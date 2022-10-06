Сумський обласний центр зайнятості Володимир Підлісний очолює впродовж багатьох років. Часи міняються, а призначення служби залишається незмінним. Ось і нині ринок праці має свої виклики і тенденції, які потрібно враховувати й передбачати. Наскільки це вдається, свідчать результати. А завдяки спеціалістам служби зайнятості на Сумщині щомісяця знаходить роботу майже тисяча жителів області.

Директор виокремлює важливість тісної співпраці з роботодавцями, які зацікавлені у кваліфікованих кадрах і з ними налагоджені тісні щоденні контакти. Нині послугами місцевих служб зайнятості користуються понад 3 тисячі керівників підприємств різних форм власності, і їхня кількість поступово зростає. І це в умовах воєнного часу, що свідчить про високу якість роботи служби зайнятості, її професійність, компетентність.

Рух назустріч одне одному

Свого часу до Охтирської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості звернулися представники одного з підприємств харчової промисловості, що працює у сусідньому Тростянці і спеціалізується на виготовленні шоколадних виробів, кави, печива тощо. Нарощуючи обсяги виробництва, тут гостро потребували укладальників-пакувальників продукції. Підприємству запропонували провести мініярмарки вакансій, розмістити відповідну інформацію на сторінці у фейсбуці Охтирської міськрайонної філії СОЦЗ — одне слово, активізувати пошук.

Спільні зусилля дали позитивний результат. Бажання працювати у тростянецькому колективі виявили чимало безробітних, які взяли участь у мініярмарках, заповнили анкети, пройшли співбесіди і за їхніми підсумками їх працевлаштовано. Загалом торік тут знайшли гарантовану і добре оплачувану роботу 58 осіб. І цього року співпраця триває, адже підприємство розвивається, потребує нових працівників, що на користь усім учасникам ринку праці.

Як повідомила директор Охтирської міжрайонної філії обласного центру зайнятості Наталія Пасічник, останнім часом обрії співпраці місцевої служби зайнятості з роботодавцями розширюються. На замовлення Богодухівського рибоконсервного заводу «Екватор» сусідньої Харківської області сформовано групу працівників за спеціальностями «оброблювач риби» та «настроювач обладнання», яких щодня доставляють на роботу заводським транспортом. І нині підприємство потребує кадрів, тож в Охтирці добирають працівників.

Попит на робочі руки є

База вакансій обласного центру зайнятості налічує понад тисячу позицій і постійно оновлюється. Спеціальності різні, як і розміри заробітної плати. За роботу головного технолога пропонують 40 тисяч гривень, начальника відділення — 23, лікаря — 20 тисяч. Однак таких високооплачуваних вакансій небагато. Натомість переважають традиційні запити. Наприклад, на продавців продовольчих та непродовольчих товарів торік було подано більш як 3300 заявок, підсобних робітників і водіїв — майже по 2 тисячі, трактористів — близько 1700. Нині найбільш затребувані оператори котелень, водії, швачки, трактористи-машиністи, підсобні робітники, кухарі, бухгалтери, прибиральники.

Але трапляються й незвичні для Сумщини вакансії, з-поміж яких грохотник, купажник чаю, спікальник, каротяжник, реактивник, шовкограф, вітражник, флорист, ерготерапевт, тренер коней, сомельє, коваль ручного кування, водолаз, каменотес, різьбяр по каменю, гравер тощо. Тут попит і пропозиція не завжди збігаються, хоч є винятки.

Допомагають тренінги й консультації

Торік за сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано майже 16 тисяч безробітних, а за січень — серпень цього року — 7,1 тисячі. За цими цифрами — масштабна і копітка праця, адже нинішній ринок праці доволі проблемний.

Торік одним з головних видів співпраці з безробітними були тренінги, яких, до речі, провели майже півтори тисячі і в них узяли участь приблизно 10 тисяч безробітних. Цього року зробили акцент на консультаційній роботі й передовсім стосовно нової мікрогрантової програми, завдяки якій можна створити новий або розширити наявний бізнес.

Як повідомили в обласному центрі зайнятості, спеціалісти постійно консультують тих, хто звертається, онлайн і в телефонному режимі, під час зустрічей у центрі зайнятості, допомагають складати бізнес-плани, уточнювати різні деталі участі у програмі. Уже є конкретні результати цієї роботи: із понад 300 поданих заявок кожна шоста одержала фінансову підтримку, решта перебуває на стадії розгляду.

Та це лише один напрям роботи служби. Спеціалісти співпрацюють із безробітними, роботодавцями, підшукують вакансії, допомагають у перенавчанні і здобутті нових спеціальностей тощо. Як наголошують працевлаштовані, роль служби зайнятості неоціненна, адже вона допомагає людям не тільки знаходити роботу, а й набувати якісно вищого суспільного статусу.