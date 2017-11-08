А напередодні головний тренер національної збірної Андрій Шевченко розповів про підготовку до товариського матчу зі Словаччиною, який відбудеться 10 листопада на «Арені Львів», виокремив, що саме необхідно модифікувати у грі команди, і поділився планами на майбутнє.
За словами керманича синьо-жовтих, у матчі зі Словаччиною українська збірна не відходитиме від принципів побудови гри, та певні зміни все-таки планують.
«Своїми принципами ми не поступатимемося. А ось модифікувати гру команди потрібно, — наголосив він. — У відборі, який завершився, ми недорахувалися очок у матчах із сильними суперниками. Маємо модифікувати команду в плані уміння контролювати гру. Слід працювати над контролем м’яча. Наша команда створює гольові моменти, та погано їх реалізовує. Потрібно краще розуміти, коли необхідно грати першим номером, а коли перелаштовуватися, грати компактніше. У матчах із сильними суперниками ми створювали моменти, але не реалізовували їх, а потім нам дорого коштували помилки. Інколи футболісти не до кінця розуміють, як складається гра, а вони мають витискати максимум. Працюватимемо над стабільністю і надійністю в обороні», — пообіцяв Андрій Шевченко.
Він повідомив, що найближчим часом матиме розмову стосовно подальшої співпраці не лише з помічниками по тренерському штабу, а й з усіма фахівцями, які працювали в головній команді країни.
«Кожен з них також брав на себе певну відповідальність. Вони приїздили в Україну, працювали на результат. По закінченні відбірного циклу в кожного з них з огляду на реалії склалися думки та власне бачення майбутнього. Маю вислухати кожного. Якщо дійдемо до спільного знаменника, рухатимемося далі. Це стосується, до речі, не лише тренерського штабу, а й лікарів, масажистів, усіх людей, які працювали на команду. Якщо ж хтось із певних причин не захоче продовжувати роботу, шукатимемо заміну», — наполягає тренер першої команди. Він запевняє, що національна збірна має вийти до фінальної частини наступного чемпіонату Європи.
«У нас немає іншого виходу. Потрібно не лише демонструвати видовищну гру, а й здобувати результат. Перше-друге місця у груповому раунді відбору наступного континентального форуму дадуть змогу потрапити на Євро-2020. Утім, доки немає результатів жеребкування, не варто оцінювати наші шанси.
Звіт головного тренера заслухали у понеділок на засіданні виконавчого комітету Федерації футболу України. За словами генерального секретаря ФФУ Юрія Запісоцького, жодних рішень, які б стосувалися контракту Андрія Шевченка, не ухвалювали. У нього є чинний контракт, термін якого спливає влітку 2018 року.
«Ми заслухали звіт головного тренера, а сам Андрій Миколайович запропонував уже найближчим часом презентувати програму на майбутнє. Терміни чинного контракту це дозволяють. Виконком та комітет національних збірних команд її детально проаналізують, вивчать і ухвалять відповідне рішення», — повідомив Юрій Запісоцький.
До речі, у виступах членів виконкому, зокрема голови комітету національних збірних Мирона Маркевича і технічного директора Олега Протасова, оцінки діяльності наставника збірної були позитивними. Головному тренерові дали час після завершення відбірного циклу напрацювати зміни до програми підготовки. Він обіцяв це презентувати, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»