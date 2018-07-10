У заходах беруть участь 19 країн. Маневри триватимуть до 21 липня у північно-західній частині Чорного моря, в портах, на летовищах і полігонах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Під час навчань відпрацьовуватимуть, зокрема, припинення незаконної діяльності на морі, протидію в повітрі і під водою, десантні, а також пошуково-рятувальні операції. Про це повідомляє Радіо «Свобода».
Від української сторони керівником навчань є контр-адмірал Олексій Неїжпапа, з американської — капітан 1-го рангу Метью Ліман. У навчанні задіяно майже 30 військових кораблів, катерів, суден забезпечення, підводний човен. Особливість цьогорічного «Сі Бризу» полягає в тому, що керуватимуть діями підрозділів морської, повітряної, наземної компоненти навчання безпосередньо з моря. Багатонаціональний штаб розміщуватиметься на флагманському кораблі Шостого флоту США «Mount Whitney» (LCC-20).
Загалом в Україні на 2018 рік заплановано п’ять масштабних навчань із залученням іноземних військових. Крім українсько-американських «Сі Бризу», «Рапід Трайдент» і українсько-румунського «Ріверіан», йдеться також про багатонаціональні навчання «Світла лавина» і «Чисте небо». План проведення навчань за участю підрозділів ЗСУ на території України і за її межами затвердив наприкінці січня Президент Петро Порошенко.