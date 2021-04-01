За сім кілометрів від станції метро «Бориспільська» праворуч від траси Київ — Харків лежить село Щасливе. Воно завжди виграшно відрізнялося від інших, що тулилися до 18-кілометрівки першого українського автобану міжнародного зразка Київ — аеропорт «Бориспіль». Нині й поготів: Щасливе, яке займає площу понад 920 гектарів і де офіційно 6,5 тисячі жителів, а неофіційно — понад 10 тисяч, стало центральною садибою створеної в липні 2020 року Пристоличної об’єднаної територіальної громади.

Ні коаліції, ні опозиції

— Тепер однаково щасливо почуваються в новій громаді понад 17 тисяч жителів восьми сіл, — розповідає Пристоличний сільський голова Микола Каськів. — Через 26 новообраних депутатів вони беруть активну участь в житті нашої спільноти. Усіх об’єднують не партії, від яких вони прийшли до влади, а односельці й територія. Партійні амбіції було відкинуто вже на початку, тому нині в нас немає ні коаліції, ні опозиції.

У голосі Миколи Каськіва відчувається впевненість без натяку на хвилювання, хоч його вперше обрано головою непростої громади. Мабуть, дався взнаки керівний досвід роботи, якого він набув у Бориспільській райдержадміністрації, де очолював почергово відділи спорту, освіти, а потім гуманітарне управління. Філолог за освітою Микола Каськів уже там узяв за правило дослухатися до порад фахівців — економістів, юристів. Сівши у крісло голови ОТГ, не став працювати інакше. Він вважає, що команда Пристоличної діятиме ефективно лише тоді, коли в ній, по-перше, буде створено умови для роботи фахівців, а по-друге, заохочуватимуть морально та матеріально їхні творчі починання.

— Поки що ми притираємося одне до одного, з’ясовуємо ситуацію, — пан Каськів усміхається. — Плануємо, що старост у нас буде двоє. Одному з них Василеві Олійнику вже довірили в березні 2021 року відповідальну ділянку роботи — територію колишньої Великоолександрівської сільради. Він місцевий житель, авторитетний, має бачення розвитку сіл.

Реверсні дотації

Пристолична сільрада розташована в регіоні з позитивним бізнес-кліматом: поряд Київ і розвинена інфраструктура приваблюють представників бізнесу й заохочують будувати тут логістичні центри, інші великі підприємства.

— Ми створюємо сприятливе середовище для залучення інвестицій, — веде далі Микола Каськів. — Завжди готові говорити з інвесторами предметно, на взаємовигідних умовах. Проте 2021 року із сільського бюджету до державного буде вилучено понад 53 мільйони гривень. Ця сума — горизонтальне вирівнювання місцевих бюджетів. Її обраховано за формулою Мінфіну з розрахунку щодо кількості населення. Вона може стати меншою, якщо всі жителі сіл нашої громади зареєструються за місцем проживання. Це слід розуміти кожному.

Ці 53 мільйони гривень у вигляді реверсної дотації з бюджету Пристоличної ОТГ підуть до державного для надання їх у вигляді базової дотації бюджетам інших громад, які не можуть фінансувати власні потреби. Така допомога сприятиме вирівнюванню та підтягуванню бідніших громад до певного рівня за рахунок заможніших.

Головний пріоритет діяльності керівництва ОТГ і Миколи Каськіва як очільника громади — наповнення місцевого бюджету, щоб Пристолична сільська рада змогла не лише забезпечувати життєдіяльність населених пунктів, утримувати комунальні заклади, а й інтенсивно розвиватися: будувати садочки, школи, прокладати дороги, освітлювати вулиці. Задля цього проводять перереєстрацію підприємств на території ОТГ.

Важливе якісне надання адміністративних послуг, оптимізація роботи комунальних господарств, визначення їхніх прибуткових та збиткових напрямів, належне утримання і розвиток закладів освіти, культури, медицини та спорту. Тож у Пристоличній ОТГ намагаються розумно використати 352 мільйони гривень, які має отримати бюджет місцевої громади цього року.

