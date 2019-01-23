Ради регіонального розвитку, де визначаються із власними середньостроковими перспективами, вже дійшли до об’єднаних громад. Узагальнені на рівні області пропозиції ляжуть в основу стратегії розвитку Рівненщини до 2021 року.

Модератором масштабної ради регіонального розвитку на обласному рівні (вона зібрала понад 400 авторитетних учасників) був голова облдержадміністрації Олексій Муляренко, у районах — голови райдержадміністрацій, у громадах — голови ОТГ. Звісно, в кожній громаді власні акценти, пов’язані насамперед з її економічним потенціалом і точками зростання й перспективними можливостями.

Та головною успішною реформою, вплив якої відчутно у кожному куточку області, стала, без сумніву, децентралізація: доходи об’єднаних громад зросли в 3—6 разів, а від держави Рівненщина отримала не бачені раніше десятки мільйонів гривень на розвиток освіти й медицини, ремонт доріг. І ось підсумок: якщо за всі роки незалежності в області збудовано 26 шкіл, то 13 із них — за останні чотири. Не відстають і щодо сільських амбулаторій: нині на Рівненщині їх споруджують 34, ще 89 модернізують — чи не найбільше в Україні. Збудовано понад 80 кілометрів місцевих доріг, набирає обертів нова українська школа.

Торік Рівненщина вийшла на друге місце серед областей України в рейтингу соціально-економічного розвитку за комплексною оцінкою Кабінету Міністрів. А за показником енергоефективності вже кілька років утримує першість.

Як слушно зауважує Рівненський міський голова Володимир Хомко, нам треба довести філософію енергозбереження, бажання економити на всьому до рівня безумовного рефлексу, якщо, звісно, хочемо мати успішну державу. Саме так роб­лять, скажімо, у Швеції, яка давно імпортує на переробку… сміття. Порівняно з 2010 роком у Рівному в 1,7 раза знижено споживання газу, у місті намагаються максимально відійти від нього через переведення котелень на тверде паливо.

І тут вудкою стала децентралізація, визнають керівники громад. Порівняйте бюджет розвитку Рівного: 2013 року — 45 мільйонів і 2018-го — 375 мільйонів. Це вам не похибка на відсоток інфляції! Схожу динаміку мають об’єднані територіальні громади, яких на Рівненщині 35. Тому головне завдання — зберегти її в найближчі три роки, наростивши економічні м’язи. Тоді вистачить коштів і на реформування медицини, і на розвиток нової української школи, й на болюче питання ремонту доріг.

Як переконаний Герой України ректор Національного університету «Острозька академія» професор Ігор Пасічник, нічого не станеться, якщо всі ці зусилля не помножимо на духовну складову: «В історію держави територія Рівненщини, зробивши акцент на духовності, увійшла двічі. Тоді, коли в перші роки незалежності рішенням обласної ради ввела у школах предмет «християнська етика». Нині ці навчальні плани затвердило МОН для всіх шкіл України. І у ХVІ столітті, коли князь Василь-Костянтин Острозький, на противагу Люблінській унії, твердо виступив на захист православ’я, що стало міцним підмурком для розвитку українських земель і академічної освіти. Україна мала багато шансів на об’єднання, якими, на жаль, не скористалася. Тепер маємо об’єднатися навколо Томоса, який вистраждав український народ. Нині більшість центральних каналів телебачення, інших мас-медіа сіють жах і розпач. Подивіться, з чого складаються новини: ДТП, суїциди, вбивства, зґвалтування. Пропоную медійникам Рівненщини виступити з ініціативою подачі новин за принципом 50 на 50. Тобто скільки критики, стільки й позитиву, який не менше, а може, й більше потрібен кожному з нас, ніж будь-коли. І, звісно ж, червоною ниткою у всіх наших устремліннях має бути патріотизм».

Тут не посперечаєшся. Бо якщо децентралізацію, яка дала фінансові можливості для розвитку територій, помножити на економічну складову, високу духовність і суспільну єдність, створимо той непробивний народний щит, який відведе від нас агресора. Назавжди.