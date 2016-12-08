Подарували мені на день народження цукерки. Роздивлятися в присутності гостей «солодку» пачку, звісно, було незручно, тож відклала цю поважну справу на потім. Але яким було моє здивування, коли згодом прочитала назву гостинця «Государев фундук». Звичайно, подумала, що привезли його з Росії. Та цікавість взяла гору, і я почала шукати виробника. Якби ж то так: текст, як насінинки маку. Прочитати неможливо. Добре, що маю знайомого «дядька Гугла». Він мені й підказав адресу: м. Харків, корпорація «Бисквит-шоколад».

Непокоїть мене скромне мовчання харків’ян. Навіть не маю на увазі ситуацію, в якій нині перебуваємо, а йдеться про війну, про тисячі загиблих і зниклих безвісти українців. І кому, як не мешканцям Харкова, які живуть на межі з тривожним регіоном, турбуватися про спокій та бути пильними. Втім, я про інше. Невже ми так інтелектуально отупіли, що «ковтаємо» все, що нам підкидають свої «друзья»? Скажіть, будьте ласкаві, що до України має їхній «государь»? А ще конкретніше — кривавий цар Микола ІІ? Так швидко забули історію? Тоді гріш вам ціна. На пачці напис величезними цифрами: 1896. У будь-якої людини, яка хоч чимось ще цікавиться, логічно мало б виникнути запитання: що це за дата? Може, день народження кондитерської фабрики, яка колись почала випускати такі шоколадні цукерки з цільним горіхом для російського царя-батюшки? З’ясувалося, що ні, це дата коронації на престол царя Миколи ІІ. До речі, того дня у тисняві загинуло багато людей. От і маєш!

До чого ж тут Україна? Що не кажіть, а питаннячко більш ніж цікаве. Ось вам і маєте нову грань інформаційної війни, просто під носом. Не знаючи власника шоколадної корпорації в обличчя, вже можна уявити, як він люто ненавидить усе українське. Поміркуйте самі. Цей самий напис нібито українською мовою «Государів фундук» написано дрібненьким шрифтом у лівому кутику. Нічого не скажеш — «гарний» подарунок для землячків. Ось лише куди дивиться еліта Харкова, патріотичні громадські організації, зрештою пересічні містяни?

Виробник на території України має пропагувати і рекламувати своє, рідне. Хто знає, підкажіть, будь ласка, чи є в нашій державі служба, яка відповідає за зміст реклами? До слова. Якщо у вас усе гаразд з візуалізацією, спробуйте уявити, що в Росії продукують шоколадні цукерки під назвою, скажімо, «Фундук Мазепи». Уявили? Отож бо воно і є — не уявити аж ніяк. А якби в Україні? Це вже інша річ. То, напевно, доречно було б поміняти все-таки їхнього государя на нашого гетьмана Мазепу?

Валентина СЕМЕНЯК,

письменниця, для «Урядового кур’єра»