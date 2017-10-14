У Центральному спортивному комплексі Збройних сил України Верховному Головнокомандувачу, Президентові Петру Порошенку показували проекти гуртожитків для військовослужбовців. Огляд модернізованого матеріально-технічного забезпечення ЗСУ наштовхнув главу держави на таку думку: «Коли я служив в армії, в казармах не могли навіть мріяти, що коли-небудь військовослужбовець матиме подібні умови. Для військовослужбовця-контрактника забезпечуватимуть абсолютно нову якість умов проживання, передбачену стандартами НАТО».

За кілька місяців цього року має з’явитися понад 100 таких комплексів. Кошти на будівництво є — це конфіскат 1,5 мільярда гривень від попереднього керівництва країни. У такий спосіб нинішня влада намагається відновити справедливість. Передовсім подбати про озброєння вояків і створити нормальні умови життя військовослужбовців-контрактників.

«Це вже не казарма, а гуртожиток підвищеного комфорту для військових-контрактників. Хочу наголосити, що п’ять ліжок у кімнаті — це максимальна завантаженість. Думаю, матимемо змогу зменшити цю кількість в ідеалі до двох-трьох ліжок у кімнаті», — означив перспективу Петро Порошенко. Він переконаний, що хороші умови проживання допоможуть військовослужбовцям після виконання бойових завдань чи навчань повноцінно відпочити.

«Це абсолютно інше ставлення до наших військовослужбовців. Я це повністю підтримую», — цитує його слова департамент прес-служби АП.

Усе для особового складу

Згідно зі змінами до державного бюджету на 2017 рік, за рахунок конфіскованих коштів було спрямовано мільярд гривень на забезпечення будівництва гуртожитків підвищеної комфортності. Кошти відповідного спецфонду переходять і на наступний рік. Тож у проекті державного кошторису передбачено суму на потребу цієї програми.

Загалом того дня глава держави ознайомився з будівництвом військових і житлових об’єктів, оглянув інформаційні стенди з проектно-технічною документацією і заслухав доповідь міністра оборони Степана Полторака про стан виконання програми забезпечення контрактників ЗСУ житлом у нових гуртожитках. Протягом 2017—2018 років за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом, планують побудувати такі гуртожитки для понад 22 тисяч осіб.

Норми плану будівництва гуртожитків для військовослужбовців військової служби за контрактом на 2017 рік за бюджетною програмою «Видатки для Міністерства оборони на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави» передбачають мільярд на будівництво 91 житлового комплексу. Це дасть змогу забезпечити житловими приміщеннями 10 920 військовослужбовців військової служби за контрактом. На 2018 рік витрати за цією статтею оцінюють приблизно так само.

До речі, під час відвідування презентації реформ і новацій у забезпеченні української армії Президент звернув особливу увагу на стан харчового та речового забезпечення українського війська в динаміці та порівняно з 2014 роком. Він разом із представниками ЗМІ скуштував страви, що входять до нового раціону українських воїнів.

Коментар глави держави був таким: «Нині жодна армія світу не застосовує перші страви в сухому пайку. Ми перші». У президентське меню входила і традиційна гречана каша. Після цього Петро Порошенко заговорив про сухий пайок старого зразка, яким солдат може харчуватися не більш як три дні.

«Вважаю, це наша спільна думка, що дуже висока якість і смачне харчування нового зразка. Це абсолютно нове покоління військового харчування, нове покоління речового й харчового забезпечення, буде нове покоління медичного забезпечення. А після впровадження наших оборонних технологій буде нове покоління і збройного забезпечення. Це яскрава демонстрація того, що наша армія кардинально змінюється. Але передовсім маємо унікального воїна-патріота. Ефективнішого і сміливішого, якому шана і повага», — резюмував глава держави.

Норми НАТО будуть у нових містечках

Президент уважно роздивлявся й сучасні модульні військові намети вітчизняного виробництва, якими забезпечують ЗСУ, зразки зимового та літнього одягу, яким уже на 100% забезпечено наших військових, засоби індивідуального захисту, зокрема бронежилети, каски.

Він нагадав про ситуацію із забезпеченням війська у 2014 році, а точніше, брак умов для розвитку та існування армії. «Те, що ви зараз бачите, — яскрава демонстрація того, як ми за короткий час забезпечили військо», — сказав Президент.

Потім Петрові Порошенку продемонстрували можливості тактичного і мультидисциплінарного рюкзака. Акценти робили на практичності його застосування і на засобах індивідуальної медичної допомоги та оснащення, яким володіють військові санінструктори й фельдшери. Усе зроблено згідно зі стандартами НАТО. Верховний Головнокомандувач ознайомився із системою високоспеціалізованої медичної допомоги й медичної реабілітації, яка функціонує в українській армії.

«Це та відстань, яку ми пройшли в медичному забезпеченні українського війська з 2014 року», — так він відзначив досягнення в забезпеченні українських військових медиків.

Міністр оборони Степан Полторак наголосив, що майже всі будинки із показаних того дня буде збудовано в бойових частинах, підрозділах, тобто в пунктах постійної дислокації.

«Плануємо за рахунок ресурсу цього року і того, який розплановано на наступний, збудувати таких приміщень загальною кількістю контрактників понад 22 тисячі осіб. Що стосується проблеми розміщення особового складу, який виходить із зони проведення АТО, то вже проводимо активну роботу у вирішенні цього важливого питання, — сказав міністр. — Уже будують військові містечка на 6 тисяч осіб на Широкому лані, Черкаському та Гвардійському полігонах по 2,5 тисячі людей, в інших навчальних центрах».

Там влада обіцяє нову інфраструктуру для забезпечення якісного відновлення, відпочинку, навчання й реабілітації солдатів після виходу із зони АТО. В інших навчальних центрах і на полігонах, де проходитимуть навчання, планують встановити сучасні намети. «У них комфортно і зручно відпочивати й готуватися до занять», — додав Степан Полторак.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»