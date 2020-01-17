В Україні триває трансформація системи охорони здоров’я. Реформовано первинну ланку медико-санітарної допомоги, на черзі — реформа вторинної (спеціалізованої) ланки медичної допомоги. У Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що докладають максимум зусиль, щоб із 1 квітня цього року програма медичних гарантій розпочала працювати в повному обсязі. Вона містить первинну, амбулаторно-поліклінічну, стаціонарну, екстрену, паліативну медичні допомоги, медичну реабілітацію та програму відшкодування вартості лікарських засобів («Доступні ліки»).

Програма медичних гарантій — це перелік медичних послуг, які пацієнт зможе гарантовано отримати безплатно. Серед цього переліку виокремлено п’ять пріоритетних послуг, які Національна служба здоров’я оплатить за підвищеним тарифом. Лікарня або поліклініка, яка хоче надавати пріоритетні послуги й укласти угоду з Нацслужбою, має відповідати переліку вимог для таких послуг. Серед них наявність необхідного обладнання, ліків і лікарів, які зможуть надати пацієнтам якісну кваліфіковану допомогу.

Як пріоритетні виокремлюють стани і захворювання, смертність від яких найбільше впливає на тривалість і якість життя людей в Україні. Тобто надання медичної допомоги у разі цих станів потребує підвищення якості надання та зниження рівня захворюваності й смертності українців від цих видів захворювань. Пріоритетами стали: лікування гострого інфаркту міокарда, гострого мозкового інсульту; ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань; допомога в разі пологів; неонатальна допомога.

Уже не сам на сам зі страшною хворобою

За даними МОЗ, понад половину смертей в Україні провокують серцево-судинні хвороби. Серед них найпоширеніші інсульт та інфаркт. Інсульт став однією з головних причин смерті й інвалідності у країні. Щорічно від нього помирає 40—45 тисяч людей. Це майже 25% усіх випадків захворювання. Також щороку реєструють 50 тисяч випадків інфаркту. Рівень смертності від гострого інфаркту міокарда — 30% (на Заході — 3%). У медичну допомогу в разі інсульту та інфаркту входять: діагностика (комп’ютерна томографія, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження); проведення тромболітичної терапії (інсульт), стентування (інфаркт); цілодобовий моніторинг стану пацієнта в реанімації; реабілітаційна допомога в гострому періоді.

Наша держава займає друге місце в Європі за темпами поширення раку. 65 тисяч осіб щороку помирають від цієї страшної недуги, а 140 тисяч дізнаються про хворобу. Один з основних компонентів у комплексній стратегії боротьби ВООЗ з онкозахворюваннями — профілактика, діагностика і скринінг хвороби. Раннє виявлення онкологічних захворювань дасть змогу знизити рівень смертності. Саме тому ендоскопічні обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань, стали пріоритетними послугами у програмі медичних гарантій. На них передбачено мільярд гривень.

У гарантований пакет безплатних обстежень входять: мамографія; гістероскопія; езофагогастродуоденоскопія; колоноскопія; цистоскопія; бронхоскопія. Щоб пройти дослідження, потрібно мати направлення від сімейного лікаря або іншого лікуючого лікаря. Дізнатися, в якому віці та за якими показаннями слід пройти обстеження, а також деталі самої програми можна на сайті МОЗ.

Захист матері та дитини

В Україні у 2018 році відбулося 335 тисяч пологів. Надання якісної безоплатної медичної допомоги під час пологів — один із пріоритетних напрямів охорони здоров’я. З 1 квітня 2020-го у гарантований пакет медичних послуг під час пологів входитимуть: фізіологічні пологи; ургентний та плановий кесарів розтин; моніторинг стану породіллі та дитини; знеболення під час пологів; лабораторні та інструментальні обстеження; інтенсивна терапія в разі виникнення ускладнень у породіллі; реанімація та стабілізація стану новонароджених; вакцинація відповідно до національного календаря щеплень; метаболічний скринінг у новонароджених; консультація з питань грудного вигодовування та післяпологової контрацепції.

Медична допомога передчасно народженим малюкам або хворим новонародженим у неонатальному періоді — також пріоритетний напрям фінансування. Щороку майже 20 тисяч немовлят народжуються передчасно, це кожен 15-й новонароджений. Україна займає одне з перших місць у Європі за показником смертності немовлят — 7,5 на тисячу народжених живими. У країнах ЄС цей показник значно нижчий — 3,4.

Програма медичних гарантій містить такі види медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних станах: інтенсивна терапія; респіраторна (дихальна) підтримка; цілодобове парентеральне харчування; цілодобове бактеріологічне, рентгенологічне, ультразвукове обстеження; аудіологічний та офтальмологічний скринінг передчасно народжених дітей з гестаційним віком до 32 тижнів та вагою під час народження менш як 1500 грамів; вакцинація відповідно до національного календаря щеплень; метаболічний скринінг у новонароджених.

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«Урядового кур’єра»