«Гірники» виграли перший матч групового турніру в одного з фаворитів квартету «F» італійського «Наполі» — (2:1). Ще на стартових хвилинах суперники обмінялися ударами Тайсона і Міліка — обидва були неточними. Та обоє врешті відзначилися голами.
Гольовий шанс команда Паулу Фонсеки отримала на 15-й хвилині і використала його сповна: Срна відпасував праворуч до лінії штрафного, Феррейра підіграв Тайсонові, а бразилець з лівої ноги пробив точно в кут. Кілька хвилин потому Тайсон підстеріг помилку гостей, вискочив сам на сам із Рейною, та дуель залишилася за воротарем.
Після перерви гості сміливіше пішли вперед, а «гірники» отримали ще більше простору для контрвипадів. І на 58-й хвилині «Шахтар» подвоїв перевагу. Степаненко вирізав відмінну подачу на дальню стійку, а Феррейра головою замкнув — 2:0. Поступово футбол поступився місцем на полі емоціям і жорсткій боротьбі, в результаті чого німецький рефері роздав гравцям кілька жовтих карток, а на 71-й хвилині призначив пенальті у ворота «Шахтаря» за фол Степаненка на Мертенсі. Мілік пробив у правий від голкіпера кут.
Завершальна десятихвилинка пройшла в обопільних атаках, і рахунок міг змінитися на користь обох команд, та більше голів уболівальники не побачили.
Головний тренер «гірників» Паулу Фонсека на післяматчевій прес-конференції наголосив: «Ми добре розуміли, що зустрічаємося із суперником високого класу. Тому не можу не відзначити своїх футболістів, які провели матч дуже хоробро. Нам потрібно було ризикувати на початку атаки, щоб створити загрозу для «Наполі». Після забитого м’яча в нашої команди було ще кілька гольових моментів, зокрема в Тайсона. Також «Шахтар» чудово показував себе в обороні. Ми не дозволяли суперникам розвивати атаки через центр, де вони сильні. Неаполітанці тримаються на найвищому рівні, однак сьогодні ми змогли впоратися із сильними їхніми сторонами».
Відзначив наставник і атмосферу, створену уболівальниками на харківському стадіоні «Металіст»: «Ми весь час відчували підтримку наших уболівальників, а для нас це дуже важливо. Сподіваємося, що і на наступних іграх стадіон буде заповнювнений так само», — цитує Паулу Фонсеку офіційний сайт ФК «Шахтар».
Серед інших подій єврокубкової середи варто виокремити вдалий дебют Андрія Ярмоленка. Український півзахисник дортмундської «Боруссії» став найкращим гравцем у складі німецького клубу в матчі Ліги чемпіонів проти «Тоттенхема». Ярмоленко на одинадцятій хвилині зрівняв рахунок у матчі й отримав найвищу оцінку від одноклубників та 7.14 — від порталу WhoScored. Щоправда, німецька команда у підсумку програла — 1:3.
ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів. Група «F». 1-й тур
Шахтар — Наполі — 2:1
Голи: Тайсон (15), Феррейра (58) — Мілік (72, пен.)
Феєноорд — Манчестер Сіті — 0:4
Голи: Стоунс (2, 63), Агуеро (10), Жезус (25)
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»