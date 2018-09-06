Національна збірна України візьме участь у першому розіграші Ліги націй — нового турніру під егідою УЄФА — в новій формі. І вперше в історії у головної команди, крім жовтого й синього, з’явився третій комплект — білого кольору, а на всіх футболках — вишите наповнене віковою енергетикою і неймовірною силою духу гасло «Слава Україні!», яке, пам’ятаємо, не на жарт налякало організаторів нещодавнього чемпіонату світу.
«Дуже важливо, щоб головне гасло і сенс життя багатьох поколінь наших співвітчизників — справжніх Героїв України стало офіційним оберегом і нашої національної збірної з футболу. Він надасть енергії й сили нашим футболістам у дебюті Ліги націй», — переконаний президент ФФУ Андрій Павелко. Символічно, що на презентації нової форми і на відкритому тренуванні команди на НСК «Олімпійський» побували поранені бійці та ветерани АТО, які захищали нашу незалежність на Донбасі.
Після відкритого тренування на НСК «Олімпійський» напередодні стартових матчів у Лізі націй УЄФА, перший з яких відбудеться вже сьогодні, 6 вересня, на полі стадіону в Угерське-Градіште проти команди Чехії, головний тренер національної збірної Андрій Шевченко та його новий асистент воротарська легенда українського футболу Олександр Шовковський поспілкувалися з журналістами.
Андрій Шевченко, окреслюючи головну мету команди на найближчий відбірний цикл, наголосив, що налаштований на максимальний варіант у вересневих матчах. Він зазначив, що Ліга націй — один із шансів на шляху до Євро-2020, яким варто скористатися (переможці груп отримають путівку до фінального континентального турніру).
«Велике значення має стартова гра з Чехією. Від неї відштовхуватимемося й коригуватимемо подальшу стратегію. На нас чекає непростий поєдинок. Чехи можуть змінювати тактику, вони однаково добре використовують системи 3-4-3 та 3-5-2, мають для цього прекрасних виконавців», — вважає наставник українських футболістів.
Букмекери ж бодай незначну перевагу віддають нашому суперникові. Та вони у своїх прогнозах спираються на історію протистояння футболістів України й Чехії на рівні національних збірних. А вона коротка: 6 вересня 2011 року наша команда програла у Празі — 0:4, а 15 серпня 2012-го у Львові суперники розійшлися миром — 0:0. Тож нині саме час додати до статистики перемогу.
А вже 9 вересня збірна України зіграє у Місті Лева з командою Словаччини. На жаль, цей матч пройде без глядачів через дискваліфікацію «Арени Львів», та хлопці відчуватимуть нашу присутність та енергетику.
Тим часом міністр молоді та спорту Ігор Жданов схвалив розміщення на футболках збірної гасла «Слава Україні!». На своїй сторінці у Фейсбуці він закликав інші національні збірні команди з різних видів спорту переймати практику розміщення гасла під час замовлення та виготовлення форми. «А традицію, наскільки пам’ятаю, започаткували національні паралімпійська та дефлімпійська збірні. Слава Україні!», — написав Ігор Жданов.
До речі, один з авторів відео з роздягальні хорватської команди колишній київський динамівець Огнєн Вукоєвич, який разом із Домагоєм Відою виголосив «Слава Україні!» на весь світ, уже повернувся до тренерського штабу збірної Хорватії, після того як його виключили з нього під час ЧС-2018.