Тільки протягом листопада в ОРДЛО надрукували 109 тисяч примірників підручників для шкіл та професійно-технічних училищ. Використовуючи книжки «Історія Донбасу: від древності до сучасності» та «Історія Великої Вітчизняної війни. Ч. 1», юним жителям краю вперто нав’язують переписану, викривлену і спотворену правду. Тобто учні шкіл та ПТУ мусять вивчати і знати, що Донбас — це «ісконно» російська територія, і затямити інші ідеологічні тези «рускава міра».

«Категорично засуджую дії та методи окупаційних адміністрацій, які спрямовано на знищення національної ідентичності українського населення та просування ідей «рускава міра» з використанням дітей — громадян України», — заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка звернулася із проханням відреагувати на ситуацію до Офісу Генерального прокурора.

Цікаво, що кошти, для друку тих підручників відшукали саме тепер. Тобто тоді, коли в «республіках» стрімко збільшується кількість хворих і померлих від коронавірусної інфекції, а аптеки та інші медичні заклади не здатні допомагати людям саме через брак фінансування. А темою №1 для окупаційної влади залишається примусове проросійське ідеологічне щеплення дітей та підлітків, яких намагаються налаштувати проти України й інтегрувати в РФ. А тим часом вакцинація проти COVID-19, якої потребують жителі цієї території, теж набула не менш потворних гуманітарних форм.

Російський препарат в обов’язковому порядку

За десять років шкільного навчання кожному з нас доводилося неодноразово чути від однокласників не дуже приязні побажання на адресу школи. Іноді спересердя деякі школярі навіть радили їй провалитися чи згоріти. Певна річ, почути щось схоже від учителів було зась. А тепер учні шкіл окупованого Донецька можуть підтвердити, що незавидної долі навчальним закладам, приміром мерщій щезнути, насамперед бажають саме місцеві педагоги. Чому?

Надзвичайно велика кількість хворих на COVID-19 та померлих від ускладнень в ОРДО жахає всіх притомних людей. Однак у самому Донецьку чомусь вирішили боротися з наступом пандемії скасуванням окремих карантинних обмежень. У другій половині листопада лідер «ДНР» Д. Пушилін видав наказ відновити навчання у школах для учнів 1—11 класів. Проте не це викликало вибух негативних емоцій серед педагогів, а уточнення: навчання вестимуть «насамперед учителі, які пройшли вакцинацію від коронавірусної інфекції».

За словами вчительки, яка живе і працює на окупованій території, більшість її колег дуже засмутилися. І не тому, що не хочуть працювати. Виявляється, вони просто остерігаються російської вакцини, якої їм тепер не уникнути. «Ще навесні, коли телевізор та газети багато розказували, що вакцина «Спутнік V» найкраща у всьому світі й нею тепер у нас починають масове щеплення, нам вдалося з нею розминутися, бо достатньої кількості препарату не було. А наприкінці літа під час передвиборчої агітації кандидати від партії «Єдина Росія» привезли сюди вакцину «Спутнік лайт». На той час дехто з нас побував в Україні, де скористалися сертифікованою вакциною. Проте «міносвіти» ошелешило заявою: українського сертифіката тут не визнають, а тому всі вчителі обов’язково повинні вакцинуватися тільки російським препаратором», — розповідає вона.

Ще більшого жаху на жителів окупованої території нагнало повідомлення «міністерства охорони здоров’я»: «Гуманітарний конвой з РФ доставить двокомпонентну вакцину «Гам-КОВІД-Вак» торговельної марки «Спутнік V» та однокомпонентну «Спутнік лайт» для ревакцинації й підтримки поствакцинаційного імунітету».

Найдужче обурилися ті, хто, повіривши переконанням про ефективність «лайту», раніше погодилися на щеплення цим препаратом. І тепер висловлюють припущення, що стали жертвами-учасниками цинічного експерименту.

Поганий результат — це теж результат

Версія про використання людей в ОРДО як піддослідних має право на існування. Бо попри щеплення цим препаратом, кількість захворювань і смертей внаслідок пандемії COVID-19 там не зменшується, а збільшується. На ці похмурі реалії вже відреагували в РФ: у жовтні міністерство охорони здоров’я держави, яка продукує цю вакцину, підтвердило, що тепер «лайт» використовують лише для повторної вакцинації. А жителі окупованого Донбасу, які недавно побували в Росії, розповідають, що нею там вакцинують здебільшого тільки приїжджих заробітчан.

Та навіть в інструкції про використання вакцини «Спутнік лайт» чорним по білому написано, що вона ще перебуває у стадії випробувань: «Інструкцію підготовано на основі обмеженого обсягу даних. Захисний титр антитіл нині невідомий. Тривалість захисту невідома».

А ось на сайті «міністерства охорони здоров’я ДНР», навпаки, рекламують «лайт» як першу дозу. Цей препарат там називають полегшеним варіантом вакцини «Спутнік V», який буцімто не потребує введення повторної дози, а його ефективність 79,4%. А ще для переконливості пропагандисти використовують випробуваний ідеологічний хід: поширюючи небилиці про ефективність вакцини, запевняють, що йдеться про «зроблене в СРСР». Тобто дурять людей нісенітницями про начебто виготовлення препарату «за радянськими формулами».

А доки жителі окупованих Донецька та Луганська побоюються розрекламованої вакцини, керівні маріонетки Кремля днями зробили чергове ідеологічне щеплення. У Москві під час з’їзду партії влади РФ «Єдина Росія» Д. Пушилін та Л. Пасічник отримали партійні квитки цієї політичної сили. Тієї, представники якої під час літніх виборчих перегонів завезли в ОРДЛО чималу кількість препарату «Спутнік лайт», а російські медики відтоді спостерігають за її впливом на організми людей на території, що вже понад сім років приречена на геополітичні та інші віроломні експерименти Кремля. Невтішний результат? Для когось це теж результат.