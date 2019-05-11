Крилатий вислів Максима Рильського про «троянди й виноград, красиве і корисне», що поряд у людському житті, якнайвлучніше характеризує культуру і побут українців. Багато підтверджень цього є у всіх регіонах України, а особливо на малій батьківщині Лесі Українки і творця перших космічних ракет людства Сергія Корольова, класиків російської й англійської літератури Володимира Короленка та Джозефа Конрада. Пізнавальною і цікавою стане навіть малобюджетна поїздка дорогою Київ — Чоп до Житомира, розташованого за 120 км від столиці.

Єдиний у світі музей домашньої ікони

Невеликий райцентр Радомишль варто відвідати кожному туристові, не байдужому до історії рідного краю і мистецтва. Тутешній історико-культурний комплекс «Замок Радомисль» — за зовнішнім виглядом начебто середньовічна фортеця з високими стінами і маленькими вікнами-бійницями, а насправді — перша у Центральній Україні стародавня фабрика-папірня, де виробляли продукцію для потреб друкарні Києво-Печерської лаври. Кожен із допитливих відвідувачів має змогу не лише теоретично ознайомитись із технологією давнього виробництва, а й за окрему плату власноруч виготовити аркуш, як у давніх манускриптах, що стане сувеніром.

Та найбільша цікавинка — єдиний у світі музей української домашньої ікони, що налічує понад 5 тисяч експонатів із приватної колекції Ольги Богомолець. Це найбільше у Східній Європі зібрання іконопису. Його унікальність ще й у тому, що тут представлено так звані неканонічні ікони, які написали народні майстри на традиційних дерев’яних дошках і витесали з незвичних матеріалів, наприклад каменю. Цих творів не цінували церковники і професійні мистец­твознавці, хоч саме так звана хатня ікона, яка представляє всі регіони України, найповніше відображає дух і душу народу.

Додатковий бонус для туристів із дітьми — ландшафтний парк довкола замку-музею з розмаїттям дерев і квітів, природними джерелами з питною водою, місточками-терасами через потоки і встановленим просто серед водного плеса пам’ятником засновникові папірні архімандритові Києво-Печерської лаври Єлисеєві Плетенецькому. Не зайвим буде візит до розміщеного у стародавніх стінах ресторанчика, де можна смачно попоїсти чи випити кави.

Від соцреалізму — до космічних висот

Автомобільна мандрівка шляхом Київ — Чоп до Житомира не лише принесе задоволення від якості дорожнього полотна, а й дасть змогу ознайомитись із шедеврами національної української й регіональної поліської кухні в численних ресторанчиках на узбіччі траси, при більшості з яких можна зупинитись і на ночівлю. Якщо ви гурман, то ця поїздка саме для вас, а зупинка в селі Кмитові за 20 км до Житомира стане чудовою нагодою поєднати приємне із красивим.

У заснованому тут 1974 року кмитівському музеї образотворчого мистецтва зібрано чи не найбільшу в Україні колекцію картин у стилі радянського соцреалізму, що прославляв красу праці. Доказ того, що це високомистецькі художні роботи, іронічне ставлення до яких абсолютно не обґрунтоване, — неодноразові пограбування закладу. Нині музей під надійною охороною, а в його стінах регулярно проводять виставки робіт уже сучасних українських митців, що дає змогу порівняти дві епохи в українському образотворчому мистецтві.

Та найприємніші враження очікують на вас у самому Житомирі. На жаль, за межа­ми області мало хто знає, що представлене у Житомирському обласному краєзнавчому музеї зібрання картин західноєвропейського мистецтва — одне з найбагатших в Україні. Тут є роботи найкращих художніх шкіл Італії, Голландії, Фландрії, Франції, Австрії, які колись прикрашали палаци польських магнатів на території тодішньої Волинської губернії. Портрети і пейзажі, які створили видатні майстри XVI—XVIII ст., — гордість музею і окраса його колекції.

Досконалість втіленої в метал конструкторської думки і вмілих робочих рук представлено у відомому на весь світ житомирському музеї космонавтики. Його історія розпочалась із меморіального будинку творця перших космічних апаратів Сергія Корольова, який народився в Житомирі, а нині багата музейна експозиція охоплює всі віхи космічної історії людства.

Якщо бажаєте доторкнутися до справжнього спускового апарата корабля, що побував у космосі, відчути себе на мить справжнім підкорювачем нав­колоземної орбіти, поспілкуватися з роботом-екскурсоводом, — ваш шлях до музею космонавтики, де навіть вхід до експозиційної зали виконано у формі шлюзу велетенської космічної станції. Не забудьте захопити із собою малечу.

Не менш яскраві враження справить і Житомир — одне з найстаріших міст України, де велетенський камінь-валун на місці стародавнього городища нагадує про часи давніх русичів-древлян, а численні кафе і ресторани, готелі й мотелі пропонують відпочинок на будь-який смак і фінансові можливості.

Детальніше про ці та інші туристські маршрути Житомирщини можна дізнатись у туристичному інформаційному центрі управління культури та туризму Житомирської ОДА.

Координати: вул. Мала Бердичівська, 25, м. Житомир, 10014,

Тел. (+38 0412 47 44 20)

E-mail: zhotik@ ukr.net

web: www. tic.zt.ua