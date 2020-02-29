Прогнози синоптиків, що останній місяць зими буде нелютим, не виправдалися. Щоправда, цього разу природа дошкулила людям не морозами, а нищівними буревіями і повенями. Потужні урагани «Кіара» і «Денніс» прокотилися руйнівною лавиною територіями Великої Британії, Бельгії, Норвегії, Німеччини, Шотландії, Швейцарії. Дісталося й західному регіону України. Упродовж двох тижнів негода завдала мільярдних збитків, які доведеться відшкодовувати роками. Ще одну надзвичайну подію на кліматичній мапі планети зафіксували синоптики в Антарктиді. На полюсі вічного холоду Землі температура піднялася до плюс 18 градусів (улітку температура утримується на позначках 30—50 градусів нижче нуля). А це матиме катастрофічні наслідки для танення льодовиків. На тлі тривожних катаклізмів привернуло увагу повідом­лення в інтернеті, що у столиці Колумбії Боготі проведено велелюдну акцію «День без авто», спрямовану на захист довкілля від нищівного забруднення шкідливими продуктами життєдіяльності.

За прогнозами синоптиків і прикметами поведінки харківського бабака Тимка, цьогорічна весна буде ранньою, але подекуди снігом повіє, та частіше сонцем пригріє.

Народні синоптики складають прогнози на майбутнє за прикметами погодних умов у такі дні березневих релігійних свят: Віднайдення голови Іоанна Предтечі (9), Євдокії, або Явдохи Плющихи (14), Конона Городника (18), Сороки, або Сорока Святих (22), Теплого Олекси (30). Старі люди здавна пов’язували з настанням весни найкращі сподівання на майбутні врожаї збіжжя, садовини та городини. Першого дня березня спостерігали за погодою. Вважали, що «яскраве сонце і теплий вітер принесуть урожайне літо».

На Іоанна Предтечі повертаються з далекого вирію до рідних місць перелітні птахи. Першими про прибуття сповіщають дзвінкими трелями жайворонки. Небавом з небесної високості линуть журавлине курликання, лелечий клекіт. Найгучніше заявляють про прибуття граки, зчиняючи бійки за освоєння території гніздування. Якщо журавлі летять високо, весна буде ранньою, а літо врожайним на зернові.

У давні часи українці зустрічали новий рік на Євдокії (за юліанським календарем 1 березня). Цього дня господарі напували худобу і свійську птицю талою водою. Нею вмивали діток, хворих. Весняне сонце й вода заряджають усе суще у природі життєдайною силою. Явдоха Плющиха традиційно зволожує землю дощами, тож о цій порі вже можна працювати у полі, саду і на городі.

«Прийшла Євдокія — господарю затія: плуга готувати, борону ладнати», — каже прислів’я. Якщо цього дня пройде сніг з дощем — до вологого літа; якщо дме теплий вітер з півдня — щедро вродить нива, а якщо зі сходу чи півночі — на засушливе, неврожайне літо. «Яка Явдоха, таке літо», — кажуть старі люди.

Святого Конона серед багатьох інших покровителів тварин вважають опікуном коней. На це свято їм збільшують порцію вівса і сіна, напувають водою з річки або ставка, щоб зміцніли до початку весняно-польових робіт. Господині готують насіння капусти і помідорів до висівання у парниках. Можна починати оранку городів. Погожий день — літо без градобоїв.

На Сорок Святих — астрономічний день весни, весняне рівнодення. Не беріться у господарстві за роботу, щоб не розгнівати святих. Господині печуть з медового тіста бублики і жайворонків — не менш як 40 штук. Дорослі обмінюються ними із сусідами, а діти пригощають учителів. Якщо цього дня тепла сонячна погода — літо буде вологим, розкошуватимуть сіножаті. Якщо день видасться похмурим, холодним, у травні на ґрунті можливі заморозки, а літо буде посушливим.

24 березня — Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв. Ця календарна дата має вкотре нагадати світовій демократичній спільноті про злочини російських загарбників проти українського населення в окупованому Криму та частинах Донецької й Луганської областей. На жаль, агресор і надалі цинічно порушує не лише міжнародні права людей, а й державну недоторканність територій їхнього проживання. Хотілося б, щоб такі застережливі дати спонукали міжнародну спільноту не лише до констатації фактів, а й конкретних дій щодо порушників прав людини.

Теплого Олекси — упевнений крок природи до стабільного потепління. Цього святкового дня багато років підряд прогулююся Пуща-Водицьким лісопарком. Відвідую давно знайомі мурашники, пагорби, на яких ще можна побачити о цій порі червонокнижні первоцвіти і сон-траву, де у вологому ярочку рожевою хмаринкою землю вкриває реліктова рослина Петрів хрест, де в лісовій гущавині шматочком небесної блакиті спалахує синьоока галявина барвінку. Якщо почую у цей час заклик синиці-веснопровісниці «Покинь сани, бери віз!», на повні груди відгукуюсь: «Здрастуй, весно красна!»

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

НАШ КАЛЕНДАР

1 березня — День «Нуль дискримінації»

2—31 березня — Великий піст

3 березня — Всесвітній день дикої природи

5 березня — 70 років із дня народження Романа Шухевича (1907—1950), українського військового та політичного діяча

8 березня — Міжнародний жіночий день

9 березня — Народився Тарас Шевченко (1814—1861), геніальний український поет, художник, мислитель

14 березня — День землевпорядника; 30 років тому (1990) вперше у новітній історії України було піднято синьо-жовтий прапор над адміністративною будівлею міста Стрий Львівської області

15 березня — День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування

16 березня — 395 років із дня народження Марусі Чурай (бл. 1625 — бл. 1653), легендарної української піснярки, авторки багатьох пісень, що стали народними

18 березня — День працівника податкової та митної справи України

20 березня — Міжнародний день щастя

21 березня — Всесвітній день поезії; Всесвітній день людей із синдромом Дауна; Міжнародний день лісу; Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації; Міжнародний день Навруз

22 березня — Всесвітній день водних ресурсів

22—27 березня — Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації

23 березня — Всесвітній метеорологічний день

24 березня — Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз; Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини та гідності жертв

25 березня — День Служби безпеки України; Міжнародний день солідарності зі співробітниками, яких утримують під вартою, і зниклими безвісти; Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної торгівлі

26 березня — День Національної гвардії України

27 березня — Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід’ємними територіями (2014)

28 березня — 95 років від дня народження Дмитра Гнатюка (1925—2016), українського співака, народного артиста України, Героя України

30 березня — Теплого Олекси