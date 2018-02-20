Київський бізнесмен Євгеній Коваль, щойно російський агресор розв’язав війну на українській землі, взявся допомагати фронтові: купував автомашини і відправляв їх у зону бойових дій. Тим часом додому стали повертатися поранені, чимало з них втратили ногу чи руку. Євгеній заповзявся їм хоч певною мірою зарадити. І майже два роки тому став автором і керівником проекту «Ігри Героїв».
Знайшлися охочі розвивати цей рух. Провели перші тренування, організували у столиці перші змагання. До проекту долучилися люди з особливими потребами, які зазнали травм не на війні. Рух набирав обертів у Дніпрі, Харкові, Херсоні, Львові. Торік у грудні відбулися навіть міжнародні змагання, в яких узяли участь представники США, грузинські військові. Уже заплановано такі спортивні заходи у Грузії, можливо, відбудуться у США.
За майже два роки учасниками «Ігор Героїв» стали майже 150 осіб.
«Дуже тішить, що українці почали ставитися до людей з важкими травмами, на протезах із повагою й розумінням», — поділився думками Євгеній Коваль. У лютому до Тернополя на «Ігри Героїв» прибули 15 атлетів із протезами нижніх кінцівок, ампутацією верхніх кінцівок і на візках зі Львова, Тернополя, Харкова, Херсона, Дніпра, Києва. Важких травм вони зазнали переважно на передовій.
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна, звертаючись до спортсменів, зазначив: «Ви, хлопці, повертаєте віру багатьом, які проявили себе добре в боях, а нині повертаюся до нормального життя». Уболівати за незламних духом прийшли військовослужбовці, волонтери, родини полеглих захисників України, тернопільці. Завітав і актор Роман Ясіновський, який зіграв роль «Гіда» у фільмі «Кіборги». Олексій Мороз із Дніпропетровської області втратив руку саме біля донецького аеропорту в середині зими 2015 року. Тоді молодого воїна та його побратимів супротивник обстріляв із «Градів».
Олексія призвали до армійських лав у першу хвилю мобілізації в квітні 2014 року як офіцера запасу. Адже свого часу, здобуваючи фах інженера-механіка сільського господарства, він навчався на військовій кафедрі вишу. Нині йому 27 років, одружений. Стверджує, що спорт допомагає не лише підтримувати відповідну фізичну форму, а й психологічно. Важливе і спілкування з людьми, які мають такі самі клопоти зі здоров’ям, як він.
Харків’янин Олександр Федосів втратив ногу теж 2015 року на лінії вогню. Від депресії став рятуватися кросфітом, яким займається майже рік.
На «Іграх Героїв» у Тернополі кросфіт увібрав важку атлетику, гирьовий спорт, гімнастику, силовий фітнес, підтягування, чимало вправ на координацію рухів.
На турнірі, звісно, панував спортивний запал і нестримна жага домогтися найкращого результату. На переможців чекали заслужені нагороди. Та найважливіше: ці змагання, кажучи словами Тернопільського міського голови Сергія Надала, стали прикладом мужності, віри, сили духу й волі.