Процес підписання декларацій з терапевтами, педіатрами та сімейними лікарями розпочався ще торік під час тестового режиму роботи електронної системи охорони здоров’я. І станом на 29 березня в системі було зареєстровано вже 106 тисяч декларацій, повідомляє офіційний сайт МОЗ.

Утім, національна кампанія з вибору лікаря, що розпочнеться в квітні, не має визначеного строку: вона триватиме доти, доки всі українці визначаться зі своїми лікарями. «Кінцевого терміну підписання декларацій немає, і швидкість — не головне в цьому процесі. Головне — якість і свідомість вибору», — наголошує в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Тож ви зможете підписати декларацію як у квітні, так і в червні чи жовтні. Варто лише звернути увагу, що лікарі можуть обслуговувати певну кількість пацієнтів: сімейний лікар — 1800, терапевт — 2000, педіатр — 900. Ці цифри можуть бути дещо більшими для лікарів, які працюють у сільській місцевості.

Обрати свого лікаря — означає визначитись із терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем, якому ви готові довірити своє здоров’я. А підписуючи з ним декларацію, ви повідомляєте державу, що гроші за ваше обслуговування Національна служба здоров’я має спрямовувати саме в той заклад, в якому працює вибраний вами лікар.

Як підписати декларацію з лікарем і які документи потрібні, можна побачити на інформаційному плакаті, який сьогодні публікує «Урядовий кур’єр». Правила чітко окреслено в Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженому наказом МОЗ України.

Інший важливий документ — Порядок надання первинної медичної допомоги — містить чіткий перелік послуг, які надаватиме терапевт, педіатр і сімейний лікар, вводить сервісні вимоги для медзакладів «первинки» і формує нову культуру взаємодії лікаря і пацієнта.

По суті, національна кампанія з вибору лікаря — це офіційний старт активної фази медичної реформи, яку здійснює команда під керівництвом Уляни Супрун. До цього був період підготовки: МОЗ приводило до ладу документи, скасовувало старі накази та вводило нові, а також тестувало пілотні проекти.

Звертаючись до українців під час урядового засідання цієї середи, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що усі знають про нинішній стан вітчизняної медицини, тому систему можна і треба змінювати: пацієнти мають отримувати якісні послуги, а лікарі — достойні зарплати.

«Дивуюся щоразу, коли чую, що все в медицині погано, тому що зробили реформи. Ми не зробили ще ніякої реформи. Ми тільки розпочали її робити. І я знаю, що нам потрібні роки, аби побудувати якісну систему охорони здоров’я. Цим займаються розвинуті держави десятиріччями. Я вважаю, що за 3—5 років ми змінимо ситуацію. Уже наступного року вона має стати кращою», — сказав Володимир Гройсман.

Уже цього року оплата праці лікарів первинної ланки — терапевтів, педіатрів та сімейних лікарів — стане достойною. Держава через Національну службу здоров’я буде оплачувати обслуговування кожного пацієнта, який підписав декларацію з лікарем. Автономізовані медзаклади вже зараз можуть самостійно розпоряджатися коштами, а з липня, після укладення договору з НСЗУ, зможуть переглянути зарплати медикам.