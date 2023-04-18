Частковість, запізнілість, пасивність — це минуле медичної реабілітації. Повноцінне відновлення людини, повернення її до активного самостійного життя, доступність для всіх — таку систему медреабілітації нині розбудовують у країні, розширюючи інфраструктурно. Нове поповнення переліку сучасних реабілітаційних закладів — всеукраїнський медцентр світового рівня для людей зі складними травмами війни Superhumans, який запрацював на Львівщині.

У Superhumans застосовують комплексний підхід до лікування, прагнуть змінити сприйняття і психологічний підхід до українців, які зазнали складних травм і втратили кінцівки. Протези тут вироблятимуть та збиратимуть власними силами — лабораторію протезування створено за участю провідної німецької компанії Ottobock.

У центрі безкоштовно проводитимуть протезування, реабілітацію, лікування посттравматичного стресового розладу та реконструктивну хірургію. Центр має мультифункціональні засоби для фізичної терапії. Першу чергу центру розташовано на території Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих ім. Ю. Липи. Доклали до цього руку меценати: всесвітньо відомі філантропи Говард Баффет (його внесок — 16,3 мільйона доларів) та Річард Бренсон. Друга черга закладу з хірургічним відділенням та стаціонаром запрацює до кінця 2023 року.

До наглядової ради Superhumans входять перша леді Олена Зеленська та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Superhumans — не лише про сучасне протезування. Це ініціатива про повернення можливостей у широкому розумінні — фізичних, психологічних. Про відновлення. Тепер маємо буквальне, не метафоричне, місце сили, де відбувається відновлення людей, отже країни. Superhumans — вже не просто назва проєкту. Це виражений одним словом суспільний договір. Філософія, гідна не лише клініки, а й країни. Супергерої замість жертв. Суперсила замість обмежених можливостей. Хочемо побудувати не лише суперклініку, а суперкраїну для українців. Бо всі вони суперлюди», — каже дружина Президента.

Центр спроєктовано та відремонтовано з акцентом на максимальну доступності для всіх: людей на кріслах колісних, із протезами, з порушеннями зору та слуху.

«Доступність — ще одна риса Superhumans. Центр задаватиме стандарти щодо безбар’єрності для всіх медзакладів країни. І загалом для країни, бо відновлена Україна — це країна, де розвиток людей не обмежують ні вік, ні фізичний стан, ні упередження, ні фінанси», — цитує слова першої леді Офіс Президента.

До реабілітаційної інфраструктури Львівщини також входить Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Галичина». На базі центру спільно з Харківським інститутом протезування створено протезну лабораторію. Центр «Галичина» уклав угоду з Національною службою здоров’я та надає реабілітаційні послуги військовослужбовцям ЗСУ з ампутованими верхніми й нижніми кінцівками з подальшим протезуванням. Із квітня 2022 року в центрі пройшли реабілітацію 625 осіб, зокрема 185 військовослужбовців протезовано. Нині тут проходять реабілітацію та протезування 247 військовослужбовців.

«У кожного захисника своя унікальна історія війни, боротьби з нападником, поранення. Наше спільне завдання — створити їм історію відновлення та нові можливості. Бо така на вигляд справжня дієва вдячність», — каже Олена Зеленська.

Надає допомогу постраждалим і Комунальне некомерційне підприємство Львівської облради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» (ЗУСДМЦ). За кошти, зібрані Посольством України у Великій Британії під час благодійного аукціону за підтримки Олени Зеленської, для закладу було придбано сучасне діагностичне та лабораторне обладнання на суму понад 45 мільйонів гривень.

Клініка психічного здоров’я дітей, підлітків та молоді на базі ЗУСДМЦ з 2022 року активно працює в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яку ініціювала перша леді. Також з її ініціативи фахівці клініки торік пройшли курс навчання в ізраїльському центрі травми та стійкості NATAL, який спеціалізується на допомозі в разі травм і стресу внаслідок війни й тероризму. У клініці запроваджено програму «Групи підтримки для батьків «Діти і війна», здійснюють діагностику розладів, депресії через війну тощо, розладів підліткового віку. За час повномасштабного вторгнення фахівці клініки надали 1270 консультацій пацієнтам віком від двох до 72 років.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну спричинило зростання попиту на різні види медичної та реабілітаційної допомоги. За словами Віктора Ляшка, ще перед початком війни було створено нормативне підґрунтя для розбудови сучасної системи реабілітації на засадах пацієнтоцентричності, мультидисциплінарності та доказовості. Проривом він вважає ухвалення Закону «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», бо це про зменшення інвалідизації, відновлення та повернення до повноцінного життя постраждалих цивільних і військових.