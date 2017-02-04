Наприкінці минулого року в Тернополі відбувся перший фестиваль «Кінохвиля», на якому побував талановитий актор і режисер Костянтин Лінартович. Тоді зізнався, що приїхав на розвідку. Нині він готується до зйомок фільму «Повернення». Ця кінокартина про долю людини у воєнних обставинах, що в них потрапила нині Україна через російську агресію. Це повернення героя додому, до Бога, в родину.

Режисер хоче звернути увагу на внутрішню перебудову українця — захисника рідної землі. На тернопільському кінофестивалі Костянтин Лінартович зустрівся з бійцями батальйону «Дніпро-1» з позивними «Сєдой Тіхій Док» (медик) і «Сєдой». Псевдо «Сєдой» узяв собі Роман Зіненко. Він написав «Илловайский дневник» — про страшні події на фронті у серпні та вересні 2014 року, як виходили з оточення через «зелений коридор смерті». До слова, міська влада готова взяти на себе витрати за переклад і друк цієї книжки українською мовою саме в Тернополі. Певна річ, що зустріч двох дніпровців і Костянтина Лінартовича також відлуниться й у новому фільмі.

Я дізнався, що головний персонаж фільму — Петро, колишній афганець, живе в одній з європейських країн, йому там комфортно, він нічим особливо не переймається. Доки не вдарив грім-новина: російський агресор напав на українську землю. Як українець чоловік, до того ж військовий, відчуває гостру потребу повернутися на Батьківщину. Дружина його не підтримує. Але він вирушає в Україну і йде добровольцем на фронт солдатом, хоч має військове звання полковника. Петро стає бійцем ще й тому, щоб знайти сина, якого призвали в АТО, і зустрітися з ним.

Безперечно, на глядачів чекатиме у картині й напруга та інтрига в коханні, фронтових і життєвих справах. Чи сподіватися на щасливе завершення-розв’язання всіх проблем героїв фільму? «Не скажу, — одразу ж заявляє Костянтин Лінартович. — Хіба натякну: дуже складний фінал».

Режисер і сценарист зізнається, що майбутній фільм буде перегукуватися з його життєписом. Його син Дмитро актор. Кожен з нас, мабуть, знає, що він зіграв роль головного героя Івана Додоки в кінострічці «ТойХтоПройшовКрізьВогонь» Михайла Іллєнка. Згодом він разом з батьком знявся й у «Гетьмані» Валерія Ямбурського. Коли почалася мобілізація на буремний схід країни, отримав повістку й Дмитро, пройшов вишкіл на одному з військових полігонів.

«Я знав, хоч вік уже й не дозволяє, що я піду за сином на фронт, — твердить Костянтин Костянтинович. — Це і в кіно буде теж». У житті, щоправда, сталося по-іншому. За три дні до відправлення на бойові рубежі чеський продюсер Віктор Вілгелм запросив Лінартовича-молодшого зніматися в кінофільмі «Осінні спогади». Військове керівництво дозволило.

Тепер Дмитро Лінартович разом з батьком будуть зайняті в головних ролях і у фільмі «Повернення». Уже відомо, що в картині буде зайнятий ще один чоловічий родинний дует — Микола і Станіслав Боклани. Інших акторів визначить кастинг. Прикметно, що режисер хоче запросити до участі у стрічці й артистів місцевих театрів, тож, каже, переглядатиме вистави, що йдуть на тернопільській сцені.

Загалом чи не половину фільму Костянтин Лінартович має намір зняти саме на Тернопіллі. Уже визначив локації, де розгорне воєнні баталії, зніматиме особняк, і місця, де можна повернути героя картини в його європейське життя. Зйомки триватимуть упродовж нинішньої весни й літа.

У широкому прокаті «Повернення» має з’явитися наприкінці цього року.

ПРЯМА МОВА

Леонід БИЦЮРА,

заступник Тернопільського міського голови,

ініціатор проведенняфестивалю «Кінохвиля»:

— Претендуємо, щоб Тернопіль став не лише кінофестивальним містом. Наша область дуже цікава природою, етнографією, отже й кінолокаціями. Зробили тур для кінорежисерів і кінооператорів, щоб вони подивилися на наш край професійним поглядом.

Торік зняли й уже закінчують монтувати короткометражну стрічку «Спрага неба» — цикл про героїзм в АТО. Нині переймаємося організаційними питаннями зйомок картини Костянтина Лінартовича «Повернення». Цього року на Тернопіллі працюватимуть ще дві творчі групи. Одна готуватиме документальну розповідь про українську дитячу письменницю, просвітницю Іванну Блажкевич, яка народилася в селі Денисів (нині Козівського району нашої області). Другий фільм ігровий за мотивами творів Уласа Самчука, життя якого пов’язане з Тернопільщиною.

ДОВІДКА «УК»

Костянтин ЛІНАРТОВИЧ. Український актор театру та кіно. Грав у «Молодому театрі», фільмах «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Останній бункер», «Тіні незабутих предків», «Гетьман» та інших. З 2008-го — режисер театру «Київ». Багато років працює і як режисер дубляжу (продублював на українську багато крутих фільмів та мультиків: «Титанік», «Тачки», «Мадагаскар» тощо).