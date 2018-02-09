Меморандум про співпрацю між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством охорони здоров’я, Світовим банком та Міністерством закордонних справ Канади щодо підвищення доступності і якості медичного обслуговування у сільській місцевості України та субвенції з державного бюджету на здійснення таких заходів — так називається документ, який має змусити владу зовсім під іншим кутом подивитися на медичне обслуговування сільського населення.

Повернуті кошти запрацювали

Під час церемонії підписання Президент Петро Порошенко подякував уряду Канади, особисто прем’єрові Джастіну Трюдо, який з великим ентузіазмом разом з канадським урядом сприйняв пропозицію щодо спільної роботи із запровадження системи телемедицини для жителів сільської місцевості. На реалізацію проекту спрямовано 4 мільярди гривень саме з повернутих державі сумнозвісних півтора мільярда доларів, вкрадених попередньою владою.

«Кожен житель українського села повинен мати доступ до кваліфікованої медичної допомоги», — наголосив глава держави, відзначивши важливість тісної координації цієї роботи з ухваленою парламентом медичною реформою.

Меморандум покликаний виправити ситуацію, коли кожен сільський житель змушений їхати до районної лікарні, бо у своєму населеному пункті він не має змоги отримати кваліфіковану медичну допомогу. Зрозуміло, знадобиться навчання фахівців, розроблення оптимальної моделі, підбір програмного забезпечення, яке вже виправдало себе в інших країнах, зокрема Канаді. Під час переговорів із Канцлером Німеччини Ангелою Меркель Петро Порошенко обговорював залучення найпередовіших німецьких технологій телемедицини. За словами Президента, понад 700 мільйонів доларів для втілення реформ в Україні надала Канада, понад 12 мільярдів доларів за 25 років надав Світовий банк.

Торік під час зустрічі з головою Світового банку Джимом Йонг Кімом глава держави обговорював запровадження телемедицини. «Мені приємно, що в його особі я знайшов однодумця, ентузіаста, який пообіцяв мені, що ми зробимо фантастичний проект, — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП. — Мрію, щоб найближчим часом якомога скоріше після імплементації цілей, які задекларовані в нашому меморандумі, ми могли приїхати в село, зайти в амбулаторію, вийти на зв’язок з найкращими професорами України і продемонструвати ефективність функціонування системи телемедицини».

Ідеться передусім про якість

Наша мета — впровадити провідний міжнародний досвід у створенні якісної первинної медичної допомоги в сільській місцевості. Досвід країн-партнерів щодо організації телемедицини й мережі її використання, розроблення вимог до обладнання та програмного забезпечення, навчання сімейних лікарів — першочергові напрями співпраці, визначені в меморандумі.

За словами віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, нині 30% населення країни, що проживає у сільській місцевості, потребує надання якісної медичної допомоги. Мінрегіон спільно з МОЗ уже розробив методики формування медичної мережі, вимоги до приміщень, де надаватимуть первинну допомогу, і їх кількості, маршрутну карту для органів місцевого самоврядування зі створення мережі.

«Міжнародний досвід країн-партнерів — це ще один крок до впровадження сучасного якісного медичного обслуговування у сільській місцевості. І Світовий банк, і уряд Канади готові нам допомагати в цьому. До кінця року плануємо показати перші приклади нової медичної допомоги в регіонах», — запевнив урядовець.

Меморандум сприятиме створенню процедур і комунікаційної платформи для лікарів, системи спілкування між пацієнтом і медиком, розробленню підходів до навчання і тренінгів для сімейних лікарів.

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун подякувала Президентові за його наполегливість у впровадженні медичної реформи, зокрема в частині розвитку сільської й телемедицини. «Щоб насправді гарантувати доступ до якісних медичних послуг усім українцям, треба допомогти тим, хто живе в селах», — вважає вона. В.о. міністра висловила впевненість, що система універсальної медичної допомоги на сьогодні стає можливою в нашій країні. Адже вперше за чверть століття громадяни матимуть доступ до медичних послуг на якісному рівні.

Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук підкреслив, що канадський уряд підтримує реформаторські зусилля України, зокрема впровадження універсального доступу до системи охорони здоров’я.

Директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен переконана, що проект буде успішно реалізовано в Україні. Вона особливо наголосила, що підтримка сільської медицини — надзвичайно важливе питання для поліпшення надання медичних послуг на первинному рівні й збільшення тривалості життя українців.

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«Урядового кур’єра»