Колектор, школи і дитячі садочки

— У нас на території залишилося кілька недобудованих соціальних об’єктів і тих, що перебувають на етапі достартового будівництва, — пан Каськів стає серйознішим. — Наприклад, каналізаційні стоки з кількох сіл досі надходять до так званих стічних озер, звідки мали випаровуватися природним шляхом. Але у зв’язку з інтенсивним будівництвом багатоповерхівок навантаження на відстійники зросло, й останні 10 років вони не справляються зі своїми функціями. Тому передбачено реконструкцію каналізаційної насосної станції №3 в селі Чубинське та нове будівництво каналізаційної насосної станції в селі Проліски з напірними каналізаційними колекторами. Новий колектор (Микола Каськів показує на мапі маршрут будівництва) подаватиме до Бортницької станції аерації майже 7 тисяч кубометрів каналізаційних стоків за добу.

Уже виготовлено проєкт, який пройшов експертизу. Але щоб втілити його в життя, потрібні 237 мільйонів гривень, які можна отримати внаслідок державно-приватного партнерства або залученням коштів з бюджетів усіх рівнів. Сільська рада фінансово спроможна лише розпочати ці роботи. Уже обговорювали це питання на місцевому рівні. Готові розглянути інші можливі варіанти.

До речі, ми з фотокореспондентом Денисом Шестопалом побували на об’єкті й зафіксували стічні озера площею майже 5 гектарів, які можуть загрожувати екологічними проблемами місцевим жителям. Новий колектор змінить ситуацію на краще.

Микола Каськів розповів, що на часі будівництво двоповерхового дитсадка на 195 місць в селі Щасливе (вартість будівництва — майже 90 мільйонів гривень), розрахованого на 10 груп, одна з яких ясельна. У закладі буде працевлаштовано 54 особи. Планують спорудження школи в селі Чубинське на 720 учнів і 24 класи. Виконком Пристоличної сільської ради затвердив її проєктно-кошторисну документацію з реконструкцією недобудованого приміщення амбулаторії у селі. На втілення проєкту потрібно понад 231 мільйон гривень.

Уже триває будівництво ясел-садочка на 220 дітей (11 груп) у селі Велика Олександрівка (замовник — сільрада), а школа мистецтв та ремесел у цьому селі перебуває вже на стадії завершення. Замовник — департамент регіонального розвитку та ЖКГ Київської ОДА.

Чекає на відкриття нова медамбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Щасливе на 200 відвідувань за зміну. У перспективі заклад надаватиме послуги жителям сіл не лише як первинний. В амбулаторії передбачено площі для стаціонарного відділення, лабораторії, кабінети для вузькопрофільних фахівців. Є ідеї здачі частини площ у суборенду, наприклад для аптеки, кабінетів діагностики тощо.

Тож нині незавершених об’єктів і тих, де триває підготовка до початку будівельних робіт, — на загальну суму майже мільярд гривень.

Ні лідерів, ні аутсайдерів

— Наші села об’єдналися фактично, але ментально вони різні, — підсумовує Микола Каськів. — Мета керівництва Пристоличної сільської ради — на ділі довести, що на території нашої ОТГ немає сіл-лідерів і сіл-аутсайдерів. Усі проблеми спільні, а люди всі наші. Я ніколи не критикував принципів роботи ні очільників колишніх сільрад, ні депутатів. Ми починаємо нову сторінку в нашій історії і доводимо, що призначена команда апарату і нинішній депутатський склад ради — це відповідальні люди, професіонали, здатні якісно і спільно працювати на користь великої громади.

До Києва я повертався в хорошому настрої. Адже вкотре познайомився з розумними, цікавими оптимістичними людьми, які добросовісно роблять довірену їм справу: будують щасливу Пристоличну громаду. І побудують, я в цьому впевнений.

Фото Дениса ШЕСТОПАЛА