Проведення медичної реформи і запровадження принципу «гроші ходять за пацієнтом» у частині фінансування медичних послуг дало змогу істотно збільшити заробітні плати лікарів первинної ланки. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з керівництвом міністерств фінансів та охорони здоров’я, де підбито проміжні підсумки кампанії з обрання громадянами свого лікаря та підписання медичними закладами договорів з Національною службою здоров’я.

За даними МОЗ, кількість громадян, які підписали декларації з лікарем, перевищила 14 мільйонів осіб. А кількість медзакладів, які підписують договори з Національною службою здоров’я, що контролює якість послуг і спрямовує фінансування до лікарні й конкретного лікаря, наближається до 500. Важливо й те, що лікарі, які вже мають велику кількість пацієнтів, отримали в липні цього року зарплати вдвічі, а подекуди і втричі більші за ті, що отримували в червні. Приміром, сімейний лікар КНП «Балтський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Одеська область) отримувала в червні близько 6 тисяч гривень, а в липні — понад 16 тисяч. Кількість пацієнтів, які обрали її своїм лікарем, перевищила 1700 осіб. І такі випадки непоодинокі, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Дані дуже оптимістичні. Кількість тих, хто розуміє цінність змін, зростатиме. До кінця року можемо вийти на 20 мільйонів декларацій. Це майже половина населення. Люди відчують нову якість системи охорони здоров’я», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він звернув увагу, що важливо не лише зрозуміти всі закладені принципи нового медичного забезпечення, а й упроваджувати їх. У цьому контексті важлива роль і самого лікаря, який має бути вмотивованим укладати декларації з пацієнтом, і керівника лікарні, який цінуватиме гарного фахівця і сприятиме підвищенню якості послуг у своєму закладі, і представників місцевої влади, які створюватимуть умови й можливості для надання якісної допомоги.

«Думаю, що цей шлях дасть результат. Люди відчують нову якість», — запевнив Володимир Гройсман.

У МОЗ нагадали, що в липні Нацслужба здоров’я оплатила за тарифами за медичне обслуговування пацієнтів 255,3 мільйона гривень у 161 медичний заклад первинної медичної допомоги.

Нині в автономізованих медичних закладах, які підписали договори з Нацслужбою здоров’я, діє гнучкий підхід до формування зарплат. Розмір винагороди більше не прив’язано до бюджетної сітки. Тепер керівники цих медзакладів можуть встановлювати рівень зарплатні залежно від кількості декларацій, які підписав лікар, або інших показників. Рішення щодо зарплатної політики в кожному конкретному медичному закладі ухвалює колектив, тому підхід до оплати праці й момент початку підвищення у кожному закладі різні.

Для прикладу, в липні цього року сімейна лікарка закладу первинної допомоги на Житомирщині, яка вже має 1624 декларації від пацієнтів, отримала після оподаткування 7504 гривні. Ще місяць тому оклад цієї лікарки становив 3411 гривень після оподаткування, повідомляє прес-служба відомства. У такому самому медзакладі на Івано-Франківщині лікарка-педіатр, яка набрала оптимальну кількість пацієнтів (900), у липні отримала після оподаткування 7720 гривень. А у червні її дохід становив 4750 гривень. Медсестра цього медзакладу у липні отримала 6316 гривень, тоді як у червні — лише 3876.

У Селидовому на Донеччині сімейний лікар, який підписав 1800 декларацій, отримав у липні після оподаткування 10504 гривні. У червні ж було 5450. Медична сестра, яка працює разом з ним, раніше отримувала мінімальну зарплатню — 3727 гривень, а минулого місяця після оподаткування — 5176.