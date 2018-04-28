Найпрекрасніша пора року — весна. Найчарівніший весняний місяць — травень. О цій порі бурхливо пробуджується природа. Як раптово змінюється післязимовий сірий пейзаж міста: сквери і парки вкриваються зеленню, розквітають абрикоси, кущі форзиції спалахують жовтим.

Поглянь, уся земля тремтить

В палких обіймах ночі,

Лист квітці рвійно шелестить,

Траві струмок воркоче…

Налагодь струни золоті:

Бенкет весна справляє.

Такими поетичними образами передав своє відчуття весняного пробудження природи у вірші «Чари ночі» Олександр Олесь. Споконвіку з настанням цієї життєдайної пори люди по­в’я­зують сподівання на кращі зміни в житті, щасливе майбутнє. Із такими світлими помислами розпочинають новий трудовий сезон хлібороби. «Хто весною вчасно зоре і заскородить, тому влітку гарно вродить», — стверджує народна мудрість.

За давніми спостереженнями, погода у травні дуже мінлива. Але якщо підвищення температури, росяні ранки й дощі сприяють майбутньому врожаю, то нічні приморозки, а іноді й снігопади можуть завдати непоправної шкоди посівам і садовині. Як це було 2012-го і торік.

Старі люди і народні синоптики складають у травні прогнози на майбутнє, спостерігаючи за станом погоди в такі дні релігійних свят: Юрія Весняного (6), Яреми-Запрягальника (14), Бориса і Гліба (15), Миколи Літнього (22). Свято Юрія яскраво і велелюдно відзначають у наш час на Гуцульщині. Цього дня пастухів урочисто виряджають з отарами на полонини. Святкові столи щедро накривають стравами із сиру. Супроводжують вівчарів на літні пасовиська танцями, піснями і музиками. Звістку про традиційне фольклорне дійство далеко понад горами розносять троїсті музики і розкотистий перегук трембіт.

Якщо на Юрія закує зозуля — не гайтесь із сівбою яровини, бо «рання сівба у пізньої не позичає». Якщо день холодний — добре вродять гречка, овес і просо.

На Яреми-Запрягальника час висівати пізні культури. «Якщо день погожий, жнива будуть гожі», — стверджує прислів’я. Якщо на Яреми теплий вечір і зоряна ніч — літо буде врожайним; якщо день з вітром і дощем — зима буде суворою.

Свято Бориса і Гліба у народі ще називають Борисів день або солов’їний день. Це вже середина травня. Настає стабільно тепла погода. Саме на цей час припадають солов’їні ночі. Орнітологи вважають, що пернаті солісти невтомно демонструють свої таланти один перед одним саме тоді, коли їхні кохані висиджують майбутніх пташенят. Припинилися солов’їні концерти — чекайте похолодання. Цими днями за сівбу вже не беріться — запізно.

Миколу літнього вважають опікуном свійських тварин, особливо коней. «Прийшов Миколай — коней випасай», — нагадує прислів’я. Або ще: «До Миколи літнього не сій гречку і не стрижи овечку». О цій порі можуть бути ранкові приморозки. Тому не слід поспішати висаджувати баштанні культури. Якщо цього дня йтиме дощ, літо буде вологим. Є прикмета: «Якщо на Миколи дощовито — влітку гарно вродить жито». Про те, що запаси травневої вологи завше слугують запорукою гарних сіножатей і багатих врожаїв, свідчать численні приказки: «Від Луки травнева роса коням краща від вівса», «Травневі роси — на гарні покоси», «Травневі роси — на врожай проса», «Травневий дощ — як із грибами борщ» та ін.

Цього року на травень припадає перехідне релігійне свято Трійця (Клечальна, Зелена неділя). А вона рідко буває без дощу. Тож сподіватимемося, що цьогорічні травневі запаси вологи сприятливо вплинуть на майбутній урожай хліборобської ниви і садовини.

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»

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6 травня — Юрія Весняного

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13 травня — День матері

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18 травня — День боротьби за права кримськотатарськог­о н­ароду; День пам’яті жертв геноциду (1944) кримсь­ко­татарського народу

19 травня — День науки; День Європи

20 травня — День банківських працівників; День пам’яті жертв політичних репресій

21 травня — День Державної фіскальної служби України; Всесвітній день культурного різноманіття задля співробітництва та розвитку

22 травня — День перепоховання Т. Шевченка на Чернечій горі поблизу Канева; Міжнародний день біологічного різноманіття

24 травня — День слов’янської писемності та культури

25–31травня — Тиждень солідарності з народами несамоврядних територій

26 травня — День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження;

27 травня — День хіміка; День Святої Трійці

29 травня — Міжнародний день миротворців ООН

31 травня — Всесвітній день боротьби з тютюнокурінням