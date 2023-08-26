Цього тижня в Києві відбулося кілька заходів, до яких була прикута увага українського суспільства і закордоння. Ідеться зокрема про урочистості з нагоди Дня Незалежності України, третій міжнародний саміт «Кримської платформи», VI Міжнародний ветеранський форум. На ці заходи до столиці України з’їхалося чимало лідерів іноземних держав. З гостями окремо зустрічалося вище керівництво нашої держави. На переговорах ішлося про військову допомогу Україні, її євроінтеграційні прагнення, санкційну політику та фінансову підтримку.

Продуктивні зустрічі

У промові перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрічі із союзниками та партнерами назвав продуктивними, такими, які роблять нашу країну сильнішою.

У День Незалежності України Денис Шмигаль із Президентом Португалії говорив про готовність допомагати Україні у відновленні інфраструктури.

Згадуючи про це на засіданні уряду, Денис Шмигаль зазначив, що від початку року в межах проєкту швидкої відбудови було відновлено тисячі об’єктів. Уже понад 10 тисяч родин отримали кошти від держави, щоб відремонтувати пошкоджене житло. Державне агентство відновлення відкриє кошториси всіх проєктів будівництва.

«Із представниками Боснії і Герцеговини обговорили програми реабілітації наших воїнів та програму гуманітарного розмінування. Україна нині найбільш замінована країна у світі, а Боснія і Герцеговина має досвід у цій сфері, який може допомогти. Робимо все можливе, щоб процес розмінування не затягувався на десятки років. Із Прем’єр-міністром Фінляндії порушили питання опалювального сезону, допомогу нашій енергосистемі та відновлення України. Посилюватимемо співпрацю в цьому напрямі, бо зима так само буде непростою. Ми максимально готуємося. Уже закачали у сховища більш як 13 мільярдів кубометрів газу. Ремонтуємо та відновлюємо наші енергоооб’єкти.

Із Прем’єром Молдови детально обговорили питання логістики та співпраці на кордоні. Це важливо в умовах спроб росії заблокувати зерновий коридор у Чорному морі. Починаємо будівництво мосту через Дністер, розширюємо спроможність прикордонних пунктів пропуску. Україна пропонує всім сусідам на західному кордоні запроваджуати спільний контроль на митницях. Це пришвидшить та спростить логістику, а також допоможе зменшити ризики зловживань.

Із Прем’єр-міністром Норвегії обговорили питання енергетики та фінансової підтримки малого й середнього бізнесу. Тисячі українців уже отримали гранти на започаткування власної справи в межах програми «єРобота». Розраховуємо на підтримку Норвегії в цьому питанні», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Очільник українського уряду згадав і про багато позитивних зустрічей на полях «Кримської платформи».

«Готуємо оновлену економічну модель відновлення Криму після його деокупації. Туристичний центр Європи, внесення Криму в європейський транспортний простір, розвиток поновлюваної енергетики та газового шельфу, малі фермерські господарства та виноробство, ІТ-хаб — усе це реалізовуватимемо», — зауважив він.

Щодо Міжнародного ветеранського форуму Прем’єр нагадав: на заході йшлося про те, що уряд формує нову ветеранську політику за п’ятьма основними напрямами. А саме: створення інфраструктури, завдяки якій ветерани отримають якісні та дієві послуги; економічна активність через освіту та гранти для ветеранського бізнесу; реабілітація; доступне житло через пільгове іпотечне кредитування; вшанування подвигу військових.

Говорив Денис Шмигаль і про те, що за сім місяців цього року повністю профінансовано всі державні видатки.

«1 трильйон 600 мільярдів гривень. Надзвичайна сума, з якої більш як половину було спрямовано на потреби безпеки і оборони. Завдяки постійній роботі з партнерами від початку року вдалося залучити на підтримку України вже майже 30 мільярдів доларів», — розповів він.

Рішення уряду

Кабмін ухвалив постанову, якою підвищено зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з держбюджету, на територіях активних та можливих бойових дій. А також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору на територіях, де тривають бойові дії.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій уточнили, що документом на період дії воєнного стану встановлено щомісячну надбавку за роботу: працівникам держустанов, закладів та організацій, які працюють на територіях активних бойових дій, — 100% посадового окладу, на територіях можливих бойових дій — 50% посадового окладу; працівникам надавачів соцпослуг комунального сектору, що здійснюють діяльність на територіях, на яких тривають (тривали) бойові дії, — 100% посадового окладу. Ідеться про території, щодо яких не визначено дату завершення бойових дій (дата припинення можливих бойових дій). Це визначає перелік територій, затверджений наказом Мінреінтеграції №309 від 22 грудня 2022 року.

Уряд вніс зміни до переліку органів ліцензування. Відповідно до рішення, Міністерство економіки вилучать з переліку як орган ліцензування господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Кабмін звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Виконання обов’язків покладено на заступника керівника служби Володимира Демчука.

«Внутрішню перевірку в ДСНС завершено. За її підсумками буде прийнято додаткові кадрові рішення», — написав у тeлеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.