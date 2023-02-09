У Полтаві відбувся круглий стіл «Реалізація державної політики подолання наслідків русифікації та тоталітаризму у м. Полтаві та Полтавській області». Участь у заході взяли міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, заступник міністра Тарас Шевченко, народні депутати, керівники області й міста, члени експертної ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

«Для кремля і путіна будь-яка пам’ятка на території України, пов’язана з пригніченням нашої держави і прославлянням російської імперії, — це просто привід, щоб сюди відправляти танки. Тому звичайним перейменуванням старих пам’яток тут не обійтися. Маємо це усвідомлювати», — сказав Олександр Ткаченко. Міністр закликав місцевих керівників не затягувати процес очищення Полтави від пам’яток російської імперії на кілька років. Він пообіцяв натомість максимальне сприяння відомства.

«На місці кожного з тих пам’ятників, які прославляють російську імперію, має бути інший пам’ятник чи сквер, присвячений Україні. Полтава має бути містом щасливих людей, а російських імперських пам’яток не може бути в публічному просторі», — наголосив міністр.

Заступник міністра Тарас Шевченко нагадав присутнім, що такі заходи важливі, оскільки загалом відповідають на гострі виклики сьогодення. «Українці дуже змінилися за рік війни з погляду відчуття ідентичності й очікувань до влади, зокрема місцевої. Відповідь на ці виклики реалізують у різні способи. Зокрема й через гуманітарну політику. Це серед іншого стосується і перейменування вулиць та перенесення і демонтажу пам’ятників. Експертна рада напрацювала рекомендації з таких питань. Деякі рекомендації стосуються й Полтави», — зауважив Тарас Шевченко.

За словами посадовця, попри пропозиції й рішення, які вже напрацювали фахівці, провідні повноваження в цій діяльності належать саме місцевій громаді.

Наприкінці засідання заступник голови Полтавської ОВА Олексій Брусилик оголосив про вимогу до влади міста, щоб вона впродовж місяця розробила й ухвалила відповідні рішення про викорінення знаків зросійщення і тоталітаризму й разом з обласною владою і Міністерством культури та інформаційної політики перенесла такі імперські пам’ятки в інші місця.

Відділ регіональних проєктів та кормережі

«Урядового кур’єра»