Ситуація на ринку праці України нині складається так, що в деяких регіонах країни спостерігається нестача фахівців у певних галузях. Звісно, це пов’язано з тим, що з початку повномасштабної агресії рф за кордон виїхало понад 8 мільйонів осіб. Проте на ринку є інші цікаві тренди. Тому «Урядовий кур’єр» вирішив більш ретельно зануритися в його нинішню специфіку.

Як повідомляють у Державній службі зайнятості, найбільше працедавці пропонують роботу в Києві, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Київській областях. Нині на ринку праці найбільше не вистачає продавців-консультантів (15,3 тисячі вакансій), водіїв (8,4 тисячі вакансій) та менеджерів з продажу (7,35 тисячі вакансій). Також активно шукають бухгалтерів, кухарів, інженерів, лікарів, швачок та фармацевтів. Завідувач відділу досліджень рівня життя Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України, кандидат економічних наук Людмила Черенько зазначає, що, по суті, топова трійка найпопулярніших вакансій в Україні не зазнала великих змін з довоєнних часів.

Трійка лідерів за фахом та поліпшений прогноз зростання

«Особливо затребувані на сьогодні менеджери з продажу. Адже війна дуже ускладнила логістику, і це стосується будь-яких товарів, від дріб’язку до серйозних речей. В Україні працюють десятки різних компаній та організацій, відкритих за гроші благодійників, які займаються збутом товару. Їм конче потрібні менеджери, особливо ті, які бачать ринок комплексно і вміють його добре аналізувати за умов частої зміни попиту в умовах війни», — зазначає вона.

Слід сказати, що нині в Україні не проводять серйозних досліджень на ринку праці. Це насамперед стосується Держстату, який уже другий рік поспіль не займається такими обстеженнями та наданням інформації. Дуже добре, що до цього процесу нині долучилися деякі міжнародні організації, які надають хоч який-небудь зріз інформації. Цими даними активно користуються науковці та експерти.

Однак, на думку Людмили Черенько, на сьогодні можемо сказати, що процеси на ринку праці кращі, ніж прогнозували на початку року. Так, планували значно більше скорочення ВВП України, ніж маємо за підсумками першого півріччя 2023-го. Наприкінці 2022 року експерти, науковці й урядовці прогнозували подальшу значну втрату робочих місць, проте цього не сталося, що дуже добре.

Поза тим, виконання державного бюджету-2023 також відбувається вдало.

«Сьогодні ми робимо прогноз рівня бідності в Україні. Поки що вирішили зачекати до вересня і вже тоді подати з цього приводу до уряду пояснювальну записку на наступний рік. Проте, попри великі позитивні тенденції, ми втратили чимало робочих місць. Далеко не все у кількісному вимірі відновилося на ринку праці», — додає пані Черенько.

Велика кількість вакансій та активний пошук молоді

Однак не все так погано. Принаймні за інформацією фахівців. Так, за даними системи управління наймом сайту work.ua, у першому місяці літа кількість пропозицій роботи в Україні збільшилася на 4% — майже до 94 тисяч вакансій. «Дещо меншу динаміку зростання, якщо порівняти з попередніми місяцями (травень +9%, квітень +14%, березень +11%), можна пояснити настанням низького бізнес-сезону. Київська область уперше перетнула позначку в понад 30 тисяч вакансій, що становить майже третину загальної кількості. Київщина — лідер за кількістю роботи. Друге місце посідає Львівська область, де зосереджено приблизно 10% роботи в Україні (понад 9 тисяч вакансій). Далі йдуть Дніпропетровська (8,9 тисячі вакансій) та Одеська області (6,9 тисячі). Замикає п’ятірку Харківська область (3,4 тисячі вакансій), яка вже третій місяць поспіль утримується в лідерах», — зазначає PR-менеджер work.ua Вікторія Білякова.

До речі, саме Харківщина увійшла також до п’ятірки областей з найбільшим приростом вакансій (+10%) разом з Івано-Франківською (+10%), Запорізькою (+9%), Одеською (+7%) та Волинською (+6%) областями.

До того ж у червні 2023 року, попри жахливий теракт — підрив росіянами Каховської ГЕС, стало більше роботи й вакансій у Херсонській області.

Крім уже відомих та описаних на початку статті затребуваних вакансій, фахівці work.ua зазначають, що саме у червні 2023 року найбільший приріст було зафіксовано щодо вакансії вчителя початкових класів (він становить +44%). Пояснюється це тим, що приватні школи й дитячі садочки активно шукають персонал для підготовки дітей до подальшого навчання восени саме в період літніх канікул.

Переважна частина шукачів роботи на середину року — жінки. Їх 57% загальної кількості претендентів. Найбільшу частку з усіх потенційних працівників становить молодь віком 16—24 роки (35%). Цікаво, що понад третина шукачів (36%) не мають досвіду роботи. Це дуже високий показник, який може свідчити про те, що ринок праці сьогодні в Україні справді дуже «перекошений». Адже мільйони фахівців (переважно жінок), які раніше активно працювали в нашій країні на різних посадах та за різними спеціальностями, нині шукають кращої долі за кордоном або просто не повернулися назад на батьківщину. До того ж чимало молодих та перспективних чоловіків воюють на фронтах, тобто тимчасово вибули з активного «мирного» ринку праці.

«Більшість нових кандидатів на роботу представлено такими категоріями: готельно-ресторанний бізнес (зростання +18%), освіта і наука (+15%), сфера обслуговування (+11%), ЗМІ та поліграфія (+8%), роздрібна торгівля (+7%), маркетинг та реклама (+5%), IT (+3%). У розрізі професій на ринок праці найбільше вийшло офіціантів; учителів інформатики, української мови та фізики; педагогів-організаторів», — каже Вікторія Білякова.

Про зарплати відверто

Чи істотно підвищено останніми місяцями заробітні плати в різних галузях (державний та комерційний сектор)?

Як зазначає Людмила Черенько, в недержавному секторі економіки ситуація стала поліпшуватися. «З одного боку, підприємці вже пройшли дуже важкий етап початку повномасштабного вторгнення і стають, як кажуть, на ноги. З іншого, ще не в повному обсязі відновлено систему оподаткування, яка була до початку війни. На оренду приміщень у багатьох місцях діють пільги воєнного часу. Поза тим, економіка почала наростати і став з’являтися попит на робочу силу саме в недержавному секторі. Усе це спонукає працедавців до підвищення заробітної плати», — каже вона.

Що стосується державного сектору, то експерт зазначає: цього року було зроблено секвестрування державного бюджету-2023, і фінансування за заробітними платами переглянуто в бік зниження.

Проте вона наголошує, що в Україні буде збільшено розмір мінімальної заробітної плати (усі ми очікуємо, що це станеться найближчим часом. — О.Г.), що спонукатиме до зростання посадових окладів за так званою тарифною сіткою. Федерація профспілок прогнозує, що мінімалку скоро буде підвищено до 7651 грн.

Пані Черенько каже, що нині в державному секторі відбуваються справжні перекоси та метаморфози: приміром, зарплата директора держпідприємства чи установи може бути такою самою за розміром, як і в прибиральниці. Тож, на думку фахівця, професіонали в державному секторі просто не зацікавлені підвищувати свій рівень, бо це часто не впливає на збільшення їхніх заробітних плат.

Отже, попри жорстоку війну ринок праці в Україні активно розвивається, має чимало нових цікавих пропозицій для шукачів роботи. Віримо в те, що до кінця року завдяки успіхам наших воїнів на фронтах цей важливий ринок стане ще більш розвиненим та привабливим для всіх українців.