Десятирічний Ігор був досить спокійним і розважливим. І вчився непогано, займався у спортивній секції, мав чимало друзів. Однак у якийсь момент хлопця ніби підмінили. Він став ображати меншого братика, пропускати шкільні заняття, грубо відповідати на поради домашніх та вчителів. Як зауважила мама Олена, такі зміни сталися після загибелі на війні батька Ігоря та її хвороби (певний час змушена була перебувати на стаціонарному лікуванні). Вона й нині страждає від гострої форми діабету та гіпертонії. Психіка підлітка не витримала перевантаження, а своєчасно допомогти було нікому.

Не відомо, як далеко б зайшла ця ситуація, якби не мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Випадково дізнавшись про її існування, Олена порадилася зі спеціалістами цієї служби. Потім за її згодою психологи приїхали до хлопчика додому. Під час зустрічі вони й з’ясували причини різких змін у його поведінці.

Душевні травми треба лікувати

Нині, на жаль, психологічні травми — далеко не рідкість. Війна, інші життєві складнощі, які переживають українці, позначаються і на дітях, і на дорослих. Із хлопчиком попрацювати довелося чимало. Не зайвою виявилася й робота з мамою. Стала у пригоді соціальна підтримка сім’ї, особливо рекомендації щодо можливості одержання допомоги як родині загиблого воїна. Олена за рекомендацією бригади звернулася до лікарів по отримання додаткової медичної допомоги для себе та старшого сина, щоб стабілізувати нервову систему й емоційний стан.

Позитивні зміни в поведінці та самопочутті Ігоря з’явилися вже незабаром, насамперед у стосунках з рідними. Хлопець став спокійнішим, не так гостро реагує на зауваження. Шкільні завдання намагається виконувати вчасно. Як помітила мама, агресивні наміри в нього виявляються значно рідше. Та й зовнішній вигляд підлітка свідчить, що душевна рівновага до нього поступово повертається.

Із такими історіями працівникам мобільних бригад соціально-психологічної допомоги Черкащини, які нині діють у багатьох громадах області, доводиться стикатися досить часто. Війна особливо відчутно позначається на психологічному здоров’ї сімей. До того ж боротися за нормалізацію морально-психологічного клімату тієї чи іншої родини буває часом дуже непросто. І хоч перемоги в таких битвах не вносять до щоденних фронтових зведень, вони теж надзвичайно важливі.

Як відомо, в нашому суспільстві склалися стереотипи, які багатьом заважають вчасно звертатися по допомогу до фахівців, зокрема пов’язаних з лікуванням душевних травм. Хоч у цьому іноді й виникає велика необхідність. Побиття, переслідування, сексуальне чи інше фізичне насильство — це безумовні причини, щоб звернутися по допомогу до відповідних спеціалістів. Порушень закону нібито й нема, а сім’я страждає. Від складних життєвих обставин, загибелі рідних, економічної безвиході, приниження, образ чи погроз.

Не тільки наслідки, а й причини

Мобільній бригаді соціально-психологічної допомоги Черкаського району з такими ситуаціями доводиться стикатися часто. Психологічне насильство не менш небезпечне, ніж фізичне. У цьому переконана координаторка мобільної бригади соціально-психологічної допомоги Черкаського району Людмила Березовська. Фахівці як можуть сприяють налагодженню нормальної ситуації в кожній родині, яка цього потребує. У складі бригади — соціальний працівник, психолог та водій. Служба діє в тісній співпраці з партнерськими організаціями і службами, зокрема центром надання соціальних послуг, поліцейським офіцером громади, службою у справах дітей, медичними закладами. Виїжджаючи на місце, спеціалісти збирають всю необхідну інформацію про ситуацію, з якою стикаються, оцінюють рівень ризику для людини, котра звернулася, намагаються врегулювати ситуацію. У будь-який момент можуть викликати на допомогу поліцію або лікаря.

Допомагати постраждалим від насильства пережити травму і протидіяти кривдникові, а також за змогою усувати не лише наслідки, а й причини, що призводять до насилля, — такі завдання ставлять перед собою мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Відтепер вони діють на Черкащині за підтримки іноземних благодійних організацій UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, ГО «Інноваційні соціальні рішення» завдяки фінансовій допомозі уряду Канади.

