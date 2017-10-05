Навчальний рік для курсантів Військового інституту телекомунікацій та інформатизації розпочався з приємних змін. Навчальний заклад потрапив під реформування системи харчування за розширеним каталогом продуктів на виконання заходів реформи харчового забезпечення Збройних сил України. Тут упроваджено систему «Електронний склад» та електронний облік харчування.

Вибір — цвях нововведення. Відтепер юнаки і дівчата отримали змогу їсти не одноманітні страви, серед яких уже набридла перловка, а обирати із запропонованого розширеного меню до смаку те, що забажають.

Підхід до справи, як і асортимент страв, значно урізноманітнився порівняно з успадкованим з попередніх часів. Нині курсант, проходячи роздавальним рядом, має змогу поставити на тацю салат зі свіжих овочів, обрати щось із фруктів, кисломолочних продуктів, соків, м’ясної нарізки кількох видів, хліба трьох сортів. На сніданок до решти наїдків пропонують каву або чай з лимоном. До речі, про хліб. Завдяки скасуванню денної норми на нього (а вона становила 600 грамів) вдалося переспрямувати кошти на закупівлю корисніших продуктів.

Тепер калорії не страшні

Щоб думка не була суб’єктивною, журналіст «УК» поцікавилася у споживачів нової послуги — курсантів-зв’язківців — якістю нововведення. Анастасія Дніпровська, курсант 4 курсу факультету інформаційних технологій, висока струнка дівчина, позитивно відгукнулася про зміни в інститутській їдальні. Вона передовсім як леді, а вже потім як солдат оцінює складові сніданку, обіду і вечері, адже дбає про свій зовнішній вигляд. Тепер не треба придивлятися і прикидати, скільки калорій може містити та чи інша страва. Переваги дуже яскраві, вважає вона, тому за місяць курсанти до них звикли. Якщо в попередні роки хлопці й дівчата, з її слів, докуповували у крамниці смаколики чи соки, то тепер ця потреба зникла. Є змога обрати до смаку банан чи апельсин, виноград чи яблуко.

— Це прогрес порівняно із харчуванням попередніх років, — зауважила вона. — На зміну пайкам, перловій каші, з якою асоціювалася армійська кухня, курсанти отримали змогу обирати з розширеного переліку страв те, що до смаку. Тепер не потрібно порцію каші ділити на частини. Можна замовити менше чи взагалі замінити круп’яну страву на іншу. З’явилися страви з більшим вмістом білків, необхідні юнакам, які займаються спортом. Є нежирне м’ясо, фрукти, овочі, завдяки яким дієта для дівчат чи спеціальне харчування для хлопців стане не випробуванням, а нормою. Навіть в армії!

Із 1200 курсантів-зв’язківців двадцять троє — діти-сироти. Для них тутешня їдальня — чи не єдине місце, де вони поки що мають змогу скуштувати справжньої домашньої їжі. Тому навіть заради цих курсантів варто було змінити раціон, аби вони відчули, що не все так погано в житті. Так вважає начальник продовольчої служби військового інституту. За його словами, з переходом на нову систему вартість харчування військовослужбовця збільшилася майже на гривню і нині становить 78 гривень 90 копійок. Перевагою він назвав ліквідацію харчових норм. Натомість з’явилися калорійність і вартість продуктів. У каталог ввійшло понад 350 найменувань. З’явилися кондитерські вироби, болгарський перець, капуста броколі, маслини.

— Коли складаю меню на тиждень, планую страви з прив’язкою до вартості продуктів. За рахунок обраної дешевшої першої страви закладаємо в меню дорожчий гарнір, м’ясо, рибу або десерт, — розповів майор Дмитро Коншин.

Він додав, що складаючи меню, зважає на вік і вподобання курсантів. Тому по-батьківськи час від часу балує їх смаженою картоплею і молочними стравами. Якщо в денне меню входить смажена картопля, то на інші два вживання їжі буде рис чи гречка. Перлову крупу обіцяє давати раз на місяць.

Харчування за прикладом військ НАТО

Для осучаснення харчоблоку у військовому інституті закупили сучасні лінії самообслуговування, слайсери, термобокси для зберігання продуктів, посудомийні машини. Нове обладнання вивільнило час кухаря, який він тепер вкладає у приготування страви, а не в організацію процесу.

Начальник Центрального управління продовольчого забезпечення ЗСУ полковник Микола Куклюк додав, що перехід на нову систему харчування проходить з використанням досвіду участі Збройних сил України у різних миротворчих місіях, а також досвіду АТО.

— У 7 військових частинах розпочато харчування військовослужбовців за каталогом. З 1 жовтня 2017 року буде запроваджено систему харчування за каталогом у Національному університеті оборони в місті Києві, навчальному центрі селища Старичі, військово-медичних клінічних центрах Харкова та Вінниці, а з 15 жовтня — у навчальних центрах Житомира та Миколаєва, — повідомив військовий посадовець. — Це істотний крок у реформуванні Збройних сил України, підвищенні боєздатності й автономності військ у бойових умовах з доведеною ефективністю, який покращує імідж української армії у країні й за кордоном.

На відміну від системи харчування за аутсорсингом, зазначив він, важливий результат — залучення до організації харчування штатних кухарів. Це підвищує бойову готовність і автономність дій військ. Крім того, введено в штатні розписи військових частин обслуговуючий персонал їдалень і вивільнено військовослужбовців від не властивих їм функцій.

— Нова система вже довела ефективність, доцільність та отримала позитивні відгуки від споживачів — військовослужбовців ЗСУ, — сказав Микола Куклюк, додавши, що протягом 2017-го заплановано перевести на нову систему харчування 22 військові частини. Для цього протягом 2015—2016 років на Західній військово-морській базі (м. Одеса) та у Національній академії Сухопутних військ (м. Львів) було проведено експеримент з харчування особового складу за каталогом.

Перехід, звісно, залежить від стану матеріальної бази й умов частини, визначеної на перехід на сучасну систему харчування. Там, де базу не відновлювали з 1960—1970 років, процес трохи затягується. Потрібні ремонт вентиляції, водовідведення, заміна обладнання на сучасне.

На наступний рік плани більш масштабні: перевести на нову систему харчування сотню військових частин. Кошти на це міністерству передбачено, запевняють військові чиновники. Завдання — до 2020 року наблизитися до стандартів НАТО в системі організації харчування.