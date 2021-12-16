Новий для України інститут місцевого самоврядування, народжений на ґрунті реформи з децентралізації влади, на першому етапі розвитку потребує підтримки і держави, і міжнародних організацій. І вони надають допомогу громадам за різними напрямами. Проте як зазначають старости і голови громад, найбільше їм бракує спілкування та обміну досвідом серед старостинської спільноти регіону, комунікації із владними структурами.

Саме це і стало одним із чинників проведення з ініціативи голови Харківської обласної ради, президентки Асоціації органів місцевого самоврядування Тетяни Єгорової-Луценко обласного Форуму старост.

«Уже сформовано 368 старостинських округів та затверджено на посаду 347 старост. Ми маємо їх підтримати та створити належні умови для роботи, надати інформаційну, методичну та практичну допомогу», — пояснила Тетяна Єгорова-Луценко.

Участь у заході взяли старости, сільські, селищні, міські голови, голови районних рад та райдержадміністрацій, представники Харківської міської ради, голови постійних комісій облради, представники правоохоронних органів. У Харківській обласній філармонії, де проходив форум, було сім локацій, де представлено практики роботи місцевих рад новоутворених районів і територіальних громад регіону.

«Уперше на постійній основі на Харківщині та в Україні запроваджено форум старост і голів громад. Оглянула локації всіх семи районів, побачила їхні досягнення та найголовніше — запал в очах і прагнення працювати на розвиток. Ми визначимося з періодичністю проведення форумів, щоб усі мали змогу зустрічатися широким колом та обговорювати нагальні проблеми, ділитися досвідом, ставити одне одному питання. Це ефективний майданчик для спільної роботи і пошуку важливих рішень», — сказала голова Харківської обласної ради. На пленарній частині заходу відбулось обговорення питань взаємодії старост і поліцейського офіцера громади, безпеки жителів. Значну увагу було приділено інформаційно-методичному та правовому забезпеченню інституту старост, питанням координації їхньої роботи та взаємодії між громадами, формування місцевих бюджетів та лобіювання інтересів округів.

Т.в.о. голови Харківської облдержадміністрації Олександр Скакун зазначив, що після торішніх місцевих виборів реформа з децентралізації вийшла на новий етап, який потребує відповідальності всіх і надає керівникам громад і старостатів значно більші повноваження, ніж до виборів 2020 року. Він наголосив, що позиція Президента України Володимира Зеленського щодо децентралізації та розвитку громад абсолютно чітка і зрозуміла: підсумком цих процесів має стати покращення умов життя наших громадян.

Говорять учасники ЗАХОДУ

Не варитися у своїй кухні

Олександр ГУСАРОВ, Печенізький селищний голова:

— Уперше у регіоні зібралися більш як 400 старост. Ми приїхали у повному складі — селищний голова і четверо старост. Тепер у нас є платформа для комунікації між старостами, обміну досвідом.

Є більш успішні й менш успішні громади, а є новостворені й ті, що функціонують уже п’ять років, мають досвід роботи з міжнародною допомогою, грантами, що можна ефективно використовувати. Перший форум — це лише початок діалогу.

Оскільки в Печенігах великий водний фонд, ми презентували саме це, створивши красиву корзину, оформлену у стилі наших біологічних ресурсів — різних видів риби. Печеніги — це надзвичайно мальовничий край, здатний приваблювати туристів. Але ця галузь у нас ще не вельми розвинена, і ми над цим працюємо. Зокрема, розробляючи стратегію розвитку громади на майбутні сім років, враховуємо потенціал туристичної галузі. Ми широко використовуємо досвід та консультації партнерів з «U-LEAD з Європою». Ми брали участь у конкурсі цієї програми і виграли. Нині проводимо анкетування населення і широко залучаємо фахівців U-LEAD до розроблення стратегії розвитку.

Навчання було корисним

Олена ПОДКОЛЗІНА, заступниця селищного голови Зачепилівської територіальної громади:

— Мені сподобався цей захід. На форумі була не лише розмова про роботу, а й приємні моменти. Запали в душу музичні вітання артистів філармонії. Дехто з наших старост був уперше у філармонії, і вони були вражені й ремонтом, і виступами артистів.

Найцікавіше було дізнатися про досвід інших. Так, голова міської Мереф’янської громади Веніамін Сітов детально розповів про організацію та діяльність виконкому ради і формування місцевого бюджету. Пізнавально було почути про роботу громадського бюджету, нюанси його функціонування та напрями, за якими реалізували ідеї місцевих жителів. Наша громада поки ще не дійшла до створення громадського бюджету участі, але ми теж хочемо задіяти такий механізм. Зараз верстаємо бюджет на наступний рік, вишукуємо можливі резерви, щоб подолати проблеми цього року. Ми далеченько від обласного центру, і залучити інвестиції нам складніше. Форум дає змогу познайомитися з колегами, встаноти контакти, обговорити найрізноманітніші проблеми, що стосуються діяльності громад.

Є платформа для спілкування

Сергій ШИНКАРЕНКО, староста Більківського округу №11 Нововодолазької територіальної громади:

— Спілкування з колегами області, знайомство із правоохоронними органами, райдержадміністрацією — це той досвід, що завжди пригодиться в роботі. Нам досконало роз’яснювали наші функціональні обов’язки, повноваження. Багато цікавого вдалося почути про бюджети участі, грантові програми. У нас громада розвинена, і на форумі ми змогли переконатися, що рухаємося в правильному напрямі, використовуємо для цього максимум можливостей.

«Українці у найвіддаленіших селах повинні мати рівні можливості з тими, хто проживає в обласних центрах та столиці», — сказав Олександр Скакун.