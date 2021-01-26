Під час формування обласними та районними держадміністраціями своїх підрозділів за новою структурою виникає чимало проблем. Як розв’язують їх на Черкащині

Із 1 січня, відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807, ліквідовано старі адміністративні райони й утворено нові, які охоплюють більші території. У Черкаській області тепер тільки чотири райони. Органи місцевого самоврядування перебудовують свої структури і налагоджують ефективну роботу.

Обласні та районні держадміністрації вже формують свої підрозділи за новою структурою. Відповідне рішення уряд ухвалив наприкінці минулого року. Новим районам та громадам передають майно колишніх власників — райдержадміністрацій та районних рад: школи, дитячі садки, лікарні, бібліотеки, спорткомплекси.

А це означає, що органи місцевого самоврядування отримують у власність не просто стіни та обладнання, а відповідальність за поліпшення роботи владних підрозділів, у яких жителі територіальних громад отримуватимуть послуги, навчатимуться, лікуватимуться і проводитимуть дозвілля, зауважив недавно міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Кому належить районна лікарня?

Нині Черкащина, повідомили в облдержадміністрації, має один із найкращих показників передачі майна в Україні — 94%. Проте його передача далеко не безболісна. У Золотоноші протягом останніх тижнів питання передачі КНП «Золотоніська багатопрофільна районна лікарня» стало для міської територіальної громади головним болем. Річ у тому, що реорганізована районна рада не хотіла передавати майно місту, вишукуючи різноманітні причини. Численні засідання, де намагалися вирішити це питання, результату не давали.

Нарешті з великими труднощами районні бібліотеку і будинок культури таки передали у власність міської громади, а ось районну лікарню й досі не передано на баланс жодної територіальної громади.

Як запевнив голова районної ради Борис Євмина, розпочали інвентаризацію майна районної лікарні. Однак вона може затягнутися на два тижні, адже треба зробити опис усього майна, щоб потім передати з однієї комунальної власності до іншої. На заваді, як вважають окремі депутати, стає консервативне мислення, небажання порушити звичні порядки. Тому переконуватимуть тих, хто чіпляється за старий устрій.

Як розповів заступник голови облдержадміністрації Роман Карманнік, передача майна районної комунальної власності територіальним громадам триває, фахівці облдержадміністрації щотижня відстежують цей процес, його незабаром завершать. Щодо згаданих закладів, то в області із 527 уже передано територіальним громадам 494.

«Робимо все, — зауважив Роман Карманнік, — щоб сприяти передачі, грамотно вирішити проблемні питання щодо закладів, які ще не передано, зокрема й у Золотоноші».

Як вдається розв’язувати очікувані й несподівані проблеми реформування?

На Черкащині до чотирьох районів входить 66 територіальних громад. Ще 16 районних державних адміністрацій реорганізуються шляхом приєднання до цих чотирьох. Тепер функціонуватимуть Звенигородська, Золотоніська, Уманська та Черкаська райдержадміністрації.

Реорганізацію районної влади координує обласна державна адміністрація. Тимчасовий виконувач обов’язків голови ОДА створив 16 комісій з реорганізації й затвердив їхніх голів і персональний склад. Комісії відповідають за державну реєстрацію нових РДА та реорганізацію старих, інвентаризацію й передачу майна, складання та подання фінансової й бухгалтерської звітності, переведення працівників.

Усі райдержадміністрації, що ліквідуються, виконують свої функції відповідно до чинного Закону «Про місцеві державні адміністрації», поступово передаючи повноваження та майно тим органам влади, що укрупнюються, до остаточної ліквідації. Чотири нові райдержадміністрації вже мають нову структуру, завершують формування штату. Остаточно ж переберуть на себе всі повноваження після ліквідації 16 органів влади, які припиняють діяльність.

Відповідно до вимог Кодексу законів про працю

Зрозуміло, що під час реорганізації працівникам райдержадміністрацій доводиться звільнятися з посад. Цей процес відбувається згідно із законами «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації» та з Кодексом законів про працю. Значна кількість працівників тих РДА, які припиняють діяльність, уже працевлаштувалася у виконавчі органи новостворених територіальних громад. Частково вони працюватимуть у райдержадміністраціях, які залишаються. Інші ж стають на облік у районних центрах зайнятості та отримуватимуть щомісячну грошову допомогу (відповідно до чинного законодавства про працю), доки їм не запропонують нову роботу.

Якими за кількісним складом будуть нові райдержадміністрації? Як розповів Роман Карманнік, Кабінет Міністрів передбачив граничну чисельність працівників органу влади районного рівня, зокрема й для чотирьох райдержадміністрацій Черкаської області: разом 601 особа.

Рекомендовано нову структуру адміністрацій. Нові органи місцевої влади в укрупнених районах сформовано з урахуванням цих пропозицій. Структурні підрозділи в нових адміністраціях візьмуть на себе всі ті функції, які виконували відповідні підрозділи ліквідованих райдержадміністрацій.

Згідно з реформою адміністративно-територіального устрою та децентралізації влади, значний обсяг повноважень ліквідованих адміністрацій (їхніх підрозділів) переходить до виконкомів територіальних громад. Також РДА можуть за потреби створювати віддалені робочі місця в районах, які ліквідовують.

Очевидно, у цей перехідний період багато важитиме фінансова спроможність нових структур управління. Щодо райдержадміністрацій, які ліквідовують, то видатки на вивільнення працівників передбачено в державному бюджеті за окремою бюджетною програмою. Їх розподіляє Міністерство фінансів. Обраховану райдержадміністраціями потребу в таких коштах надіслано до Мінфіну для забезпечення фінансування таких видатків.

РДА, які приєднують до себе ліквідовані, вже сформували нову структуру, а нині формують штат, переводять працівників, проводять конкурси. Видатки на поточне утримання чотирьох таких райдержадміністрацій передбачено окремо. Їх заплановано із приростом до торішнього рівня, а видатки на енергоносії й комунальні послуги передбачено в повному обсязі до обрахованої райдержадміністраціями потреби.

Усі проблемні питання, які виникають у процесі реформування, наголосив Роман Карманнік, облдержадміністрація допомагає оперативно й грамотно вирішувати. Ситуація цілком контрольована.

Насамкінець. Зміна адміністративно-територіального устрою України на рівні районів і громад — дуже важливий етап розвитку країни. Над цим не один рік працювала чимала кількість державних чиновників та експертів, підкреслюють в облдержадміністрації, було залучено фахівців багатьох проєктів і програм міжнародної технічної допомоги. Тільки завдяки відкритості, громадським обговоренням та фаховим дискусіям ці зміни вдається реалізовувати.