’ятниці Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони. На ньому було обговорено шість питань, одне з яких розглядали в таємному режимі.

Таємне питання стосувалося державної політики у галузі захисту держкордону. Було вирішено, що через два тижні керівництво Державної прикордонної служби та новий міністр внутрішніх справ повторно винесуть на розгляд РНБО це питання, повідомив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов на брифінгу за підсумками засідання.

Друге питання стосувалося додаткових заходів з координації реалізації державної політики у сфері громадянства. Згідно з рішенням РНБО, Кабінет Міністрів має підготувати законопроєкт про доповнення електронних декларацій новим розділом, де буде інформація про наявність подвійного (множинного) громадянства.

Рада національної безпеки і оборони розглянула питання стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для економіки та обороноздатності Української держави. Було визначено 37 видів сировини — металічних руд та неметалічних корисних копалин, які перебуватимуть під особливим контролем держави, а ліцензії на їхній видобуток видаватимуть особливо ретельно.

На засіданні розглядали питання застосування персональних спеціальних економічних та обмежувальних санкцій за пропозиціями Кабінету Міністрів України та СБУ. Було застосовано санкції до 15 фізичних і 53 юридичних осіб. Ухвалено рішення про застосування санкцій щодо громадян, які перебувають під санкціями США. За словами Олексія Данілова, Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій стосовно дев’яти осіб, щодо решти робота триває.

РНБО розглянула питання про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України цього року для участі в багатонаціональних військових навчаннях «Об’єднані зусилля-2021» і «Незалежність об’єднує-2021».

Президент Володимир Зеленський доручив апарату РНБО, Антимонопольному комітету, СБУ та іншим органам центральної виконавчої влади до 7 вересня підготувати проєкт системи моніторингу стосовно так званих олігархів.

Члени Ради національної безпеки і оборони обговорили ситуацію з поширенням COVID-19 в Україні та світі. Олексій Данілов зазначив, що два нові штами коронавірусу «Дельта» і «Лямбда» викликають занепокоєння щодо поширення на території нашої країни. Найближчим часом Кабінет Міністрів вживатиме додаткових заходів реагування на цю загрозу.

За словами Секретаря РНБО, за попередніми даними, в Україні 33% населення вже мають імунітет до COVID-19, а з урахуванням вакцинованих — 38—40%. Потрібно максимально прискорити вакцинацію, йдеться на сайті глави держави.

Олексій Данілов відзначив наміри застосувати обмеження й вимоги для зменшення перетину українського кордону людьми з країн, де гостра ситуація з коронавірусом: Індії, Росії, Білорусі і двох країнах ЄС. Можливо, український уряд напрацює додаткові заходи щодо цих держав.

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