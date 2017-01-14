У четвер на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України в Яворові, що на Львівщині, відбулося урочисте відкриття змагань за Кубок світу Міжнародного паралімпійського комітету з лижних перегонів та біатлону. Старт змаганням планетарного масштабу, які відбуваються в Україні вперше, дали віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, міністр соціальної політики Андрій Рева, голова Львівської ОДА Олег Синютка та президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.
Зокрема, Павло Розенко зазначив: те, що в нашій державі відбуваються такі змагання, свідчення визнання. Відтак, віце-прем’єр-міністр побажав учасникам змагань успіхів та спортивної удачі, суддям — об’єктивності, а тренерам — витримки, й запевнив, що уряд України і в подальшому вживатиме всіх необхідних заходів щодо підтримки розвитку паралімпійського руху в нашій країні. А від імені Президента України учасників світової першості привітав голова ОДА Олег Синютка, який побажав спортсменам чесної, безкомпромісної боротьби і перемог.
Очільник області наголосив: Кубок світу на Львівщині — це вже перемога України. «Ми продемонстрували усьому світові, що наша держава безпечна, адже ці змагання дивитимуться в Бразилії, Японії та багатьох країнах Європи. І я переконаний, що ми перемагатимемо й у спортивних змаганнях, й у боротьбі за незалежність», — сказав він.
Спортсменів вітали етнографічні колективи Львівщини. Дівчата у бойківському вбранні подарували делегаціям сувеніри-подарунки та українські різдвяні смаколики — пампухи. В день відкриття спортсмени-лижники мали можливість випробувати траси — відбулося офіційне тренування команд. А вчора було розіграно перші комплекти нагород.
Загалом у змаганнях, які триватимуть сім днів поспіль, братимуть участь майже 120 спортсменів із 19 країн світу (Україна, Велика Британія, Бразилія, Італія, Японія, Франція, Хорватія, Китай, Німеччина, Білорусь, Корея, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Фінляндія, Австрія, Угорщина). Варто зазначити, що український карпатський етап Кубка світу — один із головних на шляху підготовки команд та кваліфікації спортсменів на зимові Паралімпійські ігри 2018 року, що відбудуться в південнокорейському місті Пхьончхані.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»