ХІІ зимові Паралімпійські ігри пройдуть у корейському місті Пхьончхані з 9 по 18 березня. Ушосте в історії в цих змаганнях братиме участь наша національна збірна, якій у середу побажали вдалих стартів під час урочистих проводів.
У тексті вітального листа глави держави на адресу паралімпійців зазначено: «Українці вірять у вашу перемогу. Знаю, що ця віра стане потужним стимулом у змаганнях, допоможе досягти високих результатів та встановити нові рекорди. Переконаний, що за нинішніх умов збройної російської агресії ви захищатимете не лише свою спортивну честь, а й честь усієї України. Бажаю реалізувати всі свої можливості».
А віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко звернувся до паралімпійців від імені Прем’єра Володимира Гройсмана і всіх членів уряду.
«Україна дуже сподівається на ваші перемоги, уболіватиме за вас. Уряд підтримував і підтримуватиме паралімпійський рух. Торік і з початку 2018-го на його потреби спрямовано понад 30 мільйонів гривень — на навчально-тренувальні збори, нове обладнання тощо. Ми знаємо, що будуть медалі. Стежитимемо за загальнокомандним заліком, бо знаємо, що будемо там далеко не останніми. Але головне те, що ви перемагатимете самих себе в ім’я України», — сказав В’ячеслав Кириленко.
Отже, за уточненою інформацією президента Національного комітету спорту інвалідів Валерія Сушкевича, Україну в Пхьончхані представлятимуть 30 спортсменів у трьох дисциплінах: лижних перегонах, біатлоні та гірських лижах.
Усього в Іграх візьмуть участь 670 атлетів з 48 країн, які змагатимуться в шести видах спорту: біатлоні, лижних гонках, керлінгу на візках, гірськолижному спорті, пара-сноуборді та следж-хокеї (санному хокеї). Уперше у зимових Паралімпіадах виступатимуть Грузія та КНДР. Крім того, після перерви 12 років знову посилає команду на Ігри Естонія. Паралімпійці розіграють 80 комплектів медалей.
Додамо, що наша зимова паралімпійська команда за всю історію участі в білих Паралімпіадах виборола 90 медалей, 20 з яких золоті. Та лише цього року вперше призові винагороди паралімпійців зрівняються з олімпійськими (за «золото» 125 тисяч доларів, «срібло» — 80 тисяч, «бронзу» — 55 тисяч доларів).
Президент Петро Порошенко зустрівся із чемпіоном ХХIII зимових Олімпійських ігор з фристайлу Олександром Авраменком. Глава держави вручив спортсменові та головному тренерові збірної команди України з фристайлу Енверові Аблаєву високі державні нагороди — ордени «За заслуги» ІІІ ступеня.
«Ви зробили більше, ніж багато хто для популяризації нашої держави, і я вас вітаю з цією заслуженою перемогою», — сказав Петро Порошенко, вручаючи відзнаку Олександрові Авраменку.
«Це ваше величезне досягнення, величезна робота на всю нашу державу, і я дуже радий за вас. Уся Україна, вся наша багатомільйонна нація бачила стрибок Олександра», — звернувся Президент до тренера спортсмена. Президент вручив спортсменові сертифікат на квартиру. За словами Олександра, власне житло для нього було другою мрією після перемоги на Олімпіаді. Він пообіцяв запросити на новосілля і вручив главі держави сувенір — символ ХХІІІ зимових Олімпійських ігор.