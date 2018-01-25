Урочиста церемонія проводів національної збірної України на ХХІІІ зимові Олімпійські ігри, які з 9 до 25 лютого відбудуться в південнокорейському Пхьончхані, вийшла по-домашньому теплою і зворушливою. З огляду на щільний змагальний графік наших спортсменів, у яких ще триває ліцензійний відбір, не всі члени команди змогли завітати на врочистий захід, та поза сумнівом, позитивні емоції і флюїди від уболівальників їм передадуть колеги. Але якщо зазвичай за одягом людей зустрічають, то в цьому випадку вийшло навпаки — на церемонії видовищно презентували нову форму для спортсменів, а наскільки фартовою вона виявиться дізнаємося за два — три тижні.

Отож напутнє слово від глави держави Петра Порошенка українським олімпійцям зі сцени передав заступник глави Адміністрації Президента Ростислав Павленко, наголосивши: «Здобутки наших спортсменів — це завжди гордість для всіх українців. За кілька днів ви вирушатимете до столиці зимових Олімпійських ігор-2018. Тож щиро бажаю вам успіхів і наснаги».

Від імені Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана віце-прем’єр міністр В’ячеслав Кириленко пообіцяв: «Увесь уряд, вся Україна вболіватимуть за вас! Вірю, що в далекому Пхьончхані підійматимуть український прапор і наші спортсмени покажуть гарні результати». Він також передав державний прапор України Олімпійським чемпіонкам із біатлону Валентині та Віті Семеренко.

«Кожен із вас виборов почесне право представляти Україну на цьому найпрестижнішому спортивному форумі чотириріччя, а кожне з ваших досягнень — це візитна картка нашої країни», — йшлося в привітанні голови Верховної Ради України Андрія Парубія, яке оголосив голова Комітету Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артур Палатний, висловивши від себе особисто впевненість та надію, що на Іграх-2018 буде написано нову сторінку спортивної історії України.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов побажав спортсменам удачі та натхнення в олімпійському Пхьончхані, висловивши впевненість, що український уряд, Мінмолодьспорту та НОК і надалі максимально сприятимуть перемогам та успіхам наших олімпійців.

Він передав українській команді карту-оберіг, яку було створено в межах проекту «Вишивана моя Україна», вручивши її срібним призерам Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександрі Назаровій та Максиму Нікітіну.

«Ми знаємо, якою великою буде конкуренція в олімпійському Пхьончхані, адже змагатимуться найкращі спортсмени світу, але переконаний, ви прагнутимете показати якнайкращі результати», — наголосив президент Національного Олімпійського комітету Сергій Бубка.

Від імені олімпійської збірної України слова подяки за підтримку висловила медалістка чемпіонатів Європи та світу з біатлону Анастасія Меркушина.

А учасників урочистостей своїми прекрасними музичними номерами привітали артисти Національної філармонії України.

Відзначимо, що орієнтовно 33 — 35 спортсменів представлятимуть Україну на Іграх у Пхьончхані в 9 — 10 видах спорту з 15 можливих (у біатлоні, лижних гонках, фігурному катанні, санному спорті, фрістайлі, гірськолижному спорті, сноубордингу, лижному двоборстві, стрибках на лижах із трампліну, скелетоні).

Призові незмінні з часу попередньої Олімпіади: за перше місце — 125 тисяч доларів США, за друге — 80 тисяч, за третє — 55 тисяч, а виплату здійснюватимуть у гривневому еквіваленті за курсом НБУ.

Загалом за роки незалежності українці на білих Олімпіадах здобули 7 нагород. Тож, щоб у подальшому наша країна могла демонструвати гарні результати на зимових Іграх, потрібно серйозно займатися розбудовою сучасної інфраструктури та баз підготовки. Цьому досі ніхто не приділяв особливої уваги. А в цьогорічному держбюджеті нарешті передбачено 50 мільйонів гривень для будівництва сучасного біатлонного комплексу на Івано-Франківщині, на базі якого в перспективі можна буде організовувати змагання міжнародного рівня з лижних гонок та біатлону.