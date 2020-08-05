За надання медичної допомоги пацієнтам у стаціонарі у квітні — липні 2020 року Національна служба здоров’я вже виплатила медзакладам 10 мільярдів гривень. Ідеться про 1084 заклади, з них 1049 — без проведення хірургічних операцій; 843 — на здійснення хірургічних операцій. Про це під час онлайн-брифінгу поінформувала очільниця НСЗУ Оксана Мовчан.
За її словами, у безплатний пакет з надання меддопомоги у стаціонарі медзакладу входять: інструментальні та лабораторні обстеження, зокрема патоморфологічні; надання меддопомоги, спрямованої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і виявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізацію порушених процесів життєдіяльності й одужання, відновлення здоров’я пацієнтів; забезпечення знеболення та медикаментозної терапії; проведення хірургічних операцій із забезпеченням анестезії та післяопераційний моніторинг пацієнта, знеболення і подальша медикаментозна терапія; цілодобовий лікарський та медсестринський догляд; медична реабілітація в гострому періоді; лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів та витратні матеріали; харчування у стаціонарних умовах. Крім того, пацієнтові надають безплатно ліки, які заклад отримує через централізовані держзакупівлі.
«Для отримання допомоги безплатно пацієнт має звернутися з направленням лікаря до самостійно обраного медзакладу, який уклав договір з НСЗУ на надання потрібних пацієнтові послуг. У разі невідкладного стану пацієнт може звернутися до лікарні без направлення або викликати швидку за номером 103, яка доставить його до медзакладу. Понад 36 тисяч пацієнтів було госпіталізовано, у 77% була планова госпіталізація, 23% — ургентна», — роз’яснила Оксана Мовчан.
Вона поінформувала, що на 2021 рік НСЗУ пропонуватиме збільшення базової ставки для оплати стаціонарної допомоги в 2,9 раза. Це один із ключових тарифів програми медичних гарантій. Цього року ставка становить 4,5 тисячі гривень, а з наступного запропоновано підняти її до 13 тисяч. До цієї ставки, так як і в 2020 році, застосовуватимуть підвищуючі та понижуючі корегувальні коефіцієнти, які відображатимуть складність лікування.
До слова, днями НСЗУ відзвітувала про виконання договорів про медобслуговування населення за вищезазначеною програмою. Це перший детальний звіт з моменту її запровадження в повному обсязі, тобто з 1 квітня. У НСЗУ підкреслюють, що вперше в історії України оприлюднено максимально відкриту інформацію про надання медпослуг пацієнтам. Завдяки електронній системі охорони здоров’я можна отримувати в оперативному режимі інформацію про функціонування системи. Зокрема, скільки пацієнтів у яких медзакладах отримують допомогу, яку саме, які справжні витрати держави на її надання. Ця інформація дає змогу НСЗУ коригувати програму в інтересах пацієнтів.
Загалом НСЗУ законтрактувала 3029 надавачів меддопомоги на надання послуг населенню за програмою. З них 2485 — комунальні заклади, 211 — приватні, 333 — ФОП. За квітень — червень НСЗУ виплатила медзакладам понад 20 мільярдів гривень. З них найбільше коштів отримали заклади, що надають спеціалізовану меддопомогу, — понад 14 мільярдів, 4,4 мільярда спрямовано закладам первинної допомоги, 1,6 мільярда — центрам екстреної допомоги. За три місяці 16 377 пацієнтів отримали допомогу в разі інсульту, 4943 — інфаркту, 60 859 пацієнток — під час пологів, надано меддопомогу 8790 немовлятам, проведено 67 330 обстежень для раннього виявлення онкологічних захворювань, найбільше зроблено мамографічних обстежень — понад 29 тисяч.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»