Плавець із Рівного приніс Україні перші за 17 років олімпійські медалі у плаванні та встановив рекорд

Прізвище Михайла Романчука в усіх на вустах. Адже після 17-річної перерви після золотих перемог Яни Клочкової він приніс Україні олімпійські «бронзу» та «срібло» у плаванні. «Бронзу» — в запливі на 800, «срібло» — на його улюбленій дистанції 1500 метрів вільним стилем. Американець Роберт Фінке випередив його лише на секунду.

Михайло заявив: «Якби був іще один заплив, виграв би «золото». Він зізнався, що оскільки змагатися довелося о 4.44 за київським часом, йому було складно, бо біологічний годинник не обдуриш. Зате встановив національний та олімпійський рекорди (ще у кваліфікаційному запливі) на дистанції 800 метрів з результатом 7.41.28.

Симпатичний і дуже фотогенічний 24-річний спортсмен — рівнянин. Тож чи не найбільше радіють його перемогам у рідному місті. У ДЮСШ з плавання шестирічний Михайло вперше вийшов на воду під керівництвом тренера Петра Нагорного, який тренує його досі. 10-річним здобув першу перемогу, 12-річним став кандидатом у майстри, а в 14 — майстром спорту.

І перемоги посипалися наче з рогу достатку. Але щоб так було, Михайло наполегливо і вперто працював. Так буває у великому спорті: доки зірвеш свою неповторну троянду успіху, добряче поколеш руки об її шипи.

У чотириповерхівці на вулиці Кавказькій, майже в центрі Рівного, минули його дитинство та юність. Нині тут мешкають батьки і молодша сестра. 29 липня, коли він боровся на першій дистанції, всі вони пили валер’янку, адже в місті саме відімкнули світло. Хвилювалися, чи побачать Михайлів заплив. Але все склалося.

Тато Михайло Романчук, тренер з легкої атлетики, каже: «Останнім часом синові щороку пропонували мільйонні контракти за кордоном і зміну громадянства. Але він українець. В Україні є хороший басейн у Дніпрі, де Мишко й готувався до Олімпіади, в Рівному такого немає. Та й живе він тепер у Хмельницькому, звідки родом його дружина».

До речі, Марина Бех-Романчук — теж учасниця олімпійської збірної України. Днями вона посіла п’яте місце у змаганнях зі стрибків у довжину. Ось така зіркова молода сім’я.

У Токіо Михайло заробив грошову винагороду 135 тисяч доларів. Саме такий призовий фонд держави за дві олімпійські медалі. Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль виносить на сесію обласної ради 19 серпня питання про надання коштів на квартири для Михайла Романчука та стрільця Олега Омельчука, який теж здобув олімпійську «бронзу» в дуеті з Оленою Костевич.

У межах програми «Велике будівництво» наступного року модернізують басейн Рівненської ДЮСШ з плавання, де починав зірковий шлях Михайло Романчук, адже тут підростають нові олімпійці.

«Задоволений другим місцем. Це мій максимум, і краще проплисти в цих реаліях не зміг би. Зумів випередити німецького атлета Флоріана Веллброка — уперше в кар’єрі на цій дистанції. Але з’явився молодший, сильніший фінішер — Роберт Фінке. Але здаватися не збираюся. Я дуже мотивований на наступний сезон і готуватимусь до Олімпіади-2024», — сказав Михайло Романчук журналістам.

До речі, 7 серпня, в останній день Олімпіади, йому виповниться 25 років. Найдорожчий подарунок — перемогу він зробив собі сам. А головне, це неймовірний подарунок Україні на 30-річчя Незалежності.

Наша гордість повертається додому в ніч із 5 на 6 серпня, поділилися секретом батьки. Одразу в Рівне, щоб відзначити з найріднішими 25-річчя та дві олімпійські перемоги. Браво, Михайле!

ДОВІДКА «УК»

Михайло РОМАНЧУК. Народився 7 серпня 1996 року в Рівному. Із золотою медаллю закінчив Рівненську ЗОШ №5 та Рівненський державний гуманітарний університет.

Чемпіон Європи, срібний призер чемпіонату світу, світовий рекордсмен на дистанції 800 метрів вільним стилем.

Лауреат премії Кабінету Міністрів «За особливі досягнення молоді у розбудові України» (2015), нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2019). Зріст 1,91 м.