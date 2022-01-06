Розбудова індустріальних парків в Україні, започаткованих 2013 року, донедавна так і не могла увійти до активної фази творення. Із 53, які станом на грудень минулого року внесено до Реєстру індустріальних (промислових) парків, функціонують лише чотири якісні інфраструктурні об’єкти, котрі вже мають резидентів із заводами, що працюють. Усі інші реалізовано або тільки на папері, або переживали глибокий застій.

Тим часом такі промислові острови успішно задіяно в економіці багатьох країн. На сьогодні їх близько 15 тисяч, левову частку їх розміщено в Китаї, США, Туреччині, Чехії, Кореї, Польщі. За твердженням міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, саме Польща для нас яскравий приклад позитивного впливу таких утворень на економіку країни. Це попри те, що на початку 1990-х ця країна не вирізнялась особливим інвестиційним розвитком та потенціалом.

Відродження ідеї перетворення України на державу з десятками новітніх промислових точок, що набула реалізації в останні два-три роки, як ніколи на часі. За підрахунками міністерства, гектар території парку може забезпечити 50 українців роботою, а один середній індустріальний парк створить близько тисячі нових робочих місць. До того ж, за словами Олексія Чернишова, розбудова індустріальних парків — це ще й ліки від міграції.

Накреслені цілі досяжні

Перезапуск механізму відновлення промисловості в Україні на більш якісному рівні став можливим завдяки проведеній реформі з децентралізації влади та недавно підписаному Президентом України Володимиром Зеленським Закону 1710-IX «Про внесення змін до Закону України «Про індустріальні парки» та деяких інших законодавчих актів України щодо залучення інвестицій у промисловий сектор економіки шляхом стимулювання створення індустріальних парків». Головна мета цього закону — стимуляція створення компактних кластерів, точок економічного, промислового зростання з відбудовою необхідної інфраструктури на одній території.

Нині уряд ставить перед собою амбітні завдання зі створення упродовж найближчих трьох років інфраструктури для 25 індустріальних парків. І на думку експертів, їх виконання цілком досяжне. Держава має всі можливості для реалізації задуманого.

Серед нововведень, які сприятимуть залученню інвесторів та зростанню зацікавленості територіальних громад, — надання можливості в індустріальних парках здійснювати діяльність у галузі переробки промислових та побутових відходів. Також сприятимуть зацікавленості місцевої влади зменшення мінімальної площі цих утворень з 15 до 10 га та збільшення верхньої межі з 700 до 1000 гектарів , звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, а головне, як кажуть керівники територіальних громад, дозвіл розміщувати в них проєкти, спрямовані на стимулювання економічного зростання.

І не просто розміщувати, а сповна використовувати комплекс стимулів, передбачених державою для створення індустріальних парків. Держава взяла на себе зобов’язання з надання коштів на безповоротній основі для побудови індустріального парку, компенсації позиками відсоткової ставки за кредитами, компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, гарантує податкові та митні стимули. Загалом на програму протягом 2022—2026 років уряд планує надати мінімум 2 мільярди гривень.

І як стверджують фахівці, крига скресає. Десятки громад в Україні взялися за реалізацію таких проєктів.

У Харківській області, як розповів директор департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської облдержадміністрації Петро Лашин, вже дві територіальні громади — Малинівська та Валківська подали заявки для участі у програмі й увійшли до списку відбору на фінансування за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Роганська громада, на території якої ще 2008 року планували створити «Індустріальний парк Рогань», проте процес зупинився на стадії підготовчих робіт, має твердий намір довести колишній задум до успішного завершення, хоч реалізувати його доведеться із самого початку.

За словами Петра Лашина, Валківська міська громада — перша в Харківській області, що наблизилася до реалізації своєї заявки і є всі передумови для того, щоб наступного року розпочати будівництво індустріального парку «Земля і вода».

Сировина — під ногами

Індустріальний парк Валківської громади планують спорудити у верхів’ях річки Мжа та її притоки Карамушена, що нині вкрай заболочена. Під забудову підуть землі санітарних зон очисних споруд зі східного боку міста Валки. Це 23 гектари підтоплених земель і невелика ділянка лісу. Тут уже розроблено інвестиційний проєкт «Будівництво заводів з виробництва біогазу, метанолу, біодизелю, оцтової кислоти, очисних споруд та сортувальної лінії сміття на території індустріального парку «Земля і вода». Загальна вартість проєкту з усіма об’єктами сягає майже 1 мільярда 250 мільйонів гривень.

