Каратистка Анжеліка Терлюга з Одеси у фінальному поєдинку вагової категорії до 55 кг не змогла здолати болгарську спортсменку Івет Горанову. Українка поступилася з рахунком 1:5 і стала срібною призеркою Олімпіади в Токіо. До півфіналу вона вийшла з першого місця у групі завдяки перемогам над єгиптянкою Радвою Саєд та японкою Міхо Міяхара, а також нічиїм з австрійкою Беттіною Планк і казашкою Молдир Жанбирбай. У півфіналі українка перемогла представницю китайського Тайбея Цзи-Юнь Вень, дворазову чемпіонку Азійських ігор та триразову чемпіонку Азії. Терлюга вела в поєдинку 4:1, проте за секунду до фінального свистка суперниця зрівняла рахунок. У підсумку перемогу українка здобула за рішенням суддів.

А веслувальниця Людмила Лузан раніше цього самого дня виграла «бронзу» в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Вона показала результат 47,034. Відставання від лідерки становило +1,102. «Золото» — в американки Невін Гаррісо, «срібло» — у Лоуренс Вінсент-Лапуан з Канади.

Вона прокоментувала свій бронзовий успіх так: «Чесно, здається, що я сплю, це сон, і не можу повірити. Стільки років ішла до медалі! Я дуже щаслива. Дякую всім, хто підтримував, спасибі моїм тренерам. Це просто неймовірно, ми разом прийшли до цієї медалі.

Звичайно, я мріяла перемогти. Це перша моя Олімпіада, і впевнена, що на мене чекатимуть золоті медалі. Попереду моя коронна дистанція — 500 метрів у двійці, і там я хочу показати результат».