На відміну від поліції, працівники цієї служби йдуть на допомогу не лише тоді, коли закон уже порушено, а намагаються запобігти можливим його порушенням. Психологи та соціальні працівники на місці старанно розплутують клубок проблем, надають консультації й за потреби долучають до їх розв’язання інші партнерські організації та служби. Це особливо важливо нині, під час війни, коли багато людей відчувають тривожність, їм важко зрозуміти ситуацію, що склалася, вони потребують підтримки та психологічної допомоги.

Такі мобільні бригади нині працюють і мають великий обсяг роботи в Черкасах і Черкаському районі, Умані, Ватутіному, Білозірській, Городищенській, Дмитрушківській, Звенигородській, Канівській, Монастирищенській, Сагунівській, Степанецькій, Чигиринській територіальних громадах. Мобільну групу реагування на факти вчинення домашнього насильства на території Черкас створило Головне управління Національної поліції в Черкаській області. Але працюють такі бригади не лише тут. Ці служби нині охоплюють всю країну і створюють відділи на всій її території.

Усі послуги мобільних психологів для людей, які їх потребують, безплатні. Найчастіше звертаються по допомогу внутрішньо переміщені особи, котрі побували у стресових ситуаціях на окупованій території або поблизу місць бойових дій, а також сім’ї загиблих українських воїнів. Фахівці мобільних бригад консультують постраждалих з окупованих територій чи місць активних бойових дій і в дистанційному форматі. Вони не відмовлять у консультації за жодних умов.

Модель нова й унікальна

Модель роботи мобільної бригади започаткувала агенція ООН UNFPA. Вона нова й унікальна, бо спеціалісти можуть виїжджати і надавати допомогу в будь-якому зручному для людини місці.

З одного боку, створення мобільних бригад нині підтримує держава, їхню роботу закріплено на національному рівні постановою Кабінету Міністрів. З іншого, — до розширення географії діяльності бригад активно долучається Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA Україна).

Нині люди часто мігрують, переїжджають з однієї області в іншу або повертаються додому. Тому й постраждалі переселенці, й жителі громад, що приймають, можуть отримувати допомогу одразу в кількох місцях, а саме там, де опинилися. Однак більша частина звернень по допомогу до мобільних бригад нині надходить від місцевого населення. Людина, яка потребує термінової допомоги, не залишається без підтримки, хоч би коли звернулася. Члени мобільних бригад надають телефонні консультації навіть пізно ввечері, якщо є потреба, допомагають клієнтові опанувати себе, пояснюють, як діяти далі та планують виїзд на наступний ранок. Особливо актуальна така опція для дітей, які постраждали чи стали свідками насильства. Саме з ними доводиться залишатися на зв’язку весь час, доки мобільна бригада їде на виклик, адже їм дуже потрібно чути, що дорослі вже прямують на допомогу.

За словами директора Черкаського міського центру соціальних служб Людмили Савранської, яка також муніципальний консультант-експерт Фонду ООН, місто бере активну участь у проєкті «Міста й громади, вільні від домашнього насильства», розбудовує систему протидії та запобігання насильству згідно з міжнародними нормами та досвідом. Діють мобільні бригади, які виїжджають на виклики у проблемні родини. Сервіси зі створення й підтримки таких мобільних бригад започаткувала громадська організація «Інноваційні соціальні рішення» за підтримки Фонду ООН в галузі народонаселення та Посольства Великої Британії. Як розповіла програмний директор ГО «Інноваційні соціальні рішення» Анастасія Ляднєва, у складі бригад, крім психолога та соціального працівника, нині й ветеран АТО. Він потрібен для більш ефективної роботи з родинами, які пережили чи переживають кризу через війну. Уже є позитивний досвід співпраці та взаємовиручки мобільних бригад громадської організації й тих, які фінансують за рахунок місцевого бюджету.

Навчатися, щоб діяти професійно

У комплексі соціальних заходів, спрямованих на допомогу постраждалим від кризових ситуацій та насильства, згадані мобільні бригади відіграють помітну роль. Їхніми послугами вже скористалося чимало сімей. Цілком очевидно, що нова форма роботи з населенням не тільки виправдовує себе, а й має гарне майбутнє. Головне — не залишати поза увагою жодного, хто потребує допомоги.

А щоб усі спеціалізовані служби могли працювати з постраждалими від війни й надавати якісні послуги, зокрема в екстрених умовах, в Україні організували навчання таких працівників. Усі фахівці, які працюють у громадах, повинні володіти відповідними професійними навичками. У державному бюджеті України на розвиток і створення нових спеціалізованих служб підтримки на нинішній рік закладено 175 мільйонів гривень, роз’яснила заступник міністра соціальної політики України Уляна Токарєва.