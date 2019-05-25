Якщо ви відвідаєте цю благодатну землю хоч раз, вас сюди потім тягнутиме мов магнітом. І щоразу відкриватимете для себе щось нове, бо Тернопільщина унікальна історичними, архітектурними, духовними, природними надбаннями. Більш як третина всіх українських замків та їх руїн розташована саме тут, а серед найдивовижніших творінь природи — Дністровський каньйон, численні печери, Медобори, Кременецькі гори, Бережанське горбогір’я та понад 20 водоспадів.

Це край храмів і святинь. Над Кременецькими горами витає Божий дух і передзвін української історії. Адже тут стоїть віками Свято-Успенська Почаївська лавра. У Почаєві зберігся слід Божої Матері — відбиток її стопи, а лавра стала однією з найбільших святинь православ’я.

Сотні тисяч прочан з усього світу щороку приїздять до ще однієї християнської святині — греко-католицького Марійського духовного центру в Зарваниці.

Подорожувати краєм можна як власним авто, так і громадським транспортом завдяки досить розвиненій транспортній і туристичній інфраструктурі. Можна також скористатися послугами туроператорів, які формують групи на залізничному чи автобусному вокзалах обласного центру.

Подорожі землею й під землею

Про безліч маршрутів, які є на Тернопіллі, розповісти коротко неможливо. Зосередимося на деяких основних, які будуть цікавими і дорослим, і дітям.

Перший можна так і назвати: «Подорожі землею й під землею». Мандрівка триває два дні. Доведеться загалом проїхати понад 350 кілометрів. Із Тернополя шлях проляже через Струсів до Зарваниці, потім — на Рукомиш, Бучач і Чортків, де можна заночувати в одному з готелів.

Наступного дня туристський маршрут поведе вас у мальовничий Заліщицький район, де шумить-гомонить найвищий рівнинний водоспад України Джуринський (Червоногородський). А в Борщівському районі зможете потрапити в підземний світ і дізнатися таємниці підземелля у печерах Кришталева в с. Кривче та Вертеба в Більче-Золоте, де діє єдиний у світі підземний музей Трипільської культури.

Від мистецтва до архітектури

Наголос на замкові та сакральні пам’ятки можна поставити під час іншого маршруту до Збаража, Вишнівця, Кременця і Почаєва. До речі, найпопулярніші об’єкти, які можуть відвідувати люди з обмеженими можливостями на Тернопіллі, — Збаразький замок і Вишнівецький палац. Ці міста і туристські об’єкти можна оглянути впродовж одноденного маршруту.

Ще одна подорож протяжністю 250 кілометрів поведе вас з обласного центру через Чортків до християнської святині в Зарваниці, замків, архітектурних та історичних пам’яток у Бучачі, Теребовлі й Микулинцях. На шанувальників мистецтва в Бучачі чекає зустріч із творами геніального скульптора середини XVIII ст. Іоанна-Георгія Пінзеля — українського Мікеланджело, основоположника експресивної барокової пластики.

Багато цікавого з історії, культури, архітектури можна побачити і в Теребовлі, де зайнялися навіть паратрайком — поєднанням екстремального виду спорту з активним відпочинком. Діє в місті, якому понад 900 років, туристично-інформаційний центр, що не залишив без уваги веломандрівників: придбав велосипеди, організував їх прокат, промаркував шлях тим, хто любить крутити педалі. Чортків також узявся розвивати міську велоінфраструктуру. Біля туристських об’єктів у місті зробили спеціальні велостоянки та проклали велодоріжки.

Місто з кременю

Власні велосипедні маршрути організував Національний природний парк «Кременецькі гори». На вершині Замкової гори у центрі Кременця залишки руїни фортеці. За всю історію вона не піддавалася нікому. Її не зміг узяти штурмом хан Батий. Замок перебував в облозі поляків, литовців. Одному лише герою, славному українському лицареві, скорилася кременецька фортеця — гордому і непокірному Максимові Кривоносу.Неподалік Замкової гори на горі Черчі — козацьке кладовище з мальтійськими хрестами на старих могилах. Вічний спочинок, мирний сон знайшли неспокійні козацькі душі в місті із кременю. Цікаво, що на козацькому кладовищі в єдиному в Україні місці збереглися могили кобзарів з надгробками, витесаними у формі бандур.Неподалік Кременця, посеред широкої долини, в лісах між селами Лішня, Стіжок, Антонівці відбулася битва Української Повстанської Армії з «рубахами» (енкаведистами). То не був бій місцевого значення. Кілька днів і ночей тисячі людей у нерівній борні проливали кров. Одні — за істину, державу, інші — через страх, що їх розстріляють за невиконання військового обов’язку.

Наодинці із природою

Суцільний екомаршрут — це Дністровський каньйон. Вражають круті скелясті або заліснені береги, дика природа, мальовничі острови. Цю місцину образно називають книгою сотворіння світу або підручником з геології з реальними ілюстраціями. Улітку популярні сплави Дністром. Жити серед цієї краси можна в наметі. А для тих сплавників, котрі прагнуть комфорту, у прилеглих до річки Заліщицькому, Бучацькому районах є гарні стоянки, де можна відпочити, переночувати, порибалити та самому приготувати їжу.

Мальовнича Бережанщина

Містом-музеєм називають Бережани. Упродовж дня ви зможете ознайомитися не лише із замком та багатьма місцевими архітектурними пам’ятками, а й відвідати передмістя, зокрема релігійні об’єкти та екологічну стежку в Лісниках, заїхати до села Рай — мальовничої місцини, де колись звели графський палац і парк з рідкісними породами дерев і кущів.

Бережанщина має розгалужену інфраструктуру: власні садиби, супутню інфраструктуру для подорожніх, заклади харчування та сервісного обслуговування.

Багата й фестивальна палітра Тернопільщини. Передусім зацікавленість викликають численні свята замків, що тривають від травня аж до жовтня.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Тернопілля можна дізнатися в управлінні туризму ОДА.

Координати: вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль, 46021.

Тел. (+38 0352) 43-00-35.

web: www.ternotour.com.ua

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