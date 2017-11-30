Рік тому Тернопіль до численних фестивалів додав ще один — «Кінохвилю». Але самим показом фільмів не обмежився. Його ініціатор і натхненник заступник міського голови Леонід Бицюра називає цей захід кінофорумом, бо на ньому працювали майстерні, досвідом обмінювалися знімальні групи, режисери, сценаристи, продюсери, представники продакшн-студій. Та найпримітніше те, що після його завершення місто активно розгорнуло кінодіяльність. Передовсім подбало про Всеукраїнський фестиваль дитячого кіно, анімації та телебачення «Кінохвилька», долучилося до багатьох інших заходів, спрямованих на популяризацію українського кінематографа.
Реєстр фахової допомоги
Друга «Кінохвиля» накриє обласний центр нинішнього грудня. Важливим на кінофорумі, за словами Леоніда Бицюри, стане представлення двох баз даних — акторської та кінолокацій. Адже на Тернопіллі можна знімати фільми різних жанрів. Уже 15 кінорежисерів, які відвідали область, у цьому пересвідчилися. Дехто з них навіть узявся тут за творчу роботу.
Цьогоріч краянам уже випала нагода побувати на допрем’єрному показі короткометражної стрічки «Жага неба», знятої в Тернополі. Це один з епізодів кінопроекту «Слава Україні! Героям слава!»
На деяких фестивалях уже заявлено про короткометражну стрічку режисера Никона Романченка «Поза зоною», яку створили на держзамовлення. Знімали картину на місцевій кондитерській фабриці. Нещодавно продюсерська група фільму «Червоний» зустрілася з головою облдержадміністрації Степаном Барною. Стало відомо, що продовження кінострічки зніматимуть на Тернопільщині.
Краю треба докласти зусиль, аби створити власну виробничу базу для кінозйомок. Леонід Бицюра каже, що мають певною мірою організувати її за рік — два.
Понад півроку вели активні перемовини з фахівцями кіно, продюсерськими фірмами, Національною спілкою кінематографістів про створення механізму, який сприяв би фінансуванню виробництва кіно в краї. Кінокомісію — засіб взаємодії влади, бізнесу та знімальних, режисерських, продюсерських груп для створення кінопродукту створили в серпні. Ця структура формуватиме знімальні команди, шукатиме локації для зйомок, акторів, а також можливості дофінансування фільму.
А ще кіно розглядають як додаткове позиціонування краю. Бо насправді мало що знають про нього в Україні й тим більше у світі.
«Асоціації виникають хіба з Тернопільським ставом, з ознаками зеленого міста, — каже пан Леонід. — Стійких уявлень, істотних знань, прикладів, пов’язаних із культурною, освітньою, історичною спадщиною, народними традиціями, немає. Тож прагнемо методами кіно сформувати, так би мовити, зовнішні сенси-значення обласного центру та Тернопільщини».
Творча лабораторія
Наприкінці жовтня в Тернополі відкрили кіношколу. На церемонії були присутні творці фільму «Червоний» письменник Андрій Кокотюха, продюсер Володимир Філіппов і режисер Заза Буадзе. Кадрове питання у цій важливій справі на першому місці. Нині на зйомках дитячих фільмів потребують наймолодших акторів. Майже 200 дітей з області взяли участь у кастингу на головні ролі в повнометражному фільмі Анатолія Матешка «Гаврик». Вони показали себе підготовленими у співі, танцях, риториці. Це підкреслили кастинг-продюсери. Але робота в кіношколі пов’язана не лише з дітьми. Є намір подбати й про дорослі групи. Працюватимуть у кількох напрямах. Залучатимуть місцевих фахівців з підготовки кіносценаріїв, анімації, операторської зйомки, журналістів. Зрозуміло, викладатимуть акторську майстерність. Вероніка Шостак, виконавиця ролі Ївги у фільмі режисера Вікторії Трофіменко «Брати. Остання сповідь», уже провела перші заняття. Погодилися ділитися знаннями й навичками з тернопільськими кіношколярами Катерина Горностай, Никон Романченко, Вікторія Трофіменко, Заза Буадзе, інші. Курс «Правові аспекти створення та розповсюдження кінопродукту» вестиме кінорежисер і сценарист Тарас Ткаченко. Вони працюватимуть або особисто, або використовуватимуть дистанційну форму навчання.
Керівник кіношколи Наталія Турчин розповідає, що в ній навчатимуться 40—50 осіб. Заняття відбуватимуться тричі на тиждень. В Україні кілька таких творчих лабораторій. Тернополяни активно співпрацюватимуть з кіношколою при Одеській кіностудії.
«Там дуже цікавий принцип подачі матеріалу, — зазначає Наталія, — є змога виїжджати на знімальні майданчики».
Для багатьох заняття в цій творчій лабораторії стануть своєрідною підготовкою до майбутньої профільної освіти. Після закінчення кіношколи її випускники отримуватимуть сертифікат.