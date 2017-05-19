По закінченні фінального поєдинку Кубка України «Шахтар» — «Динамо» вболівальник столичного клубу показав зворушливий банер, адресований Андрієві Ярмоленку: «Ти обіцяв». Адже напередодні звітної зустрічі нападник біло-синіх публічно запевняв уболівальників, що його команда зробить усе можливе, щоб виграти трофей, а сам він заради перемоги готовий померти на полі. Та в підсумку Андрій, який був одним з найкращих у складі «Динамо», змарнував два гольових моменти…

Отже, тринадцята очна зустріч «Шахтаря» та «Динамо» в історії розіграшів національного Кубка, дев’яте вирішальне протистояння лідерів вітчизняного футболу в цих змаганнях і четвертий кубковий фінал на харківській арені завершився мінімальною перемогою підопічних Паулу Фонсеки. Тренери обох команд після гри були одностайними: «Шахтар» переміг заслужено, фінальний матч видався дуже напруженим, а долю таких поєдинків зазвичай вирішує індивідуальна майстерність футболістів.

Утім, головний тренер «Динамо» Сергій Ребров, який днями може стати головним ньюзмейкером футбольних новин, був лаконічним і стриманим: «Вітаю «Шахтар», який за рівної гри зумів реалізувати моменти, які створив. Ми ж свої моменти не реалізували».

Паулу Фонсека відзначив непростий характер матчу. «Сьогодні гра була тактичною. Обидві команди в обороні діяли дуже добре. Гадаю, якби ми реалізували пенальті на початку зустрічі, гра стала б більш відкритою. Вважаю, що обидві команди зрозуміли: хто перший заб’є, той і переможе. Ми контролювали гру, більше володіли м’ячем. «Динамо» намагалося виходити у швидкі контратаки, і, думаю, ми добре контролювали цей момент, а також останні хвилини матчу після голу».

Як зазначив головний тренер гірників, його гравці не знітилися навіть після нереалізованого на початку зустрічі пенальті. «Динамо» — добре організована команда, й нам завжди непросто зламати захист цього суперника. Якщо ви проаналізуєте два останні матчі між нашими командами, то побачите, що в них не було великої кількості небезпечних моментів. Саме в таких матчах, де у футболістів майже немає вільного простору, індивідуальні дії виконавців відіграють важливу роль. Зважте, що «Динамо» могло створювати моменти лише завдяки Ярмоленкові. У таких збалансованих матчах усе вирішує індивідуальна майстерність».

Віддав належне Паулу Фонсека і героєві матчу Марлосу: «Гадаю, що він заслужив цей гол. Він не забив одинадцятиметровий, а потім створив цей магічний момент». Необхідно віддати належне й самому португальському фахівцеві, адже він зробив з командою золотий дубль у дебютному сезоні. А футбольні таблоїди вже натякають, що Фонсеку вносять у свої шорт-листи провідні європейські клуби.

Варто нагадати, що українські гравці «Динамо» й «Шахтаря» незабаром опиняться в одній команді. Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко після завершення фіналу Кубка України прокоментував гру потенційних збірників і розповів про власні очікування від наступної зустрічі в межах відбору на ЧС-2018 зі збірною Фінляндії: «Вважаю, що всі збірники провели хороший матч. Сподіваємося, що в останніх матчах ті, кому треба відпочити, скористаються можливістю для відпочинку, а ті, кому потрібно більше грати, матимуть потрібну ігрову практику.

Сподіваюся, що всі наші збірники будуть готові до наступної зустрічі у межах відбірного циклу як фізично, так і психологічно. Нам дуже важливо, щоб гравці були мотивовані, адже інший результат, окрім перемоги, нас не цікавить».

ТАБЛО «УК»

Фінал Кубку України 2016/2017

«Шахтар» (Донецьк) — «Динамо» (Київ) — 1:0

Гол: Марлос (80)

Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»