Концепцію його створення, за словами начальника відділу економічного розвитку і інвестицій Валківської територіальної громади Олександра Грінченка, підказало саме життя та географія розташування очисних споруд, які впродовж десятка років перебували в аварійному стані.

«Ми розробляємо проєктно-кошторисну документацію інфраструктурного облаштування території індустріального парку й очікуємо на отримання кадастрових номерів відведеної земельної ділянки. Пройдено етап затвердження концепції, сесія міськради підтримала рішення про відведення земельної ділянки, створено технологічну схему, згідно з якою, в об’єднанні буде розміщено п’ять підприємств, які працюють за принципом єдиного ланцюжка. Тобто сировину для виробництва біогазу ми братимемо з мулових полів очисних споруд, що поряд, продукцію цього заводу використовуватимемо для виробництва метилового спирту, який перероблятимемо на біодизель. На завершальному етапі виготовлятимемо оцтову кислоту», — вводить у курс справ Олександр Грінченко. Окрім мулових фракцій, яких за цей час накопичилося чимало, в переробку підуть тверді побутові відходи, що зберігаються на полігоні. Усе це плюс відходи виробництв, розташованих у радіусі 60 кілометрів від Валок, стане цінною сировиною для виробництва біогазу.

Як розповів Олександр Грінченко, концепцію виробництва і використання біогазу, яка існує і працює вже давно, валківці істотно вдосконалили. Біогаз, який виробляють нині на багатьох майданчиках України, використовують, як правило, лише для внутрішніх потреб, щоб забезпечити енергією виробництво з переробки сміття, відходів тощо. Це не дає відчутних прибутків.

«Ми ж вирішили змінити усталений стереотип, щоб заробляти на цьому кошти. До цього нас підштовхнули проблеми з ціною на природний газ, тому й запланували такий виробничий ланцюг із п’яти підприємств. Так досягаємо одразу кількох результатів: очищуємо мулові поля, сміттєвий полігон та заболочені землі, отримуємо прибуток», — каже керівник відділу економічного розвитку і інвестицій громади.

Проблемні зони даватимуть прибуток

За словами Валківського міського голови Валерія Скрипніченка, громада тісно співпрацює з Харківською облдержадміністрацією, отримуючи істотну підтримку — і фінансову, і методичну.

«Ми вже зробили багато і покладаємо на цей проєкт великі надії. Створення парку має розв’язати відразу кілька проблем: збільшити кількість робочих місць, вирішити екологічні питання шляхом переробки відходів очисних споруд та очищення річок, а також дати поштовх місцевій економіці. Ми хочемо не просто побудувати завод, а створити саме комплексний індустріальний парк», — зазначив керівник Валківської громади.

Звісно, для реалізації таких масштабних проєктів потрібно залучати інвесторів. Це добре розуміють і над цим успішно працюють у Валківській територіальній громаді. Тут проведено вдалі переговори з потенційними партнерами. Уже приїздили гості з Естонії, Білорусі, Литви, Туреччини, Німеччини. На сьогодні укладено угоду про співпрацю з естонською компанією «Естекс», на стадії підписання угода з турецькою компанією «Мактек», яка у своїй країні провідна у галузі. Гостям з Туреччини дуже сподобався валківський варіант технологічного ланцюжка, і вони готові співпрацювати.

«Маємо надію на запуск першого підприємства 2023 року. Перші кошти на підготовчі роботи, розроблення базових документів, створення детального плану території тощо ми акумулювали у своїй громаді. Другий етап — інфраструктурне облаштування індустріального парку вартістю 48 мільйонів гривень, — розповідає Валерій Скрипніченко. — У громаді провели громадські слухання, за підсумками яких передбачаємо 10% на інфраструктуру парку, тобто 4,8 мільйона гривень. Решту надасть Державний фонд регіонального розвитку, до якого ми вже подали свій проєкт».

За словами валківців, від роботи підприємств промислового утворення вони розрахунково очікують щорічне поповнення бюджету громади у вигляді податків на суму 40—70 мільйонів гривень. А прибуток самих заводів становитиме до 300 мільйонів гривень на рік.