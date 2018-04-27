Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) розгляне механізм санкцій проти тих депутатів, яких було визнано причетними до корупції під час співпраці із владою Азербайджану. ПАРЄ перегляне норми свого регламенту, кодекс поведінки депутатів, щоб зробити жорсткішими критерії призначення голів комітетів, моніторингових місій і доповідачів ПАРЄ. Це має зробити організацію стійкішою до корупції. Бо асамблея переконана, що корупційна практика існує серед членів ПАРЄ не лише у відносинах з Баку, а й з урядами і парламентськими делегаціями інших країн-членів РЄ. Про це йдеться у резолюції «Подальша діяльність за підсумками звіту незалежного слідчого органу про звинувачення в корупції (IBAC) в ПАРЄ», яку ухвалили у Страсбурзі.

Корупційний скандал, який цими днями сколихнув ПАРЄ, небачений за масштабами не лише в історії існування самої асамблеї, а й інших міжнародних організацій. Підставою для відкриття антикорупційного розслідування щодо деяких чинних і колишніх членів ПАРЄ стали звіти неурядової організації «Європейська ініціатива стабільності» про лобістську діяльність Азербайджану в асамблеї.

Її було спрямовано на підкуп доповідачів моніторингового комітету ПАРЄ, які займалися питаннями виконання Баку зобов’язань, взятих ним під час вступу до Ради Європи, і вона отримала назву «ікряна дипломатія». Звіт про підсумки роботи IBAC, над яким його члени працювали з червня минулого року, займає понад 200 сторінок і читається як детектив. Там є свідчення про те, як азербайджанська влада намагалася купити лояльність доповідачів ПАРЄ ікрою, килимами, дорогим алкоголем і ювелірними коштовностями. Генсек ПАРЄ розповів, як члени азербайджанської делегації дарували йому банки з чорною ікрою. Проте оскільки він, за його словами, не міг не прийняти цього дарунка, але й не міг його викинути, то пригощав цим делікатесом усіх співробітників секретаріату.

Члени IBAC назвали кілька десятків членів ПАРЄ, яких визнали винними в порушенні регламенту асамблеї та кодексу поведінки депутатів. Ці порушення полягали в лобістській діяльності колишніх депутатів асамблеї, проплаченої Азербайджаном, і в корупційній діяльності чинних депутатів у питаннях, в яких прямо чи опосередковано був зацікавлений Баку. Серед імен, названих у доповіді, — колишній президент ПАРЄ Педро Аграмунт, колишній голова груп лібералів Хорді Шукла, екс-голова політичного комітету Алан Дестьє, голова делегації Азербайджану Самад Сеїдов та інші.

Асамблея вирішила відреагувати на звіт, ухваливши резолюцію. «Хоч органу з розслідування не надали доказів наявності скоординованої мережі корупції в межах асамблеї, діяльність деяких її нинішніх і колишніх членів чітко свідчить про їхнє залучення до корупційної практики, яка сягає далеко за межі ПАРЄ, бо була можливою і може такою залишатися лише внаслідок прямого залучення, активної підтримки чи щонайменше злочинної байдужості урядів країн Ради Європи», — йдеться в тексті резолюції.

Асамблея розгляне систему покарань і розширить перелік санкцій для тих депутатів, які системно порушуватимуть кодекс поведінки члена ПАРЄ. Регламентний комітет пропонує стосовно порушників, згаданих у звіті, такі санкції: заборону виступати, бути призначеним доповідачем чи членом моніторингових місій, висунутим на посаду глави комітету, а найодіозніших фігурантів звіту закликано «негайно призупинити свою діяльність в асамблеї». Проте в ПАРЄ усвідомлюють: попри те, що розслідувано звинувачення та факти щодо Азербайджану, подібна практика, «ймовірно, існує у відносинах з урядами й парламентськими делегаціями інших країн».

Катарсис, чорний день асамблеї, кошмар — такими епітетами характеризували звіт IBAC депутати, які взяли участь у дебатах, що передували голосуванню. «Наші виборці почуваються зрадженими, бо дехто з нас порушив святий для цієї організації принцип — захищати права людини, адже ми лікарі, які повинні лікувати пацієнтів, а дехто натомість ускладнював цю хворобу», — заявила бельгійська депутат Петра Де Соттер, авторка резолюції. Депутат від Нідерландів Тінете Стрік наголосила, що питання корупції в ПАРЄ стосується, на жаль, не лише Азербайджану і що до «брудного лобізму» вдаються й представники інших країн.

«Якщо ми говоримо, що Педро Аграмунт чи Алан Дестьє брали гроші в Баку, то що їм заважало брати хабарі від росіян?» — заявила український депутат Олена Сотник. Вона нагадала колегам, що Аграмунт втратив президентське крісло після поїздки до Сирії у складі делегації Держдуми РФ на літаку російського Міноборони. «Росію мало згадують у цьому звіті, але вона стоїть за багатьма корупційними оборудками в цій організації», — підтримав її колега Сергій Кіраль і закликав асамблею пильно стежити за маніпуляціями Кремля в ПАРЄ.