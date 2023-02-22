Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль на кожній зустрічі з головами територіальних громад наголошує: кошти на оборону — це святе. Адже завдяки нашим захисникам ми залишаємося тиловою областю й можемо працювати на розвиток краю та України загалом відносно спокійно. Бюджет області 2022 року перевиконано на 10%, а це додаткових 130 мільйонів. Хочеться думати, насамперед в обороноздатність регіону.

Та не всі голови громад одразу дослухалися до наполегливих рекомендацій. Тож 26 січня рада оборони області пріоритетним завданням на 2023-й визначила збільшення підтримки ЗСУ та оборони. І рекомендувала 52 територіальним громадам із 64 передбачити кошти на оборону, внісши зміни до вже ухвалених бюджетів.

«Кожній визначали суму за таким алгоритмом: частина ПДФО, який сплатили самі військові (64% його залишається в місцевих бюджетах) або вільні залишки коштів. Оскільки прикордонні громади вже витратили набагато більше для укріплення оборонних рубежів, їм таких завдань не доводили. Усім іншим укотре нагадали: оборона області починається з її півночі. Адже тут 218 кілометрів кордону з недружньою білоруссю. Тому продовжуємо зводити вздовж нього інженерно-фортифікаційні споруди, комплектувати військові частини та угруповання, оснащувати їх технікою та екіпіруванням», — деталізує Віталій Коваль.

Ставка — 200 мільйонів

Чи не найскладніше це питання вирішували в Рівному — 9 лютого сесія міськради не ухвалила жодного рішення.

«Учора ввечері ми з усіма головами фракцій потиснули одне одному руки на знак домовленості: 200 мільйонів гривень на оборону буде надано, 150 з них спрямуємо до бюджету області на підтримку наших північних кордонів. Адже торік Рівненська територіальна громада лише із грошового забезпечення військових та силових структур отримала 637 мільйонів ПДФО, що на 534 мільйони більше, ніж 2021-го. А тепер не можемо спрямувати на оборону 200? Нонсенс. У нас має бути єдина коаліція — перемоги. Бруківка й інші забаганки можуть почекати. Бо якщо допустимо цього супостата до рівненської об’їзної, нас із вами тут не буде», — емоційно звернувся до колег-депутатів Віталій Коваль, голова фракції «Слуга народу» в Рівнераді.

Щоб знову зібратися на сесію, депутатам знадобилося п’ять днів. Здавалося б, часу більш ніж достатньо, щоб нарешті узгодити позиції й ухвалити державницьке рішення. Виявилося, ні — сесія невиправдано затягувалася в часі. Спостерігаючи за поведінкою депутатів, журналісти розуміли: не можуть домовитися.

Нарешті проголосували: 150 мільйонів спрямували як субвенцію на оборону обласному бюджетові, 50 — на міську мобілізаційно-оборонну програму. Ще на 100 мільйонів Рівненська територіальна громада закупить військових облігацій.

Загалом виходить 300 мільйонів — усе начебто склалося, але…

«Проєкт рішення виписали так: хочете гроші на оборону, голосуйте за перерозподіл вільних залишків бюджету. А це 317 мільйонів на бруківку, ремонти туалетів у школах, закупівлі медобладнання — так би мовити, на хвості оборони. Не опрацювавши питання, не провівши його через депутатські комісії, нам за десять хвилин до сесії надали розподіл цих видатків — по суті, плюнувши в обличчя ще й платникам податків. Адже це кошти жителів громади. Саме тому я запропонувала Віталієві Ковалю як начальнику обласної військової адміністрації звернутися до правоохоронних органів щодо доцільності таких видатків під час війни», — обурюється депутат Галина Кульчинська.

Сам Віталій Коваль теж пропонував належно опрацювати питання вільних залишків та винести на обговорення бодай за два тижні (саме на стільки знову відклали сесійне засідання).

До речі, в переліку планових — понад 350 питань, на ухвалення яких з нетерпінням очікує малий та середній бізнес, — він і рятує економічну ситуацію. Через неквапливість депутатів, якщо не висловитися різкіше, рішення не ухвалюють, тож люди не мають змоги оформити, наприклад, право власності чи оренди на земельну ділянку, щоб господарювати тощо.

Економічне життя затихає. А мало б бути навпаки: чітка, професійна, надоперативна робота. Війна ж бо, люди!

Рівненський міський голова Олександр Третяк так прокоментував це рішення сесії: «Ми вперше передбачили на оборону таку безпрецедентну суму — 300 мільйонів гривень. Хіба не так?»

Так, але й війни в нас досі не було!

Хай би хто в чому кого підозрював, пріоритет нині один: наша перемога. І кожна копійка, спрямована на це, — святі гроші. Контролювати їх використання не завадить ні правоохоронцям, ні самій громаді. Надто на тлі макаронної епопеї, яка набирає обертів у Рівному: управління освіти міськвиконкому без тендеру закупило на дитсадки макарони по… 109 гривень за кілограм. А ринкова ціна значно нижча. Після розголосу закупівлю скасовано, начальника управління на час розслідування від посади відсторонено.

Ворогу жодних шансів

Вараська громада без проблем передбачила 35,5 мільйона на оборону. Ще 4,7 мільйона місцеві депутати спрямували на оборону для шести сусідніх громад — Локницької, Антонівської, Рафалівської, Полицької, Каноницької та Зарічненської, частина з яких прикордонні. Цей приклад доводить, що разом можемо більше.

Уже 15 лютого на черговому засіданні ради оборони області Віталій Коваль повідомив: «Усі 52 громади проголосували за надання коштів. Оборонний бюджет сформовано. Тому вже розподілили завдання з укріплення кордону, систем спостереження та відеонагляду. Ухвалили кілька рішень про безперебійне функціонування інфраструктури області, спираючись на досвід східних та південних регіонів під час активних бойових дій. Кожен день використовуємо для того, щоб Рівненщина ставала більш захищеною. Не залишимо ворогові жодних шансів».