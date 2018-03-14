Четвертий день і рекордна кількість медалей!!!
Тарас Радь і Оксана Шишкова здобули два «золота», Ігор Рептюх та Олександр Казік — два «срібла», причому обидва трішки не встигли до «золота» в межах від 2 до 6 секунд, Людмила Ляшенко та Юрій Уткін вибороли дві «бронзи».
І деякі золоті медалі, і деякі срібні, і деякі бронзові були варіантами дискусій: зможе чи не зможе цей спортсмен досягти відповідного результату. Але й рівень підготовки всієї команди, і консолідованість у роботі, і віра в наших були такими, що знову змушують говорити про Україну як лідера світового спорту», — написав учора на своїй сторінці в Фейсбуці президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич. І додав: «Для мене особисто значимо, коли представники різних країн підходять і вітають Україну з лідерством. І навіть несподівано від незнайомого іноземця з досить важким акцентом лунає: «Слава Україні!»
Отже, українка Оксана Шишкова поповнила скарбничку збірної України на XII зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані п’ятою золотою нагородою. Вона посіла перше місце в біатлонній гонці на 10 км серед спортсменів з порушеннями зору: закрила всі 20 мішеней і фінішувала з часом 37 хвилин 58,9 секунди. А Тарас Радь із чистою стрільбою на чотирьох вогневих рубежах випередив на фініші американців Даніеля Кноссена і Андре Соула. Тож після четвертого змагального дня в активі збірної України було вже 15 нагород — 5 золотих, 4 срібні та 6 бронзових.
Вісімнадцятирічний Тарас Радь не лише наймолодший учасник збірної України — він наймолодший чемпіон в історії Паралімпіад. Свою першу нагороду на дебютних Іграх здобув феєрично. Легкому пересуванню Тарасового боба на дистанції, напевне, позаздрили всі суперники. Як зізнався після фінішу, ковзання було відмінним завдяки правильно підготовленим сервісменами лижам, а сильний вітер на біатлонному стрільбищі не став на заваді. Утім, на тому, що юнак з Тернополя — влучний стрілець, неодноразово наголошували експерти, й сам Тарас зізнавався, що любить біатлон більше за лижні перегони, що й довів на дистанції.
Та, на жаль, у підлітковому віці хлопець пошкодив м’язи ноги і через неналежне лікування чи прикрий недогляд ногу довелося ампутувати нижче від коліна. Попри складну операцію, не занепав духом і вже у 2014 році повернувся у спорт — спочатку просто тренувався для себе, грав у настільний теніс, а потім почав відвідувати центр «Інваспорт». Ще учнем Тернопільської школи-колегіуму імені Йосифа Сліпого став дворазовим срібним призером чемпіонату світу 2017 року, поступившись на середній дистанції та в індивідуальній гонці на 15 кілометрів німцеві Мартіну Фляйгу. Учора німецький спортсмен закінчив перегони лише четвертим.
Нині Тарас Радь — студент першого курсу факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Улюблені предмети — анатомія, біохімія, спортивні ігри та гімнастика. «Гадаю, що спорт і навчання не можуть іти разом. Знаю, що освіта — важлива частина життя кожного, але спорт — це для мене, і роблю все можливе, щоб знайти баланс», — казав в інтерв’ю Тарас Радь. А дітям з інвалідністю радить не занепадати духом і добиватися свого.