Днями в Миколаєві презентували нове медичне обладнання, придбане цього року для підвищення якості надання медичної допомоги городянам. Оновлено матеріально-технічну базу відділення пластичної та реконструктивної хірургії в міській лікарні №4, де востаннє нове устаткування отримували кілька десятків років тому.
Завідувач відділення заслужений лікар України Григор Тер-Нікогосян продемонстрував новинки Миколаївському міському голові Олександрові Сєнкевичу, який побував у медичному закладі. На загальну суму мільйон гривень вдалося придбати два сучасні операційні столи, апарат високочастотний електрохірургічний, шафу медичну з бактерицидною лампою, радіохвильовий електрокоагулятор, візок для перевезення хворих, камеру для зберігання стерильних медичних інструментів.
Як зазначив Григор Тер-Нікогосян, відділенню наступного року виповнюється 30 років.
«Щороку ми приймаємо майже 700 пацієнтів із Миколаєва, області та інших регіонів країни, — розповів лікар. — Завдяки кваліфікованій допомозі ці люди не стали інвалідами. Важлива частина роботи — допомога учасникам АТО, яку надаємо першочергово на безоплатній основі. Раніше в операційній доводилося користуватися столом, придбаним 30 років тому, його постійно ремонтували, а запчастин уже й не випускають. Завдяки міській владі в нас нарешті з’явилася змога оновити обладнання та отримати для відділення найнеобхідніше».
Відділення пластичної та реконструктивної хірургії одне із провідних спеціалізованих мікрохірургічних центрів країни. Миколаївські лікарі володіють сучасними методиками пластики нервів, судин, м’яких тканин. Фахівці несуть цілодобову службу з надання екстреної хірургічної допомоги жителям міста і області з ушкодженнями сухожиль, периферичних нервів, судин, у разі травматичних ампутацій кінцівок.
Нове обладнання є тепер і в поліклінічному відділенні №1 міської дитячої лікарні, де вперше з’явився новенький ультразвуковий діагностичний сканер. Раніше тут користувалися апаратом УЗД, який передали зі стаціонару в тимчасове користування, а з 2015 року, коли він вийшов з ладу, пацієнтів направляли до іншої дитячої лікарні. Норми навантаження апарата було істотно перевищено.
Нині вже 160 юних миколаївців обстежили в амбулаторних умовах за допомогою нового сканера. Лікарі відзначають високу якість та деталізацію зображення, що дає змогу точно встановити діагноз. За словами спеціалістів, цей вид послуги має надзвичайно високий попит. По-перше, він простий і не потребує спеціальної підготовки пацієнта. По-друге, дуже ефективний у нейросонографії — дослідженні головного мозку новонароджених.
На придбання сканера спрямовано 2 мільйони 170 тисяч гривень бюджетних коштів. Як зазначив Олександр Сєнкевич, завдяки процедурі закупівлі через ProZorro вдалося зекономити понад 300 тисяч гривень. Вивільнені кошти спрямували на придбання апаратів штучної вентиляції легень для міської лікарні №3. Миколаївський міський голова відзначив зміни на краще, проте, за його словами, це устаткування — навіть менше, ніж потрібно лікарням. «Дуже сподіваюся, що пропозиції управління охорони здоров’я міської ради стосовно фінансування галузі підтримає депутатський корпус, — заявив він. — Медицина має стати пріоритетною галуззю під час формування бюджету на 2019 рік. Те, що є, зношується, а оновлення не відбувається. Більш того, у межах медичної реформи ми повинні обладнати наші заклади за новими критеріями».
Усього цього року за рахунок депутатських коштів медицина міста отримала 2 мільйони 299 тисяч гривень, які було спрямовано на оновлення обладнання для стаціонарів, поліпшення умов перебування пацієнтів у лікувальних закладах.