Чемпіонат світу зі швидких шахів, який відбувся в Досі (Катар), завершився повним тріумфом українських гросмейстерів. В одному з видів програми — рапіді — серед чоловіків «золото» здобув Василь Іванчук, а в жінок найвищу нагороду — Ганна Музичук.
Рапід — це різновид шахів зі скороченим контролем часу, коли кожному шахістові дають на всі ходи партії не більш як 60 хвилин. Якщо раніше ставлення до швидких шахів було скептичним, то нині добре грати в них зобов’язаний кожен гравець високого рівня. Адже почасти саме в рапіді та бліці (10 хвилин на всі ходи) вирішується доля світової шахової корони.
Ганна Музичук виборола блискучу перемогу за тур до фінішу. Захопивши одноосібне лідерство з перших турів, вона з 9,5 очка з 12, не програвши жодної партії, на очко випередила другу призерку — росіянку Олександру Костенюк, і на півтора — третю грузинку Нану Дзагнідзе.
Драматично складалася боротьба за чемпіонське звання в чоловіків. Та в підсумку саме Василь Іванчук, набравши 11 очок у 15 партіях, обійшов усіх конкурентів. Під час турніру українець обіграв чинного чемпіона світу з класичних шахів норвежця Магнуса Карлсена та екс-чемпіона планети Віші Ананда з Індії.
Президент Петро Порошенко привітав спортсменів із перемогами на своїй сторінці у Твіттері. «Браво українським шахістам!» — висловив гордість за наших глава держави.
«Турнір вийшов непростим. Досить складно грати три дні поспіль. Я рада, що все закінчилося так вдало. Вчора після двох нічиїх я виграла, напевно, найважливішу партію на турнірі — у Нани Дзагнідзе чорними. Зізнаюся, для мене було важливо перемогти на цьому чемпіонаті. Почала готуватися до нього досить давно. По-перше, все-таки розігрувався титул чемпіонки світу, а по-друге, до цього мені не вдавалося виграти щось серйозне у швидких шахах», — прокоментувала змагання Ганна Музичук.