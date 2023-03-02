Уряд ухвалив постанову, яка оновлює підходи до визначення госпітальних округів та осучаснює підходи до формування мережі медзакладів

Трансформація системи охорони здоров’я в пацієнтоорієнтовану триває. Мета медичної реформи незмінна: щоб кожен українець міг безкоштовно отримати чіткий перелік медпослуг та ліків, а лікарі були фінансово мотивовані надавати якомога кращі послуги.

Днями Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дає змогу запровадити наступний етап медреформи. Вона передбачає оновлення підходів до визначення госпітальних округів та впровадження сучасних підходів до формування мережі медзакладів.

«Саме через третій так званий інфраструктурний етап медреформи намагаємося реалізувати досягнення трьох ключових індикаторів: забезпечення доступності, якості та безоплатності медичної допомоги для українців. Нові підходи до госпітального планування дадуть змогу визначати пріоритети для післявоєнного відновлення системи охорони здоров’я. Плани розвитку та модернізації кожної лікарні у спроможній мережі будуть зрозумілими кожному: пацієнтові, керівникові, власнику, Національній службі здоров’я та профільному міністерству», — цитує слова міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка пресслужба МОЗ.

Міністр запевнив, що всі працюватимуть для того, щоб лікарні спроможної мережі стали лікарнями зі знаком якості. Потрапляючи в них, пацієнт зможе бути впевненим, що його доставили саме в той медзаклад, який відповідає його стану та хворобі, в лікарні є необхідні фахівці та обладнання, аби надати йому якісну меддопомогу. Не буде ситуацій (як часто нині трапляється), коли пацієнт з інфарктом або інсультом потрапляє в лікарню, де не використовують сучасних методів лікування, наприклад тромболізису, бо немає фахівців, чи тромбоекстракції, бо бракує необхідного обладнання, або ж фахівці недостатньо кваліфіковані для проведення таких процедур.

У МОЗ переконані, що реалізація цієї реформи дасть змогу раціонально розподіляти закупівлі та постачання дорогого обладнання між лікарнями відповідно до їхньої ролі у спроможній мережі госпітального округу.

Відповідно до постанови уряду, обласні військові адміністрації впродовж двох місяців мають подати на затвердження МОЗ власне бачення плану госпітального округу та формування спроможної мережі з урахуванням розвитку закладів первинної меддопомоги та пунктів базування екстреної меддопомоги. Разом зі спроможною мережею медзакладів кожна область має подати план розвитку госпітального округу, який переглядатимуть раз на три роки. Це та дорожня карта з чітко визначеними кроками, за якою розвиватиметься госпітальний округ.

Реформа розпочнеться у 18 областях та Києві. У ній задіяні території, де не відбуваються активні бойові дії.

У МОЗ зауважують, що війна внесла корективи в реалізацію змін. Наразі реформу не запроваджуватимуть у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях та на території Криму. Однак відразу після деокупації та стабілізації ситуації там розпочнеться формування спроможної мережі лікарень.

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