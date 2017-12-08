У День Збройних сил України Президент Петро Порошенко побував на прем’єрному показі художнього фільму «Кіборги». Глава держави подякував творчій групі за те, що для прем’єри було обрано саме професійне свято українських військових. Він підкреслив, що завдяки спільним зусиллям всього українського народу вдалося створити «одну з найсильніших армій на європейському континенті. Армії, яка має бой овий досвід, за навчання якої заплачено найбільшу ціну. Понад 2750 українських воїнів, зокрема майже 2400 зі складу Збройних сил віддали своє життя за те, щоб Україну було збережено. За кожен клаптик рідної землі», — наголосив Президент.

«Важко переоцінити унікальність тієї роботи, яку було зроблено. Фільм базується на абсолютно точному документальному матеріалі, і його зроблено в тісній співпраці з нашими героями АТО. Багато фраз і епізодів взято з реального життя. Назва «кіборги», якими наші вороги-агресори хотіли нас образити, навпаки, стала синонімом мужності, стійкості й патріотизму українського воїна, — сказав Петро Порошенко. — Це слово назавжди увійде в історію українського війська, так само, як донецький аеропорт, з чим безпосередньо пов’язані «кіборги».

Президент також підкреслив, що поява цього фільму символізує відродження українського кінематографа й наголосив на важливості зростання популярності українського кіно.

Він подякував українським митцям за ті теми, які вони обирають: не «жовті», не «бульварні», хоч, напевно, вони могли бути й касовішими. Петро Порошенко нагадав про нещодавню зустріч із кіновиробниками, під час якої він підписав новий закон, що дає додаткові стимули, можливості для виробництва українського кіно. І висловив переконання, що цей процес триватиме.

Президент зауважив, що щойно повернувся з Яворівського полігона, де разом з американськими партнерами передавав новітнє озброєння, новітні технології нашим Збройним силам. «Мені надзвичайно приємно було почути слова американського генерала, який сказав: пане Президенте, я хотів би, щоб ви знали: у Яворові ми більше навчаємось від вас, принаймні не менше, ніж ви від нас, — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП. — Це слугує ще одним визнанням професійності наших Збройних сил».

А прем’єру фільму про українських воїнів глава держави назвав чи не найкращим способом привітати українських вояків. «Сьогодні ми вже точно знаємо, що гарантом незалежності, гарантом суверенітету, територіальної цілісності нашої держави є українські Збройні сили, український воїн. Український солдат, що так яскраво показано в побаченому нами фільмі», — переконаний Президент.

Режисерові-постановнику кінострічки «Кіборги» Ахтему Сеітаблаєву Президент вручив орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

«Те, що ми маємо змогу щоранку прокидатися, бачити своїх дітей, пити свою каву, обіймати своїх батьків, — це все завдяки вам, українські захисники. Бережи вас Всевишній», — розчулено промовив Ахтем Сеітаблаєв. Режисер представив частину знімальної команди, акторів і всіх, хто працював над фільмом, зокрема військових, яким і не доводилося вживатися в образи кіногероїв.

«Ми намагалися зняти чесне кіно. Кіно про те, що ми стаємо свідками народження нових людей, нової країни. Бо ми щиро в це віримо. Ми намагалися зняти кіно про те, що ми є свідками народження нової української політичної нації. І незважаючи на те, що це доволі драматична й трагічна історія, я певен, що після перегляду фільму у вас залишиться відчуття, що кожен з вас переможець і від кожного з нас залежить те, в якій країні ми житимемо. А найголовніше — в якій країні житимуть наші діти», — наголосив Ахтем Сеітаблаєв.

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«Урядового кур’єра»