Наближається зима, і з кожним днем для України зростають ризики російського енергетичного терору. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, розпочинаючи учорашнє засідання Кабінету Міністрів. Тому, за його словами, ми готуємося до всіх сценаріїв, посилюємо активну та пасивну оборону енергооб’єктів, акумулюємо міжнародну допомогу.

Як зазначив глава уряду, Фонд підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками вже перевищив 300 мільйонів євро. Серед лідерів підтримки — Євросоюз, Німеччина, Швеція, США, Велика Британія.

«За ці кошти купуємо трансформатори, турбіни, конектори, обладнання для магістральних мереж та багато іншого. Упевнений, що солідарність світу допоможе нам успішно пройти зиму. І вдячний усім країнам за підтримку нашої енергетичної стійкості», — наголосив Прем’єр.

За його словами, нині уряд схвалює угоду, що дозволить залучити ще 250 мільйонів євро від Європейського Союзу на швидке відновлення. «Ідеться про відбудову мостів, залізниць, шкіл, дитсадків, лікарень, житлових будинків. Ці кошти підуть і на підтримку українських аграріїв», — окреслив перспективи Денис Шмигаль та подякував європейським союзникам за постійну надійну допомогу.

Важлива підтримка вразливих верств

З початком опалювального періоду також важливе питання надання державної підтримки вразливим категоріям населення.

Як зазначив Прем’єр-міністр, нині субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 1,3 мільйона родин, у середньому в жовтні це було приблизно 760 гривень на сім’ю. Також 1,2 мільйона сімей отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір таких пільг — 850 гривень на місяць.

За словами очільника уряду, за необхідності родини отримують субсидії на тверде паливо, граничний розмір яких становить 7 тисяч гривень на домогосподарство на рік. Цієї суми, на жаль, не вистачає для покриття потреб, констатував він.

Тому сьогодні за підтримки партнерів розпочинаємо експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення населення дровами. Граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі й становитиме 16,2 тисячі гривень на рік для однієї родини.

«Таким чином даємо людям ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом», — наголосив Денис Шмигаль.

Максимально сприяти розвиткові бізнесу

Глава уряду зазначив, що Кабінет Міністрів продовжує курс на створення максимально зручних умов для започаткування та ведення підприємництва в Україні. «Сьогодні переводимо експериментальний проєкт «е-Підприємець» на постійну основу», — повідомив він.

Ідеться про можливість за допомогою кількох кліків на порталі «Дія» отримати цілий пакет послуг:

- державна реєстрація фізособи-підприємця;

- реєстрація змін про ФОП;

- повідомлення про використання єдиного рахунку;

- реєстрація платником єдиного податку або платником ПДВ;

- відкриття банківського рахунку.

Загалом комплексна послуга «е-Підприємець» містить 12 опцій.

«Так ми прибираємо бюрократію, радикально заощаджуємо час людей, які хочуть розпочати та розвивати власну справу, оптимізуємо процес надання публічних послуг», — підкреслив глава уряду.

За його словами, диджиталізація залишається наскрізною державною політикою. Є амбітне завдання — за наступні три роки впровадити 63 нових цифрових продукти.

«Український бізнес демонструє високу адаптивність до умов воєнного часу та має позитивні очікування на майбутнє. Тому наша мета — максимально сприяти його розвитку», — наголосив Прем’єр.

Зокрема сьогодні, за його словами, уряд удосконалює грантову програму для ветеранського бізнесу. Від початку дії ветеранського компоненту програми «єРобота» захисникам та їхнім рідним уже погоджено грантів на 59 мільйонів гривень.

Тепер за кошти гранту можна буде оплатити оренду нежитлових приміщень або землі. Сума гранту стане більш диференційованою залежно від категорії отримувача та кількості робочих місць, які буде створено. А загалом ветеран зможе отримати максимальний грант на суму 1 мільйон гривень, члени його сім’ї — на суму до 500 тисяч.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