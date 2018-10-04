Президент Петро Порошенко провів зустріч з учасниками 56-го Конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який відбувся у Києві і зібрав понад 600 осіб з більш ніж 164 країн. «Це підтвердження того, що Україна — велика боксерська держава», — наголосив Петро Порошенко. За його словами, утвердили цю славу брати Віталій і Володимир Клички. «Дякую Фонду Кличків не тільки за просвітницьку, спортивну діяльність, а й за велику благодійну, яку Віталій та Володимир проводять уже багато років», — додав він.

Глава держави зазначив, що прапор великої боксерської держави Україна підтримали й підхопили великі чемпіони Олександр Усик, Василь Ломаченко та інші. «Маю велику приємність та задоволення після кожного бою дзвонити та вітати їх і чути слова радості за ті перемоги, які вони приносять Україні», — розповів Петро Порошенко. Він висловив подяку за благодійний аукціон, кошти від якого буде спрямовано на спорудження й реконструкцію боксерського спортивного залу в Маріуполі. «Нехай Маріуполь за 15 кілометрів від фронту, але це дуже символічно, що пріоритет у розвитку спорту ми надаємо саме Донбасу», — наголосив Президент.

Він подякував за приїзд до України президентові Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейману та визнаним чемпіонам боксу, про зустрічі з якими мріють мільйони українців, — і хлопців, і дівчат. Це легендарні багаторазовий чемпіон світу у важкій і першій важкій категоріях за версіями WBA, WBC, IBF Евандер Холіфілд, багаторазовий чемпіон світу в другій напівлегкій, легкій, першій напівсередній категоріях Хуліо Чавес, чемпіон світу в середній ваговій категорії за версіями WBC, WBA, IBF Марвін Хаглер і, звичайно, Леннокс Льюїс, який не потребує представлення українській публіці. Глава держави висловив переконання, що після цієї зустрічі тисячі хлопців з вулиць прийдуть у боксерські зали, і якщо не сотні, то десятки нових чемпіонів боксу з’являться в Україні.

Маурісіо Сулейман зазначив, що історія WBC розпочалася більш ніж 15 років тому, а Україна важлива для Всесвітньої боксерської ради. «15 років тому мій батько Хосе Сулейман провів першу зустріч WBC тут, у Києві. Для нас всіх натхненням слугує Віталій. Він приклад гордості та чесної гри. Дуже радий бачити його успішним за межами рингу, це справді надихає всіх нас», — сказав він.

Київський міський голова Віталій Кличко зазначив: Київ пишається тим, що має честь приймати такий захід. «Багато легенд спорту зібралися у Києві на 56-й конгрес WBC. Київ на цей тиждень став столицею світового боксу», — сказав він. Віталій Кличко повідомив, що Всесвітня боксерська рада побудує в Україні боксерський зал, який називатиметься «Зал WBC». Петро Порошенко додав, що він також долучається до цієї ініціативи, і подякував усім присутнім — «великим чемпіонам за те, що вони роблять Київ та Україну кращими».

Під час зустрічі з учасниками 56-го Конгресу Всесвітньої боксерської ради Петрові Порошенку вручили символічний пояс чемпіона WBC з українським прапором, повідомляє департамент прес-служби АП. Маурісіо Сулейман, вручаючи пояс, зазначив: «Для нас це особлива подія і знак величі того, що Україна тепер з’явиться на логотипі пояса WBC». Глава держави зауважив, що «в умовах, коли Україна стала об’єктом агресії, дуже важливі солідарність всього світу і те, що її прапор віднині буде на поясі WBC. Це справді вражає. Це символ того, що маємо тепер справжнього друга в особі вашої ради», — додав він.

Віталій Кличко подякував Маурісіо Сулейману за велику честь — бачити появу на поясі чемпіонів у важкій вазі державний прапор України. «Тому що цей пояс здіймали над головою такі великі боксери-чемпіони, як Мухамед Алі, Хуліо Сесар Чавес, Евандер Холіфілд, Марвін Хаглер, Майк Тайсон та інші. Відтепер кожен наступний чемпіон, який підніматиме цей пояс, знатиме, що на ньому український прапор», — сказав Віталій Кличко й додав, що це нагадуватиме: Україна — світова боксерська країна.